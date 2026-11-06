Dviejų etapų operacija „Čeburečna“ baigta: šimtai atkovotų hektarų ir į nelaisvę paimti rusai

Moldovos premjeras patvirtino, kad šalis ketina įvesti vizas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams
Moldovos ministras pirmininkas Vasilė Tofanas patvirtino, kad šalis ketina prisijungti prie Europos Sąjungos vizų politikos, rašo „Evropeiska pravda“, remdamasi „NewsMaker“.
Prisijungimas prie ES vizų politikos reikštų vizų režimo įvedimą kai kurių šalių, visų pirma Rusijos, Baltarusijos ir Kinijos, piliečiams. V. Tofanas pabrėžė, kad šį žingsnį lemia šalies įsipareigojimai Europos integracijos procese.
„Negaliu įvardyti konkrečios datos. Jei Europos Sąjungos normų privaloma laikytis, tai mes turime priimti sprendimą, kuris padėtų siekti pažangos stojimo į ES procese“, – pareiškė V. Tofanas.
Vizų politikos suderinimas su Šengeno erdvės standartais yra viena iš Moldovos integracijos į ES ir stojimo derybų sąlygų.
ELTA primena, kad trečiadienį paskelbtoje kasmetinėje plėtros ataskaitoje Europos Komisija (EK) nurodė, jog Moldova stojimo derybas galėtų užbaigti 2028 m. pradžioje, taip atverdama kelią prisijungti prie ES 2029-aisiais.
Po pirmadienį Rusijos suduoto smūgio Ukrainos kaimui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 50
Ukrainiečių pareigūnai penktadienį pranešė, kad per pirmadienio Rusijos smūgį pietų Ukrainos kaimui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 50.
Dėl to šis išpuolis tapo vienu daugiausiai gyvybių nusinešusių per daugiau nei ketverius su puse karo metų.
Kyjivas pranešė, kad Rusija pirmadienį smogė buvusios mokyklos pastatui pafrontės Komyšuvachos kaime, civiliams susirinkus savaitinio humanitarinės pagalbos dalijimo metu.
„Aukų skaičius po Rusijos aviacijos smūgio Komyšuvachos gyvenvietei Zaporižios srityje, suduoto lapkričio 2 dieną, išaugo iki 50“, – nurodė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Pranešama, kad gelbėjimo operacijų metu, kurios tebevyksta praėjus keturioms dienoms po smūgio, iš po griuvėsių buvo ištraukti dar aštuoni kūnai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Maskva smogė požeminei slėptuvei, kurioje buvo žmonių.
Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių stebėjimo misija Ukrainoje šią savaitę pasmerkė šį išpuolį ir pareiškė, kad smūgiu tikriausiai buvo pažeista tarptautinė teisė.
Smūgis suduotas po to, kai pietiniame Chersono regione baigėsi ilgiausios abiejų šalių paliaubos.
Rusijos invazija į Ukrainą nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių, o milijonus žmonių privertė palikti namus.
Ukrainos ir Rusijos derybos, tarpininkaujant JAV, kitą savaitę turėtų atsinaujinti Abu Dabyje.
Ukrainos sąjungininkės siekia „teisingos ir tvarios“ karo pabaigos, sako NATO
Ukrainos sąjungininkės siekia „teisingos ir tvarios“ karo pabaigos prieš kitą savaitę Abu Dabyje numatytas JAV tarpininkaujamas derybas, penktadienį pareiškė NATO.
Tai paskelbta po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas prakalbo apie susitarimą su Rusija, kuris apimtų „visą Europą“.
Briuselyje ketvirtadienį vykusiose NATO, JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnų derybose „buvo remiamasi produktyviomis diskusijomis Majamyje bei Osle ir siekiama priartinti teisingą ir tvarią karo Ukrainoje pabaigą“, sakė Aljanso atstovė spaudai.
D. Trumpo pareiškimai Europoje turėtų pakurstyti nuogąstavimus dėl galimo suartėjimo su Kremliumi.
JAV prezidento pasiuntinys ir žentas Jaredas Kushneris teigė, kad Vašingtonas dirba prie „platesnės Europos saugumo architektūros, galinčios padėti sudaryti sąlygas tvariai taikai“.
