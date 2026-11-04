Gitanas Nausėda su Kongo DR vadovu aptarė tarptautinį bendradarbiavimą, saugumo situaciją

Anot jos, prezidentas pasveikino neseniai užmegztus Lietuvos ir Kongo DR diplomatinius santykius, išreikšdamas viltį, kad tai taps naujo dvišalės partnerystės etapo pradžia.
„Prezidentas pabrėžė Lietuvos suinteresuotumą stiprinti politinį dialogą, plėtoti ekonominį bendradarbiavimą ir skatinti glaudesnius abiejų šalių žmonių ryšius“, – teigiama pranešime.
G. Nausėda akcentavo Kongo DR, kaip svarbios Europos partnerės, vaidmenį. Pasak jo, artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, Lietuva yra pasirengusi prisidėti prie glaudesnio Bendrijos ir Kongo DR bendradarbiavimo, taip pat įgyvendinant iniciatyvą „Global Gateway“.
Prezidentas taip pat išreiškė Lietuvos pasirengimą dalytis patirtimi skaitmeninių inovacijų, kibernetinio saugumo, gero valdymo ir įgūdžių ugdymo srityse, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo ir moterų įgalinimui.
Kalbėdamas apie saugumo situaciją rytinėje Kongo DR dalyje, anot Prezidentūros, G. Nausėda patvirtino tvirtą Lietuvos paramą šalies suverenitetui, nepriklausomybei ir teritoriniam vientisumui.
Šalies vadovas taip pat išreiškė paramą regioninėms ir tarptautinėms pastangoms siekti tvaraus politinio sprendimo, įskaitant Vašingtono susitarimų įgyvendinimą.
Be to, prezidentas padėkojo šaliai už paramą Jungtinių Tautų Chartijos principams ir Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijoms dėl Ukrainos, pabrėždamas tarptautinės teisės, valstybių suvereniteto ir teritorinio vientisumo principų svarbą.
BNS rašė, kad rugsėjo 24-ąją Niujorke užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Kongo DR užsienio reikalų ministrė Therese Kayikwamba Wagner pasirašė komunikatą dėl diplomatinių santykių užmezgimo.
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