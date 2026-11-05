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Valdančiųjų darbo grupė renkasi į posėdį: aptars 2027 m. valstybės biudžeto projektą, mokesčius

2026-11-05 05:59 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 05:59
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Trijų valdančiųjų partijų – socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų – suburta speciali darbo grupė ketvirtadienį renkasi į pirmąjį posėdį aptarti kitų metų valstybės biudžeto projektą bei pasiūlymus dėl kai kurių mokesčių pokyčių. 

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Trijų valdančiųjų partijų – socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų – suburta speciali darbo grupė ketvirtadienį renkasi į pirmąjį posėdį aptarti kitų metų valstybės biudžeto projektą bei pasiūlymus dėl kai kurių mokesčių pokyčių. 

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Darbo grupė sukurta mažiesiems koalicijos partneriams – demokratams ir „valstiečiams“ – sukritikavus 2027-ųjų biudžeto projektą bei kai kuriems valdantiesiems žadant nepritarti dabartiniam jo variantui, nes jame nėra jų siūlymų.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Valdančiųjų darbo grupė aptars 2027 metų valstybės biudžeto projektą, mokesčių pasiūlymus

Kaip BNS sakė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas demokratas Tomas Tomilinas, darbo grupė išsamiau aptars partijų siūlymus dėl  papildomo kai kurių sričių finansavimo ir naujų pajamų šaltinių.   

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„Kai nėra laiko per koalicijos posėdį viską nuodugniai praeiti, tai čia tiesiog įsigiliname į kiekvieną pasiūlymą ir dėl mokestinių šaltinių, ir dėl išlaidų. Tai tiesiog grupė, kuri gilina bendradarbiavimą ir taupo koalicijos laiką, kad koalicijos posėdžiai būtų efektyvesni. Ji nepriima sprendimų. Tiesiog dirba su Finansų ministerija, kad būtų maksimaliai pasiruošę. Ir Finansų ministerija būtų maksimaliai pasiruošus koalicijos pokalbiams“, – BNS teigė T. Tomilinas. 

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Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovė Aušrinė Norkienė iš Finansų ministerijos tikisi sulaukti konkrečių skaičių – dėl akcizų, azartinių lošimų mokesčių.  

„Mums tada (per paskutinį koaliicijos posėdį – BNS) dalies skaičių nepateikė Finansų ministerija, tai mes dabar tikimės tam siauresniam rate juos jau gauti, – teigė parlamentarė. – Toks, aš manau, bus konstruktyvesnis – apie skaičius tas darbo grupės pokalbis.“

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Darbo grupės pasiūlymai bus teikiami koalicijos tarybai.  

Darbo grupę sudaro po du narius iš kiekvienos partijos. 

Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius po koalicinės tarybos praėjusią savaitę pareiškė, kad ieškant papildomų pajamų į biudžetą sutarta didinti azartinių lošimų, loterijų bei produktų su cukrumi apmokestinimą, o didesni mokesčiai įsigaliotų nuo 2027-ųjų liepos.

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Tikimasi, kad tai padidintų valstybės biudžeto metines pajamas apie 100 mln. eurų, o vien kitąmet – apie 50 mln. eurų.

Finansų ministras Taurimas Valys trečiadienį sakė, kad tokie planai kol kas vertinami atsargiai, tačiau bus svarstomi. 

Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokie valdančiosios koalicijos planai sumažintų biudžeto deficitą neerzinant visuomenės ir verslo nauja mokesčių reforma

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Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad dabartiniam biudžeto projektui frakcija pritarti negali. Jis pasigedo pagrindimo, kas kitų metų biudžete lemia 3,8 proc. pajamų deficitą. Demokratai siekia, kad būtų apmokestintas azartinių lošimų verslas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga teigė, kad derybose dėl kitų metų biudžeto iškėlė sąlygą, jog Seime dar iki įstatymo priėmimo būtų svarstomas šiuo metu įstrigęs projektas dėl patariamojo referendumo šeimos sampratos klausimu. Jeigu jis nebus įtrauktas į Seimo darbotvarkę, tai, anot politiko, turės didelę įtaką „valstiečių“ balsams dėl biudžeto.

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Kaip rašė BNS, pagal dabartinį projektą kitąmet krašto apsaugai planuojama skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų. Taip pat numatoma didinti pensijas, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, finansuoti papildomas paramos šeimoms priemones.

Planuojamas valdžios sektoriaus deficitas sieks 3,8 proc. BVP, o valstybės skola – 48,2 proc. BVP. Europiniai Mastrichto kriterijai atitinkamai numato 3 proc. ir 60 proc. ribas. 

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