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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV – didžiulis pavojingos ligos protrūkis

2026-11-07 14:54 / šaltinis: ELTA
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2026-11-07 14:54
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Jungtinės Valstijos patiria didžiausią tymų protrūkį per daugiau kaip 35 metus: šiemet jau patvirtinti 5 182 šios itin užkrečiamos ligos atvejai, pranešė Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC).

Tymai (nuotr. stop kadras)

Jungtinės Valstijos patiria didžiausią tymų protrūkį per daugiau kaip 35 metus: šiemet jau patvirtinti 5 182 šios itin užkrečiamos ligos atvejai, pranešė Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC).

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Viskonsino valstijoje nuo tymų pirmą kartą per daugiau kaip 35 metus mirė žmogus. Labai užkrečiama liga, institucijų duomenimis, pražudė kūdikį.

JAV patiria didžiausią tymų protrūkį per daugiau kaip 35 metus

CDC duomenimis, šiais metais JAV užregistruotas tymų atvejų skaičius yra didžiausias nuo 1991 m. Per visus 2025 metus buvo užfiksuoti 2 289 atvejai – mažiau nei pusė šiemet jau užregistruotų atvejų.

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Viskonsine miręs kūdikis yra jau antroji tymų auka šią savaitę. Pirmadienį Niujorko valstija pranešė apie pirmąją mirtį nuo tymų per 30 metų. Ir čia mirė vaikas. 

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Spalį demokratė Niujorko gubernatorė Kathy Hochul dėl tymų protrūkio, kuris pirmiausia paveikė kaimiškąsias vietoves, paskelbė nepaprastąją padėtį.

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Viskonsine Sveikatos apsaugos departamento vadovė Kirsten Johnson pareiškė: „Vaiko mirtis visada yra tragedija, o juo labiau tada, kai ji susijusi su liga, nuo kurios galima apsisaugoti skiepais.“

K. Johnson paragino valstijos gyventojus „saugoti save ir savo šeimas“. Paskutinį kartą Viskonsine žmogus nuo tymų mirė 1990 metais.

2000 m. JAV tymai buvo paskelbti išnaikinta liga. Pastaraisiais metais infekcija vėl ėmė plisti, o tai siejama su didėjančiu dalies gyventojų nepasitikėjimu skiepais.

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Prezidento Donaldo Trumpo į sveikatos sekretoriaus pareigas paskirtas Robertas F. Kennedy‘is jaunesnysis yra skiepų skeptikas. Jis ne kartą abejojo vakcinos nuo tymų saugumu.

Priešingai nei teigia medicinos mokslo duomenys, pats D. Trumpas taip pat ne kartą užsiminė apie tariamą skiepų ir autizmo ryšį.

Demokratė gubernatorė K. Hochul dėl dabartinės padėties kaltino JAV vyriausybės sveikatos politiką. Ji kaltino administraciją „sąmoningai žlugdant dešimtmečius trukusią pažangą saugant amerikiečius nuo ligų, kurių galima išvengti“.

Tymai yra labai užkrečiama virusinė liga. Be būdingų simptomų, tokių kaip karščiavimas ir raudonas odos bėrimas, gali pasireikšti gyvybei pavojingų komplikacijų, pavyzdžiui, smegenų dangalų uždegimas. Nors tymai dažnai laikomi tipine vaikų liga, jais gali užsikrėsti ir neskiepyti suaugusieji.

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