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TV3 naujienos > Video > Verta žinoti

Tokių padangų žiemai nesirinktų net nemokamai – siūlo gerai pagalvoti, kuo rizikuojate

Laida „Verta žinoti“
2026-11-04 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Giedrė Kontrimovičienė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prasidėjus šaltajam, slidžiajam, šlapiajam ir tamsiajam metų laikui, šalies keliuose eismo sąlygas apsunkina orų permainos, taip pat – pagausėjęs automobilių srautas. Draudimo bendrovių duomenys rodo, kad žiemą, o ypač prieššventiniu laikotarpiu, eismo įvykių skaičius ženkliai padidėja.

Prasidėjus šaltajam, slidžiajam, šlapiajam ir tamsiajam metų laikui, šalies keliuose eismo sąlygas apsunkina orų permainos, taip pat – pagausėjęs automobilių srautas. Draudimo bendrovių duomenys rodo, kad žiemą, o ypač prieššventiniu laikotarpiu, eismo įvykių skaičius ženkliai padidėja.

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Pasak naujienų portalo laidoje „Verta žinoti“ viešėjusio saugaus eismo eksperto Dariaus Kanapinsko, išvengti klaidų kelyje padėtų keli esminiai aspektai – taisyklės, kurias vertėtų įsidėmėti:

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„Dažnai kaltinami kelininkai, kad jie nepasiruošę. Bet man visada kyla klausimas, ar mes, vairuotojai, tikrai pasiruošę, ar pakeitėm mąstymą iš vasarinio vairavimo į žieminį vairavimą, nes čia reikia radikaliai keisti jį. Lengviausia apkaltinti, bet reikia visada pasižiūrėti ir per savo prizmę, ar aš tikrai viską tinkamai padariau, viską įvertinau, kad man būtų saugu. Tad pirmiausia atitinkamas greitis, distancija, apžvelgiamumas, juk dabar didžiąją dalį mes tamsoj praleidžiam. Vėlgi, reikėtų aptarti ne tik vairuotojų, bet visų eismo dalyvių grupę. Svarbu, kad patys pėstieji nebūtų giltinė be atšvaito“, – akcentuoja D. Kanapinskas.

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Artėjant lapkričio 10 d., dalis vairuotojų svarsto, ar turimos žieminės padangos tinkamos dar vienam sezonui, taigi D. Kanapinskas paaiškina, į ką būtina atsižvelgti:

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„Kiekvienas turėtumėm galvoti – jeigu mūsų batai nusidėvi, tai žiemą su jais kiaurais ar slidžiais turbūt nelabai norim vaikščioti. O į automobilį, sveriantį kelias tonas, sėdam ir čia viskas gerai, nes mes geri vairuotojai. Pas mus kelių eismo taisyklėse yra numatytas 3 mm minimalus rašto gylis, bet tie 3 mm, na, atleiskit, bet reiškia savižudį už vairo, nes paprasčiausiai neįmanoma sustabdyti“, – pabrėžia ekspertas.

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Daugiau apie tai, kaip tinkamai paruošti automobilį žiemai, kokių padangų nesirinkti, kurios sąlygos yra pačios pavojingiausios vairuojant, ar Lietuva paseks Skandinavijos pavyzdžiu ir vairavimo mokyklose atsiras pamokos slidžiame kelyje, ką susidūrus su žvėrimi, kurie ženklai išduoda juodąjį ledą – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje. 

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Apie ką kalbėjome:

00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas

00:39 Padangų pasirinkimas: universalios ar žieminės padangos

01:06 Pašnekovo ilgametė patirtis ir kokių padangų nebesirenka

02:01 Kaimynų lenkų draudimai padangoms

03:58 Kiek sezonų tarnauja žieminės padangos ir nuo ko tai priklauso

04:38 Minimalus protektoriaus gylis: 3 mm Lietuvoje vs 4 mm kitose šalyse

05:29  Dėvėtos padangos iš užsienio: vokiečiai išmeta, o mes perkam

08:38  Mąstymo perjungimas iš vasarinio į žieminį vairavimą      

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09:19 Greičio pasirinkimas, standymas slidžiame kelyje, atstumo nesilaikymas

14:12 Kas yra juodasis ledas 

15:09 Pagrindiniai juodojo ledo atpažinimo požymiai kelyje

18:18 Laukiniai gyvūnai kelyje: kaip saugiai pravažiuoti miškingas vietoves  

19:10 Garso signalas ir ultragarsiniai švilpukai žvėrims baidyti

20:27 Skandinavų patarimai susidūrimo su žvėrimi atveju

22:55 Būsimų  vairuotojų rengimas ir mokymasis žiemiškomis sąlygomis

28:41 Vairuotojų kultūra Lietuvoje: naujieji lietuviai  grįžta į gatves? 

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

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