Briuselio derybose vaizdo ryšiu dalyvavęs J. Kushneris sakė, kad Vašingtono „tikslas – parengti praktinius susitarimus, kurie atlieptų visų šalių saugumo interesus“.
„Nagrinėjame penkis pagrindinius tikslus: nuolatines saugumo konsultacijas, patikimą ryšį krizės atveju, didesnį karinį skaidrumą, abipuses priemones eskalacijos rizikai mažinti ir ilgalaikę Europos saugumo bei stabilumo sistemą“, – socialiniuose tinkluose parašė jis.
Jis pabrėžė, kad „bet kokie susitarimai privalo visapusiškai gerbti kiekvienos valstybės suverenitetą, teritorinį vientisumą ir nepriklausomą sprendimų priėmimą“, bei pridūrė, jog NATO „išliks pagrindine Europos kolektyvinės gynybos ašimi“.
Tokios JAV pastangos kels nerimą Vašingtono sąjungininkams Europoje, kurie jau seniai atmeta Maskvos siekį pertvarkyti Europos saugumo tvarką.
Prieš pradėdamas karą Ukrainoje 2022 metais, Kremlius pateikė NATO ultimatumą, kuriame reikalavo išvesti Aljanso pajėgas iš Rytų Europos.
Vakarų karinis aljansas šį reikalavimą atmetė.
Tuo tarpu Europa siekia atlikti didesnį vaidmenį JAV vadovaujamose iniciatyvose sustabdyti kovos veiksmus.
J. Kushneris teigė, kad Vašingtonas Abu Dabio derybų užkulisiuose „glaudžiai konsultuosis su partneriais Europoje“ ir, „jei bus pasiekta pažangos, sieks pereiti prie platesnio daugiašalio formato su tiesioginiu jų dalyvavimu“.
Zelenskis: Rusija pradėjo verbuoti pagrobtus Ukrainos vaikus į savo kariuomenę
Rusija jau pradėjo verbuoti į savo kariuomenę kai kuriuos iš Ukrainos neteisėtai deportuotus vaikus, kai šie, karo metais sulaukę pilnametystės, tapo tinkami karinei tarnybai.
Apie tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė ketvirtadienį Madride vykusiame 30-ajame Iberijos ir Amerikos aukščiausiojo lygio susitikime, specialioje diskusijoje apie Ukrainą, praneša „Ukrinform“.
„Rusija jau pradėjo siųsti kai kuriuos iš šių vaikų – vaikus, kuriuos iš mūsų pagrobė ir kurie per šį karą, per visus šiuos metus, užaugo, – į Rusijos kariuomenę. Tai siaubinga ir privalo liautis“, – sakė V. Zelenskis.
Jis priminė, kad Rusija pagrobė tūkstančius Ukrainos vaikų, ir pavadino tai vienu šiurpiausių karo aspektų. Pasak jo, norint sustabdyti šiuos veiksmus, būtina plačiai informuoti tarptautinę bendruomenę apie Rusijos nusikaltimus.
„Vienintelis būdas tai sustabdyti – užtikrinti, kad pasaulis žinotų, kas vyksta. Todėl prašau apie tai kalbėti, nuolat kelti šį klausimą ir pasirūpinti, kad pasaulis išgirstų apie šiuos nusikaltimus“, – kreipdamasis į susitikimo dalyvius sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad Ukraina pasirengusi pateikti tarptautiniams partneriams visą reikalingą informaciją.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Madride V. Zelenskis su Andoros ministru pirmininku Xavieru Espotu Zamora aptarė bendras pastangas susigrąžinti Rusijos pagrobtus Ukrainos vaikus. Pasak Ukrainos prezidento, iki šiol pavyko sugrąžinti 2 790 vaikų.
Užsienio žiniasklaidoje – Nausėdos prognozė dėl taikos derybų: „Aš jais nepasitikiu“
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda interviu Vokietijos leidiniui „Die WELT“ įspėjo, kad Rusija atidės taikos derybas iki 2027 m. pavasario ir žiemos mėnesiais toliau smarkiai bombarduos Ukrainą.
