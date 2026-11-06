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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rusijos atstovei – akibrokštas Baltuosiuose rūmuose: Melania Trump net sumaišė jos vardą

2026-11-06 10:02 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-06 10:02
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Rusijos žmogaus teisių ombudsmenei Janai Lantrotovai per ceremoniją su JAV pirmąją ponia Baltuosiuose rūmuose negavo teisės pasisakyti. Taip pat M. Trump sumaišė Rusijos atstovės vardą, rašo „Agentstvo“.

Jana Lantrotova SCANPIX
GALERIJA (20)

Rusijos žmogaus teisių ombudsmenei Janai Lantrotovai per ceremoniją su JAV pirmąją ponia Baltuosiuose rūmuose negavo teisės pasisakyti. Taip pat M. Trump sumaišė Rusijos atstovės vardą, rašo „Agentstvo“.

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Pažymima, kad ji buvo vienintelė atstovė iš Rusijos ar Ukrainos delegacijų, kuriai nebuvo suteikta proga pasisakyti.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

„Reiškiu giliausią dėkingumą poniai Anai Lantratovai, Rusijos Federacijos žmogaus teisių ombudsmenei. Jūsų pasiaukojantis darbas suteikia vilties ir grąžina orumą žmonėms, kurių gyvenimus sugriovė karas. Ačiū jums“, – sakė Melania Trump.

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Tai buvo vienintelis J. Lantrotovos vardo paminėjimas, nuskambėjęs per ceremoniją Baltuosiuose rūmuose.

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Rusijos vardu kalbėjo tik Kirilas Dmitrijevas

Pati J. Lantratova per ceremoniją nekalbėjo. Rusijos pusės vardu kalbėjo tik Rusijos prezidento specialusis atstovas Kirilas Dmitrijevas. Jis taip pat perdavė M. Trump mergaitės, kuri buvo išvežta iš Oleškų į Tuapsę, piešinį.

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Iš Ukrainos pusės pirmiausia kalbėjo frakcijos „Tautos tarnas“ lyderiui Davidas Arachamijai, o po to – žmogaus teisių įgaliotiniui Dmytro Lubinecui, kuris JAV pirmajai poniai įteikė I laipsnio kunigaikštienės Olgos ordiną.

„Agentstvo“ pažymi, kad per oficialią transliaciją iš Baltųjų rūmų J. Lantratovos net nebuvo matyti. Tačiau ją buvo galima pastebėti leidinio „The Hill“ transliacijoje.

J. Lantratova žinoma dėl savo antiamerikietiškų pažiūrų.

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