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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje, Kaune ir Šalčininkuose sukčiai išviliojo 186 tūkst. eurų

2026-11-05 08:14 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 08:14
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Į policiją trečiadienį kreipėsi trys Klaipėdoje, Kaune ir Šalčininkuose sukčių apgauti žmonės – jie neteko 186 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Į policiją trečiadienį kreipėsi trys Klaipėdoje, Kaune ir Šalčininkuose sukčių apgauti žmonės – jie neteko 186 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

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Uostamiesčio policijai 1928 metais gimęs vyras pareiškė, kad šių metų gegužės 20 dieną Klaipėdoje pažįstamai moteriai pardavė butą, kuri jo vardu paėmė banko mokėjimo kortelę ir iki lapkričio 4 dienos įvairiais būdais išgrynino 91 140 eurų.

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Į 1941 metais gimusios kaunietės butą, šeimininkei atidarius duris, užėjo vyras, kuris, prisistatęs butų ūkio savivaldybės darbuotoju, apgaulės būdu pasisavino apie 30 tūkst. eurų.

Į Šalčininkų policiją kreipėsi vyras, gimęs 1994 metais, kuris pareiškė, kad rugsėjo 15 dieną internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su juo susisiekė nepažįstamas rusiškai kalbėjęs asmuo, kuris įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo 65 tūkst. eurų.

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