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Per Rusijos ataką Rivnėje žuvo žmogus
Per Rusijos ataką Rivnės srityje penktadienio rytą žuvo vyras. Tai „Telegram“ kanale pranešė srities gubernatorius Oleksandras Kovalis.
Pirminiais duomenimis, per ataką taip pat apgadintas gyvenamasis namas ir sunkvežimis.
Įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos.
Ankstyvą penktadienio rytą Ukrainos oro pajėgos „Telegram“ kanale įspėjo, kad Rivnės srities Sarnų miesto kryptimi skrenda Rusijos karinis reaktyvinis bepilotis orlaivis.
Per naktinę ataką Kyjivo srityje sužeisti trys žmonės. Taip pat pranešta apie žalą pastatams, įskaitant gyvenamuosius namus, ir energetikos infrastruktūrai.
Rusijos atstovei – akibrokštas Baltuosiuose rūmuose: Melania Trump net sumaišė jos vardą
Rusijos žmogaus teisių ombudsmenei Janai Lantrotovai per ceremoniją su JAV pirmąją ponia Baltuosiuose rūmuose negavo teisės pasisakyti. Taip pat M. Trump sumaišė Rusijos atstovės vardą, rašo „Agentstvo“.
Pažymima, kad ji buvo vienintelė atstovė iš Rusijos ar Ukrainos delegacijų, kuriai nebuvo suteikta proga pasisakyti.
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Zelenskis: Ukraina siūlys per derybas su JAV ir Rusija Oleškų pavyzdžiu evakuoti žmones iš kitų vietovių
Ukraina pasiūlys Jungtinėms Valstijoms ir Rusijai išplėsti Oleškuose vykdytas gyventojų evakuacijos pastangas į kitas okupuotas teritorijas.
Apie tai interviu Ukrainos televizijos kanalui TSN sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, skelbia „Ukrinform“.
Pasak prezidento, šį klausimą Baltuosiuose rūmuose turėtų iškelti Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytro Lubinecas ir parlamento frakcijos „Tautos tarnas“ vadovas Davydas Arachamija, nors jis nežino, kaip į tai reaguos JAV ir Rusijos atstovai. V. Zelenskis pridūrė, kad Ukraina dalijasi su JAV informacija apie vietoves, iš kurių būtų galima evakuoti daugiau žmonių, ypač laikinai okupuotose teritorijose, kuriose gyventojai patiria didelių sunkumų ir negali išvykti.
Valstybės vadovas taip pat sakė anksčiau prašęs gynybos ministro Jevheno Chmaros ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Mychailos Drapato išsiaiškinti vietoves laikinai okupuotose teritorijose, iš kurių būtų galima evakuoti žmones.
Kaip anksčiau pranešė AP, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose susitiko su Rusijos prezidento Vladimiro Putino specialiuoju pasiuntiniu Kirilu Dmitrijevu, o su ten pat viešėjusiais Ukrainos atstovais – ne. Jie visi dalyvavo pirmosios ponios Melanios Trump surengtame renginyje, skirtame neseniai pasiektoms laikinoms paliauboms Ukrainos Oleškų mieste aptarti.
K. Dmitrijevas padėkojo M. Trump už jos humanitarines pastangas tarpininkaujant dėl šešias dienas trukusių paliaubų. Renginyje taip pat dalyvavo Ukrainos atstovai D. Arachamija ir D. Lubinecas. D. Trumpas nepaaiškino, kodėl nesusitiko su Ukrainos atstovais, o Baltieji rūmai į prašymą pakomentuoti iš karto neatsakė.
Putinas Maskvoje priėmė Irano saugumo vadovą
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį Maskvoje priėmė Irano saugumo vadovą Mohseną Rezaei. Jie aptarė dvišalių ryšių stiprinimą, įskaitant dujotiekio, kuriuo būtų tiekiamos rusiškos dujos, tiesimą.
