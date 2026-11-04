Tokių padangų žiemai nesirinktų net nemokamai – siūlo gerai pagalvoti, kuo rizikuojate

Pasak naujienų portalo laidoje „Verta žinoti“ viešėjusio saugaus eismo eksperto Dariaus Kanapinsko, išvengti klaidų kelyje padėtų keli esminiai aspektai – taisyklės, kurias vertėtų įsidėmėti:
„Dažnai kaltinami kelininkai, kad jie nepasiruošę. Bet man visada kyla klausimas, ar mes, vairuotojai, tikrai pasiruošę, ar pakeitėm mąstymą iš vasarinio vairavimo į žieminį vairavimą, nes čia reikia radikaliai keisti jį. Lengviausia apkaltinti, bet reikia visada pasižiūrėti ir per savo prizmę, ar aš tikrai viską tinkamai padariau, viską įvertinau, kad man būtų saugu. Tad pirmiausia atitinkamas greitis, distancija, apžvelgiamumas, juk dabar didžiąją dalį mes tamsoj praleidžiam. Vėlgi, reikėtų aptarti ne tik vairuotojų, bet visų eismo dalyvių grupę. Svarbu, kad patys pėstieji nebūtų giltinė be atšvaito“, – akcentuoja D. Kanapinskas.
Artėjant lapkričio 10 d., dalis vairuotojų svarsto, ar turimos žieminės padangos tinkamos dar vienam sezonui, taigi D. Kanapinskas paaiškina, į ką būtina atsižvelgti:
„Kiekvienas turėtumėm galvoti – jeigu mūsų batai nusidėvi, tai žiemą su jais kiaurais ar slidžiais turbūt nelabai norim vaikščioti. O į automobilį, sveriantį kelias tonas, sėdam ir čia viskas gerai, nes mes geri vairuotojai. Pas mus kelių eismo taisyklėse yra numatytas 3 mm minimalus rašto gylis, bet tie 3 mm, na, atleiskit, bet reiškia savižudį už vairo, nes paprasčiausiai neįmanoma sustabdyti“, – pabrėžia ekspertas.
Daugiau apie tai, kaip tinkamai paruošti automobilį žiemai, kokių padangų nesirinkti, kurios sąlygos yra pačios pavojingiausios vairuojant, ar Lietuva paseks Skandinavijos pavyzdžiu ir vairavimo mokyklose atsiras pamokos slidžiame kelyje, ką susidūrus su žvėrimi, kurie ženklai išduoda juodąjį ledą – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas
00:39 Padangų pasirinkimas: universalios ar žieminės padangos
01:06 Pašnekovo ilgametė patirtis ir kokių padangų nebesirenka
02:01 Kaimynų lenkų draudimai padangoms
03:58 Kiek sezonų tarnauja žieminės padangos ir nuo ko tai priklauso
04:38 Minimalus protektoriaus gylis: 3 mm Lietuvoje vs 4 mm kitose šalyse
05:29 Dėvėtos padangos iš užsienio: vokiečiai išmeta, o mes perkam
08:38 Mąstymo perjungimas iš vasarinio į žieminį vairavimą
09:19 Greičio pasirinkimas, standymas slidžiame kelyje, atstumo nesilaikymas
14:12 Kas yra juodasis ledas
15:09 Pagrindiniai juodojo ledo atpažinimo požymiai kelyje
18:18 Laukiniai gyvūnai kelyje: kaip saugiai pravažiuoti miškingas vietoves
19:10 Garso signalas ir ultragarsiniai švilpukai žvėrims baidyti
20:27 Skandinavų patarimai susidūrimo su žvėrimi atveju
22:55 Būsimų vairuotojų rengimas ir mokymasis žiemiškomis sąlygomis
28:41 Vairuotojų kultūra Lietuvoje: naujieji lietuviai grįžta į gatves?
„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
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