Rimdeika įvertino Pauliukevičiaus pasirodymą prieš Kanišauską: „Kovojo kaip karys“

Nors po savo kovos M. Rimdeika kalbėjo, kad yra pasiruošęs kovoti su visais, po paskutinės „UTMA 20“ turnyro kovos pergalę prieš Naglį Kanišauską šventęs Ignas Pauliukevičius prasitarė, kad norėtų ateityje susitikti su M. Rimdeika.
Pats M. Rimdeika po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje prakalbo apie I. Pauliukevičiaus pasirodymą ir galimą akistatą su juo.
– Koks tavo įspūdis apie šiandienos kovą ir turnyrą?
– Kova vyko ne pagal planą. Pirmame raunde buvau per daug susikaustęs, išsiblaškęs. Galbūt, grįžus po pertraukos, dar reikėjo adaptuotis prie ringo. Antrame raunde viskas buvo gerai. Pečiai atsilaisvino, palengvėjau, labiau atsipalaidavau ir viskas neblogai išėjo.
– Ar tai, kad kova vyko ne pagal planą, galėjo nulemti tai, jog varžovas buvo visiškai nepažįstamas ir nelabai žinojote, ko iš jo tikėtis?
– Būtent. Varžovas buvo visiškai nenuspėjamas ir nežinomas. Nebuvau matęs nei jo kovų, nei jo technikos. Absoliučiai nieko. Jis tiesiog ėjo į priekį ir tiek. Reikėjo adaptuotis.
– Kokį įspūdį paliko varžovas?
– Jis turi jėgos, bet daugiau nieko. Smūgį turi, o ištvermės visiškai neturi, nes antrame raunde jau matėsi, kad nebenori kovoti. Įspūdžio kažkokio didelio nepaliko, bet kovoti gali.
– Dabar jūsų pavardė yra siejama su Ignu Paulikevičiumi. Ar stebėjote jo kovą su Nagliu Kanišausku?
– Taip, stebėjau. Šaunuolis. Ką galiu pasakyti? Sveikinu su pergale. Iš tiesų pasirodė neblogai. Atlaikė Naglio smūgius į traumuotą, skaudančią koją. Kovojo kaip karys. Tik sveikinimai jam.
– Ar esi nusiteikęs eiti į kovą su I. Paulikevičiumi? Ar norėtum su juo kovoti?
– Žinoma, galima. Manau, ta kova yra neišvengiama, nes esame labai panašaus svorio. Ignui, manau, dar šiek tiek reikėtų priaugti, paauginti svorį ir važiuojame. Kodėl gi ne?
– Ar matai tai kaip savo kitą kovą? Ar iki tol norėtum turėti bent vieną kovą organizacijoje?
– Kaip pasakys organizatoriai. Iš tiesų, galime daryti iš karto. Nežinau dėl Igno traumuotos kojos – ar jam ją dar skauda, ar norės pirmiau išsigydyti. Man nesvarbu. Galima lapkritį, galima po Naujųjų metų. Kada pasakys, tada.
– Ar šiandien ringe jauteisi geriau nei pirmajame savo pasirodyme? Ar jautiesi atlikęs geresnį darbą?
– Nepasakyčiau, kad jaučiausi geriau. Galbūt tai lėmė ilga pertrauka dėl traumos, nes, kaip ir minėjau, jautėsi susikaustymas, nebuvo atsipalaidavimo. Antrame raunde jau adaptavausi, pradėjau dirbti normaliai, kaip ir reikia. Esu savikritiškas, tikrai galėjo būti geriau. Dirbsime, kad ateityje būtų dar geriau.
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