Po susitikimo žurnalistams kalbėjęs Irano Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos sekretorius M. Rezaei jį pavadino „itin svarbiu apsikeitimu nuomonėmis“, pranešė Irano ambasada.
„Per susitikimą su ponu Vladimiru Putinu buvo aptartas dujotiekių iš Rusijos į Iraną tiesimas“, – Irano valstybinė televizija citavo M. Rezaei.
Jis pažymėjo, kad taip siekiama padėti Iranui „spręsti dujų trūkumo problemą savo šalyje ir kartu sudaryti sąlygas parduoti rusiškas dujas kaimyninėms šalims“.
Nors Iranas yra vienas didžiausių dujų išgavėjų, šalis jau seniai susiduria su gamtinių dujų, būtinų šildymo sistemoms aprūpinti, trūkumu. Šią problemą dar labiau paaštrino vasarį prasidėjęs karas su Jungtinėmis Valstijomis ir Izraeliu.
Teherano teigimu, per intensyviausią, beveik 40 dienų trukusį karo etapą abi šalys atakavo svarbius Irano infrastruktūros objektus, įskaitant gamtinių dujų perdirbimo įmones.
Rusijos ir Irano, dviejų daugiausiai tarptautinių sankcijų sulaukusių pasaulio valstybių, ryšiai sustiprėjo Maskvai 2022 m. pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą.
Spalio pradžioje V. Putinas pareiškė, kad Rusija pasirengusi dalyvauti tarpininkavimo pastangose siekiant užbaigti vasarį JAV ir Izraelio pradėtą karą.
M. Rezaei teigė, kad V. Putinas pabrėžė regioninio saugumo mechanizmų būtinybę ir „bet kokio išorės jėgų kišimosi neleistinumą“, sprendžiant padėtį Artimuosiuose Rytuose.
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 196 Rusijos dronus
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 196 dronus, kuriais Rusija nuo ketvirtadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo ketvirtadienio 18.00 val. okupantai į Ukrainą paleido 227 dronus, įskaitant „Shahed“ (86 jų buvo reaktyviniai), „Gerbera“, bei „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius.
Atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Preliminariais 8.00 val. duomenimis, numušti/neutralizuoti 196 dronai. Apie 15 bepiločių tuo metu dar buvo ore.
14 vietų registruoti smūgiai, 8 – numuštų oro taikinių nuolaužos.
Iš analitikų – pozityvios prognozės Ukrainai
Demokratų pergalė JAV kadencijos vidurio rinkimuose atveria kelią naujai pagalbai su Maskvos invazija kovojančiai Ukrainai ir taip pat gali paskatinti prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) politikos Rusijos atžvilgiu peržiūrą, ketvirtadienį pareiškė analitikai.
Vašingtono ir Kyjivo santykiai vis dar gali likti įtempti. Be to, Kongresui reikėtų sunkiai pasiekiamos dviejų trečdalių balsų daugumos, kad būtų galima atmesti bet kokį D. Trumpo veto įstatymams.
Tačiau „naujasis Kongresas reiškia tam tikrą ribą“ JAV paramos Ukrainai vilkinimui ar jos atsisakymui, teigė JAV Vokietijos Marshallo fondo vyresnioji bendradarbė Carrie Lee (Keri Li).
„Naujasis Kongresas galės aiškiai pasakyti: mes visiškai neapleisime Ukrainos“, – naujienų agentūrai AFP nurodė ji.
D. Trumpas anksčiau grasino nutraukti JAV dalyvavimą šiame konflikte, o dabar, pasak C. Lee, „didelis netikrumas“ Europoje ir Ukrainoje dėl JAV įsipareigojimų turėtų sumažėti.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau išreiškė viltį, kad kadencijos vidurio rinkimų rezultatai sustiprins paramą Kyjivui ir padės užbaigti kruviniausią karinį konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Rusijos pradėtas plataus masto karas prieš Ukrainą tęsiasi jau penktus metus.
Ukraina ir jos sąjungininkai Europoje nerimauja dėl Vašingtono suartėjimo su Maskva.
