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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje prasideda 24-asis kino festivalis „Scanorama“

2026-11-05 07:45 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 07:45
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Vilniuje ketvirtadienį prasideda 24-asis Europos kino festivalis „Scanorama“.

„Scanorama“ uždarymo ceremonija (nuotr. BNS)

Vilniuje ketvirtadienį prasideda 24-asis Europos kino festivalis „Scanorama“.

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Atidarymas vyks sostinės kino teatre „Forum Cinemas Vingis“.

Festivalis tęsis iki lapkričio 22 dienos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Gargžduose, Vilkaviškyje ir Visagine.

Pasak organizatorių, šių metų festivalio centre – žmogaus pažinimo paradoksas: svetima tapatybė gali suteikti galimybę gyventi savarankiškai, meilėje galima patirti vienatvę, o rūpinantis artimuoju – suvaržyti jo laisvę.

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Festivalio organizatorių teigimu, šių istorijų herojai išbando ir žiūrovo moralinę laikyseną. Tenka svarstyti, kiek kito žmogaus gyvenime galime dalyvauti, ką turime teisę spręsti ir ką privalome palikti jo paties pasirinkimui.

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Kinas šiandien tampa savotiška žmogiškumo laboratorija, kurioje patikrinamos saugomos ir dūžtančios vertybės. Laikas nebetenka svarbos, filmų istorijos lengvai peržengia šimtmečius, jungdamos skirtingas epochas, leidžiančias vertinti žmogaus moralinės laikysenos problematiką kaip visais laikais aktualų ir universalų principą. Ne mažiau svarbios išlieka asmeninės ir bendruomeninės tapatybės paieškos, atskleidžiančios nekintančią autentiškų biografijų reikšmę šiuolaikiniams ir istoriniams pasakojimams“, – teigia kino festivalio įkūrėja ir meno vadovė Gražina Arlickaitė.

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Festivalį atvers britų režisieriaus Granto Gee filmas „Visiems patinka Billas Evansas“, Berlyno kino festivalyje pelnęs „Sidabrinį lokį“ už geriausią režisūrą.

„Juosta panardina į dramatišką ir svaigų vieno talentingiausių XX amžiaus džiazo pianistų vidinį pasaulį, atskleisdama jo prieštaringumą ir psichologinį sudėtingumą“, – teigia organizatoriai.

Per uždarymą bus rodoma Lietuvoje gimusio ukrainiečių režisieriaus Rostislavo Kirpičenkos vaidybinė juosta „Pavasaris“, pristatyta Kanų kino festivalyje. Šis filmas žengia į pilkąsias blogio zonas, tyrinėdamas okupaciją kaip pasikeitusių reikšmių ir žmogiškojo orumo paieškų teritoriją.

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