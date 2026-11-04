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Prezidentūra griežtai kirto po Tapino komentarų apie Nausėdą: „Ne įtakdariams mokyti prezidentą“

2026-11-04 19:31 / šaltinis: ELTA
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2026-11-04 19:31
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Visuomenininkui Andriui Tapinui sukritikavus prezidentą Gitaną Nausėdą dėl jo nedalyvavimo kadenciją baigusio šalies vadovo Valdo Adamkaus jubiliejaus šventėje, Prezidentūra teigia, kad G. Nausėda su V. Adamkumi palaiko artimus asmeninius ryšius ir pabrėžia, jog pagarbą jam rodo ne tik asmeniniu bendravimu, bet ir darbu ginant Lietuvos interesus.

LNOBT – prezidento Valdo Adamkaus 100-mečio iškilmės | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (43)

Visuomenininkui Andriui Tapinui sukritikavus prezidentą Gitaną Nausėdą dėl jo nedalyvavimo kadenciją baigusio šalies vadovo Valdo Adamkaus jubiliejaus šventėje, Prezidentūra teigia, kad G. Nausėda su V. Adamkumi palaiko artimus asmeninius ryšius ir pabrėžia, jog pagarbą jam rodo ne tik asmeniniu bendravimu, bet ir darbu ginant Lietuvos interesus.

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„Ne įtakdariams mokyti šalies vadovą pagarbos Jo Ekscelencijai prezidentui Valdui Adamkui. Kruopštus ir atsakingas darbas ginant Lietuvos interesus užsienio politikos, saugumo, ekonominės diplomatijos srityse prezidentui G. Nausėdai buvo, yra ir bus taip pat ir tos pagarbos dalis“, – trečiadienio vakarą nurodė Prezidentūra.

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(43 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LNOBT – prezidento Valdo Adamkaus 100-mečio iškilmės

Kaip skelbė ELTA, G. Nausėda nedalyvavo V. Adamkaus 100 metų jubiliejaus minėjimo renginiuose, nes tuo metu su darbo vizitu lankėsi Vokietijoje. Prezidentūra nurodė, kad susitikimo su Vokietijos vadovybe data buvo suderinta pavasarį. 

Vis dėlto viešojoje erdvėje dėl to kilo klausimų. 

Pasisakė Andrius Tapinas

Žurnalistas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ rašė turįs duomenų, kad pernai sveikindamas V. Adamkų G. Nausėda užsiminė apie galimybę kitąmet jo jubiliejų švęsti Prezidentūroje, tačiau ši idėja nesulaukė pritarimo. Pasak A. Tapino, dėl to prezidentas galėjo nuspręsti jubiliejaus dieną nebūti Lietuvoje.

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„Panašu, kad kaip jam būdinga, Nausėda įsižeidė ir prezidentūra galėjo gauti nurodymą rasti priežastį jam tuo metu nebūti Lietuvoje. Šiaurės Reino-Vestfalijos žemė tapo puikia priežastimi“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Tapinas. 

Visuomenininkas savo įraše taip pat teigė, jog G. Nausėdos skirtas vaizdo sveikinimas V. Adamkui šventės organizatoriams buvo atsiųstas paskutinę minutę.

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Anot Prezidentūros, šie A. Tapino teiginiai yra klaidingi. 

„Minėtas asmuo demonstruoja savo nepagarbą valstybei ir prezidento institucijai bei paprasčiausiai meluoja“, – nurodė Prezidentūra. 

„Prezidentas G. Nausėda yra dirbęs Jo Ekscelencijos prezidento V. Adamkaus komandoje ir dešimtmečius palaiko su prezidentu nuoširdžius asmeninius ryšius. Sveikinimo kalba, kurią mini įtakdarys ir kuri skambėjo prezidento V. Adamkaus gimtadienio šventėje, rašyta paties prezidento G. Nausėdos ir buvo perduota šventės organizatoriams praėjusią savaitę. Bet tai tik kalba šventei. Prezidentas G. Nausėda su prezidentu V. Adamkumi telefonu bendravo vakar ir susitiks dar šią savaitę. Kaip yra susitikę ne kartą per pastaruosius dešimtmečius – draugiškai, artimai ir privačiai. Be pasiskelbimų socialiniuose tinkluose ir noro įsiamžinti prie foto sienelės“, – teigiama institucijos komentare. 

ELTA primena, kad lapkričio 3-iąją V. Adamkus šventė 100 metų jubiliejų.

Šia proga antradienį Vilniaus rotušėje vyko konferencija, o vakare Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre buvo surengta iškilminga šventė.

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