Praėjusiais metais grįžęs į Baltuosius rūmus, D. Trumpas sustabdė tiesioginę karinę pagalbą Ukrainai, surengė susitikimą JAV su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu bei įsivėlė į nesutarimus su V. Zelenskiu, įskaitant viešą apsižodžiavimą Ovaliajame kabinete.
Zelenskis apie rinkimus Ukrainoje: galėtų vykti jau žiemą, bet yra viena sąlyga
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina galėtų surengti rinkimus žiemą, tačiau tam reikia, kad Rusija sutiktų su ugnies nutraukimu, praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi jo interviu ZDF.
Pokalbio metu žurnalistas paklausė prezidento, ar, atsižvelgiant į visą balsavimo situacijos sudėtingumą (dalis žmonių yra užsienyje, dalis – fronte), tai reiškia, kad rinkimai Ukrainoje vyks tik po karo.
V. Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos pusė tai vertina būtent taip, tačiau tuo pačiu Kyjivas pateikė Vašingtonui pasiūlymus, pagal kuriuos rinkimus būtų galima surengti jau žiemą.
„Taip, būtent taip mes tai matome. Bet mes pateikėme pasiūlymus. Aš sakiau amerikiečiams, kad jūs galite sudaryti su rusais susitarimą dėl ugnies nutraukimo žiemos laikotarpiui. Tada žmonės turėtų elektros ir vandens. O tuo pačiu metu mes taip pat galėsime surengti rinkimus“, – sakė V. Zelenskis.
Tame pačiame interviu V. Zelenskis pareiškė, kad surengti rinkimus Ukrainoje yra sudėtinga, nes didžioji dalis piliečių negalės balsuoti.
Visų pirma kalbama apie karius, esančius apkasuose. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad būtent kariai pirmiausia turi išrinkti valstybės vadovą, nes jie išsaugojo ir saugo šalies nepriklausomybę, todėl rengti rinkimus be jų būtų neteisinga.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad spalio 11 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, šalyje nebuvo surengti rinkimai.
„Manau, kad jis turėtų surengti rinkimus, ir jis jau daug kartų galėjo išspręsti šį klausimą“, – sakė D. Trumpas.
Vladivostokas
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 6 d. d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 601 tūkst. 830 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 2 440 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 456 (+2) priešo tankus, 25 651 (+8) šarvuotą kovos mašiną, 51 956 (+54) artilerijos sistemas, 2 254 (+0) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 744 (+6) oro gynybos sistemas, 452 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 3 085 (+8) antžemines robotizuotas sistemas, 597 616 (+ 1 395) taktinę bepiločių orlaivių sistemų, 5 192 (+0) sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 170 929 (+673) automobilius ir degalų cisternas, 4 878 (+5) specialiosios įrangos vienetus.
„Jų armija nebus vien tam, kad būtų“: NATO vadovas prakalbo apie Rusijos grėsmę Europai
Nyderlandų pokalbių laidoje „Pauw & De Wit“ NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad mažai tikėtina, kad Rusijos pradėtas karas Ukrainoje turės nugalėtoją, ir pridūrė, kad Europa turės išlikti budri dėl galimos Rusijos agresijos net ir tada, kai karas Ukrainoje galiausiai baigsis, rašo „Bloomberg“.
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Pietų Rusijoje – Ukrainos dronų ataka: dega naftos perdirbimo gamykla, dūmai pasiekė Krasnodarą
Po penktadienio nakties Ukrainos dronų atakos visoje pietų Rusijoje kilo gaisrai, girdėjosi sprogimai, o vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų kilo gaisras, rašo „Kyiv Independent“, remdamasis stebėjimo kanalais.
Kaip praneša „Ukrainos kanalas „Exilenova Plus“, gaisras kilo „Afipsky“ naftos perdirbimo gamykloje, esančioje pietiniame Krasnodaro krašte.
Pasak šio šaltinio, sprogimai ir gaisrai taip pat buvo užfiksuoti netoliese esančioje Adygėjos Respublikoje.
Šio straipsnio rašymo metu vietos valdžios institucijos dar nekomentavo šio išpuolio, o „Kyiv Independent“ negalėjo iš karto patikrinti šių detalių.
