Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Rimdeika įvertino Pauliukevičiaus pasirodymą prieš Kanišauską: „Kovojo kaip karys“

2026-10-25 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-25 19:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienį į UTMA ringą po traumos ir pertraukos sugrįžo Mantas Rimdeika (2-0 UTMA), kuris „UTMA 20“ turnyre Vilniuje sunkiausioje svorio kategorijoje (virš 95 kg) antrajame raunde techniniu nokautu sustabdė organizacijos debiutantą Marką Molotoką (0-1 UTMA).

Mantas Rimdeika | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Šeštadienį į UTMA ringą po traumos ir pertraukos sugrįžo Mantas Rimdeika (2-0 UTMA), kuris „UTMA 20“ turnyre Vilniuje sunkiausioje svorio kategorijoje (virš 95 kg) antrajame raunde techniniu nokautu sustabdė organizacijos debiutantą Marką Molotoką (0-1 UTMA).

REKLAMA
0

Nors po savo kovos M. Rimdeika kalbėjo, kad yra pasiruošęs kovoti su visais, po paskutinės „UTMA 20“ turnyro kovos pergalę prieš Naglį Kanišauską šventęs Ignas Pauliukevičius prasitarė, kad norėtų ateityje susitikti su M. Rimdeika.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pats M. Rimdeika po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje prakalbo apie I. Pauliukevičiaus pasirodymą ir galimą akistatą su juo.

REKLAMA
REKLAMA

– Koks tavo įspūdis apie šiandienos kovą ir turnyrą?

– Kova vyko ne pagal planą. Pirmame raunde buvau per daug susikaustęs, išsiblaškęs. Galbūt, grįžus po pertraukos, dar reikėjo adaptuotis prie ringo. Antrame raunde viskas buvo gerai. Pečiai atsilaisvino, palengvėjau, labiau atsipalaidavau ir viskas neblogai išėjo.

REKLAMA

– Ar tai, kad kova vyko ne pagal planą, galėjo nulemti tai, jog varžovas buvo visiškai nepažįstamas ir nelabai žinojote, ko iš jo tikėtis?

– Būtent. Varžovas buvo visiškai nenuspėjamas ir nežinomas. Nebuvau matęs nei jo kovų, nei jo technikos. Absoliučiai nieko. Jis tiesiog ėjo į priekį ir tiek. Reikėjo adaptuotis.

– Kokį įspūdį paliko varžovas?

– Jis turi jėgos, bet daugiau nieko. Smūgį turi, o ištvermės visiškai neturi, nes antrame raunde jau matėsi, kad nebenori kovoti. Įspūdžio kažkokio didelio nepaliko, bet kovoti gali.

REKLAMA
REKLAMA

– Dabar jūsų pavardė yra siejama su Ignu Paulikevičiumi. Ar stebėjote jo kovą su Nagliu Kanišausku?

– Taip, stebėjau. Šaunuolis. Ką galiu pasakyti? Sveikinu su pergale. Iš tiesų pasirodė neblogai. Atlaikė Naglio smūgius į traumuotą, skaudančią koją. Kovojo kaip karys. Tik sveikinimai jam.

– Ar esi nusiteikęs eiti į kovą su I. Paulikevičiumi? Ar norėtum su juo kovoti?

– Žinoma, galima. Manau, ta kova yra neišvengiama, nes esame labai panašaus svorio. Ignui, manau, dar šiek tiek reikėtų priaugti, paauginti svorį ir važiuojame. Kodėl gi ne?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

– Ar matai tai kaip savo kitą kovą? Ar iki tol norėtum turėti bent vieną kovą organizacijoje?

– Kaip pasakys organizatoriai. Iš tiesų, galime daryti iš karto. Nežinau dėl Igno traumuotos kojos – ar jam ją dar skauda, ar norės pirmiau išsigydyti. Man nesvarbu. Galima lapkritį, galima po Naujųjų metų. Kada pasakys, tada.

REKLAMA

– Ar šiandien ringe jauteisi geriau nei pirmajame savo pasirodyme? Ar jautiesi atlikęs geresnį darbą?

– Nepasakyčiau, kad jaučiausi geriau. Galbūt tai lėmė ilga pertrauka dėl traumos, nes, kaip ir minėjau, jautėsi susikaustymas, nebuvo atsipalaidavimo. Antrame raunde jau adaptavausi, pradėjau dirbti normaliai, kaip ir reikia. Esu savikritiškas, tikrai galėjo būti geriau. Dirbsime, kad ateityje būtų dar geriau.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų