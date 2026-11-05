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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys užstoja Nausėdą: drama kuriama ne vietoje ir ne laiku

2026-11-05 08:29 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-05 08:29
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Viešojoje erdvėje pasigirdus kritikai prezidentui Gitanui Nausėdai dėl nedalyvavimo kadenciją baigusio šalies vadovo Valdo Adamkaus jubiliejaus minėjime, užsienio reikalų ministras, buvęs šalies vadovo patarėjas Kęstutis Budrys sako, kad ši „drama“ kuriama ne vietoje ir ne laiku, o keliami klausimai nėra pagrįsti.  

Kęstutis Budrys ir Gitanas Nausėda (ELTA nuotr.)
GALERIJA (43)

Viešojoje erdvėje pasigirdus kritikai prezidentui Gitanui Nausėdai dėl nedalyvavimo kadenciją baigusio šalies vadovo Valdo Adamkaus jubiliejaus minėjime, užsienio reikalų ministras, buvęs šalies vadovo patarėjas Kęstutis Budrys sako, kad ši „drama“ kuriama ne vietoje ir ne laiku, o keliami klausimai nėra pagrįsti.  

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„Aš manau, kad šitoje vietoje tikrai nepagrįstai yra keliamas klausimas dėl požiūrio, dėl pagarbos į prezidentą V. Adamkų ir tikrai kuriama drama ne vietoje galbūt ir ne laiku tą savaitę, kai tikrai turėtume džiaugtis. Džiaugtis prezidentu ir prisiminti prezidento darbus, palaikyti jį, palinkėti jam sveikatos, o ne vėl įnerti į istorijas ar dirbtines dramas, kas kur buvo ar nebuvo. Ne apie tai turėtų būti ir šiandienos diskusija“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė K. Budrys.

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Nausėdai – kritikos strėlės dėl Adamkaus gimtadienio

Kaip skelbė ELTA, G. Nausėda nedalyvavo V. Adamkaus 100 metų jubiliejaus minėjimo renginiuose, nes tuo metu su darbo vizitu lankėsi Vokietijoje. 

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Dėl to viešojoje erdvėje dėl to kilo klausimų. 

Prezidentūra nurodė, kad susitikimo su Vokietijos vadovybe data buvo suderinta pavasarį. 

Be to, institucija viešai išplatintame komentare trečiadienį teigė, kad G. Nausėda su V. Adamkumi palaiko artimus asmeninius ryšius ir pabrėžė, jog pagarbą prezidentas jam rodo ne tik asmeniniu bendravimu, bet ir darbu ginant Lietuvos interesus.

ELTA primena, kad lapkričio 3-iąją V. Adamkus šventė 100 metų jubiliejų.

Šia proga antradienį Vilniaus rotušėje vyko konferencija, o vakare Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre buvo surengta iškilminga šventė.

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s
s
2026-11-05 08:41
Išpūtė reikalą. Jei buvo susitikimas, tai buvo. Ir taip užtenka garbės.Ir kiek lėšų išleista.
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