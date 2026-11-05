Klaipėdoje, Kaune ir Šalčininkuose sukčiai išviliojo 186 tūkst. eurų

Uostamiesčio policijai 1928 metais gimęs vyras pareiškė, kad šių metų gegužės 20 dieną Klaipėdoje pažįstamai moteriai pardavė butą, kuri jo vardu paėmė banko mokėjimo kortelę ir iki lapkričio 4 dienos įvairiais būdais išgrynino 91 140 eurų.
Į 1941 metais gimusios kaunietės butą, šeimininkei atidarius duris, užėjo vyras, kuris, prisistatęs butų ūkio savivaldybės darbuotoju, apgaulės būdu pasisavino apie 30 tūkst. eurų.
Į Šalčininkų policiją kreipėsi vyras, gimęs 1994 metais, kuris pareiškė, kad rugsėjo 15 dieną internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su juo susisiekė nepažįstamas rusiškai kalbėjęs asmuo, kuris įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo 65 tūkst. eurų.
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