„Afipsky“ naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių regione, balandžio mėnesį buvo įtraukta į sankcijų sąrašą dėl savo vaidmens Rusijos kare prieš Ukrainą.
Trumpas prognozuoja susitarimą su Rusija dėl Ukrainos ir „visos Europos“
Baltuosiuose rūmuose susitikęs su Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiuntiniu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė prognozuojantis „labai didelį“ susitarimą su Maskva, apimsiantį ne tik karą Ukrainoje, bet ir „visą Europą“.
Italijos premjerė Giorgia Meloni kritikuoja Europos „padrikumą“ derybose dėl Ukrainos
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sukritikavo Europos „padriką“ požiūrį į derybas dėl Ukrainos ir pareikalavo, kad Europos Sąjunga (ES) nuspręstų, kas kalba jos vardu, matyti agentūros AFP ketvirtadienį gautame laiške.
Žinutėje Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Antonio Costai, vadovaujančiam ES viršūnių susitikimams, G. Meloni skundėsi pastaruoju metu padaugėjusiais įvairaus formato susitikimais dėl Rusijos karo Ukrainoje.
„Dėl viso to atrodome visiškai nepatikimi, sprendžiant vieną sudėtingiausių klausimų, su kuriais susiduria mūsų šalys“, – rašė Italijos lyderė.
„Esu įsitikinusi, kad visi suprantame: kurdami padrikai veikiančios Europos įvaizdį, mes tik tarnaujame interesams tų, kurie nori šio karo tęsinio“, – teigė ji.
Kaip pavyzdžius ji paminėjo neseniai Majamyje ir Osle vykusias derybas, taip pat šią savaitę Briuselyje vykusius Ukrainos, JAV, kelių Europos šalių, NATO ir ES atstovų susitikimus.
Ji taip pat atkreipė dėmesį į Norvegijos ir Suomijos vadovų pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
„Noriu pabrėžti, kad nesutiksiu su tokia dinamika ir neketinu tiesiog stovėti nuošalyje bei tai stebėti“, – rašė G. Meloni.
„Veikimas padrikai, vienai iniciatyvai vejantis ir persidengiant su kita, mums nepadės – nei bendraujant su partneriais, nei su tais, kuriuos turime įtikinti nutraukti beprasmišką agresiją“, – teigė ji.
Italijos premjerė teigė norinti, kad ES lyderiai „kartą ir visiems laikams nuspręstų, kas sėdi prie derybų stalo Europos Sąjungos vardu ir su kokiais įgaliojimais“.
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Dviejų etapų operacija „Čeburečna“ baigta: šimtai atkovotų hektarų ir į nelaisvę paimti rusai
Per septynias savaites 2026 m. rudenį vykusią intensyvią kovinę operaciją „Čeburečna“ Ukrainos karinės žvalgybos pareigūnai smogė daugiau kaip 60-iai Rusijos dronų valdymo centrų ir išvalė nuo Rusijos pajėgų daugiau kaip 600 hektarų teritorijos Sumų srityje.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos direkcija (HUR) ir paskelbė operacijos vaizdo įrašą, skelbia „Ukrinform“.
Išskirtiniame vaizdo įraše HUR Aktyviųjų operacijų departamento 10-osios grupės specialiųjų pajėgų kariai atskleidė anksčiau neskelbtų operacijos detalių. Jos metu buvo sužlugdyti Rusijos puolimo planai, išvalyta 642 hektarų teritorija, o užimtos pozicijos perduotos kitiems Ukrainos kariuomenės daliniams.
Per dviem etapais vykdytą operaciją „Čeburečna“ žuvo 107 Rusijos kariai, dar 157 buvo sužeisti. 29 rusų kariai paimti į nelaisvę.
Ukrainos žvalgybininkai taip pat sunaikino 61 dronų paleidimo vietą ir valdymo centrą, taip pat 31 Rusijos artilerijos sistemą.
Be to, Ukrainos kariai sunaikino 368 Rusijos transporto priemones ir 630 priešo slėptuvių bei įtvirtinimų.