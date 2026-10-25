Gedminas atskleidė, kodėl po pergalės UTMA metė iššūkį Dirksčiui

Po kovos M. Gedminas surengė tikrą šou ir metė du skambius iššūkius: pasiūlė 6 raundų bokso kovą buvusiam pasaulio čempionui Eimantui Stanioniui bei piktai kreipėsi į Dominyką Dirkstį: „Daryk sugrįžimą, atsibodo jau, statysime į vietą. Parvežkite jį – su „Golfu“ ar „Ferrari“, man neįdomu.“
Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje M. Gedminas atskleidė, kad dėl mesto iššūkio D. Dirksčiui buvo kalbėta su juo pačiu.
– Kokie tavo įspūdžiai ir kodėl turėjai tiek daug ką pasakyti po kovos? Turėjai planą iškviesti daugiau kovotojų į kovą?
– Nedaug, tik du. Pirmas planas buvo toks: kadangi su Dirkčiu turėjome susirašinėjimų ir pokalbių, buvo susitarimas, kad jeigu laimėsiu pirmą kovą, galiu jį oficialiai iškviesti. Toks buvo mūsų susitarimas, ir aš tai padariau.
– Kalbant apie tavo pasirodymą, koks jausmas pirmą kartą žengti į UTMA ringą? Matėme tavo bokso pagrindą pilnumoje, bet kokios mintys apskritai apie varžovą ir kikboksą?
– Jausmas labai smagus. Tai pirma kova po dešimties metų pertraukos kitomis taisyklėmis. Mano bazė yra 30 muay thai ir kikbokso kovų. Tailande kovojau pagal profesionalų taisykles. Po ilgos pauzės, kai pajaučiau pirmus „low-kick'us“, bazė išliko ir pradėjau dirbti toliau. Aišku, dar neparodžiau savęs pilnai, yra nusivylimų, bet su tinkamu ir geru pasiruošimu galiu pasirodyti žymiai geriau.
– Mindaugai, grįžtant prie Dirkčio temos, ar matei jo atsakymą „Instagrame“?
– Taip, tai buvo sutarta, todėl jį ir iškviečiau.
– Dar vienas įdomus elementas – tikrai retas kovotojas pateikia šou elementų kovoje. Kelis kartus Arnoldui rodei, kad nepajautei smūgio, jokios žalos jis nepadarė, ir kvietei ateiti arčiau. Ar tai gaunasi natūraliai, ar turėjai planą tai padaryti?
– Tiesiog turiu beveik 200 muay thai ir bokso kovų bagaže. Žmonės galvoja, kad čia mano debiutas UTMA organizacijoje, bet bendrai turiu apie 200 kovų. Jaučiuosi patogiai ir galiu kovoti su bet kuo.
Turnyro rezultatai
Pagrindinės kovos:
Ignas Pauliukevičius (8-1 UTMA) – Naglis Kanišauskas (4-2 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas | I. Pauliukevičiaus pergalė trečiajame raunde po keturių nokdaunų
Raimondas Avlasevičius (5-1-1 UTMA) – Akram Belmekki (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Tomas Banskis (5-1 UTMA) – Isa Gočmenas (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis | I. Gočmeno pergalė teisėjų sprendimu
Deividas Jemeljanovas (5-1 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis | D. Jemeljanovo pergalė teisėjų sprendimu
Vitas Karosas (8-4 UTMA) – Cengizas Lale'as (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | V. Karoso pergalė skirtingu teisėjų sprendimu
Raimondas Krilavičius (5-1 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-6 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Krilavičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Mantas Rimdeika (2-0 UTMA) – Markas Molotokas (0-1 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas | M. Rimdeikos pergalė nokautu antrajame raunde
Tomas Pakutinskas (0-1-1 UTMA) – Ion Grigore (0-1-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas (su MMA pirštinėmis) | Pergalę po pirmajame raunde patirto nokdauno teisėjų sprendimu šventė T. Pakutinskas. Vėliau rezultatas pakeistas į lygiąsias.
Preliminarioji dalis:
Edvinas Šalkovski (4-2 UTMA) – Burak Unal (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas | E. Šalkovski pergalė techniniu nokautu antrajame raunde
Arnoldas Misiūnas (3-5-2 UTMA) – Mindaugas Gedminas (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu šventė M. Gedminas.
Osvaldas Fedorovičius (5-4 UTMA) – Matas Pultaražinskas (5-8 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | M. Pultaražinsko pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 9-10, 10-9
Ankstyvosios kovos:
Ainas Baranauskas (2-1 UTMA) – Armandas Maknys (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas I A. Baranauskas laimėjo visus 3 kovos raundus ir buvo paskelbtas nugalėtoju.
Arūnas Gruodys (2-0 UTMA) – Eimantas Zarėčnyj (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas I A. Gruodys laimėjo kovą teisėjų sprendimu 29:28.
Bohdanas Sytnykas (1-0 UTMA) – Pavlo Mihasi (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas I Gydytojas nutraukė kovą po antrojo rando dėl P. Mihasi kaktoje atsivėrusios žaizdos. Pergalė skirta B. Sytnykui.
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