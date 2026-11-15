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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinui koją kiša savi? Kremlius pasimovė ant dirbtinio intelekto vaizdelių iš fronto

2026-11-15 16:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-15 16:30
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Rusijos kariuomenės vadovybė, tikėtina, perduoda Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui dirbtinio intelekto sukurtus suklastotus vaizdo įrašus apie pergales Ukrainoje, praneša „Financial Times“, rašo „Moscow Times“.

TV3 Žinios. Putino balsavimas internete tapo tikru „hitu“: dėmesį patraukė viena detalė (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (23)

Rusijos kariuomenės vadovybė, tikėtina, perduoda Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui dirbtinio intelekto sukurtus suklastotus vaizdo įrašus apie pergales Ukrainoje, praneša „Financial Times“, rašo „Moscow Times“.

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Anot leidinio, V. Putino užsispyrimas pasiekti pergalę mūšio lauke skatina generolus išpūsti savo laimėjimų mastą.

„Kai kas nors praneša, kad užėmė gyvenvietę, tuo pasigiria pulkininkui, tas – generolui, generolas – generolui leitenantui, o šis perduoda į Generalinį štabą, o Generalinis štabas – vyriausiajam vadui. Ir kol jie visi spėja atsiskaityti, mūsų kariai jau yra pasitraukę“, – sako vienas iš šaltinių.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Putinui rodomi vaizdeliai, sugeneruoti dirbtinio intelekto

Po to būna gaunami melagingais pranešimais apie užėmimus pagrįsti įsakymai pulti kitas pozicijas, nors iš tikrųjų ten nėra Rusijos kariuomenės.

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Anksčiau tokie įrašai pasirodydavo rusų karo bloguose, o dabar tapo ir oficialių ataskaitų dalimi.

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Pavyzdžiui, spalio viduryje Rusijos gynybos ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matomas karys, mojuojantis Rusijos trispalvę iš apgadinto pastato lango Dobropolyje – svarbiame Donecko srities mieste. Anot „Conflict Intelligence Team“ vadovo Ruslano Levijevo, ši vaizdo medžiaga, be abejonės, buvo suklastota, nes „vėliava vaizdo įraše staigiai keičia savo padėtį“, o to neįmanoma paaiškinti failo suspaudimo pasekmėmis ar kameros „triukšmais“.

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ISW analitikai nuo birželio iki rugpjūčio suskaičiavo mažiausiai 35 vaizdo įrašus, kurie galėjo būti suklastoti naudojant dirbtinį intelektą, iš kurių 10 buvo visiškai pripažinti kaip suklastoti. Šiuose vaizdo įrašuose užfiksuoti ne mažiau kaip 10 pulkų ir brigadų kariai. ISW pažymi, kad bendras suklastotų įrašų skaičius tikriausiai yra didesnis, atsižvelgiant į esamų dirbtinio intelekto aptikimo programų ribotumą.

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Vienas iš ryškiausių pavyzdžių, liudijančių, kad V. Putinas remiasi melagingais pranešimais, yra dirbtinio intelekto suklastotas vaizdo įrašas apie tariamą Sviatogorsko užėmimą, kurį paneigė asmeniškai į miestą atvykęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 3-iojo armijos korpuso vadas.

Rusija, greičiausiai, ir toliau skelbs fiktyvius pranešimus apie pergales, mano „Carnegie Endowment for International Peace“ vyresnioji mokslo darbuotoja Dara Massicot. „Atotrūkis tarp pareiškimų (ir realybės) didėja. Kremlius nejaučia jokio spaudimo iš vidaus prisiimti atsakomybę už šiuos teiginius“, – pažymi ji.

FT primena, kad rugsėjo mėnesį V. Putinas nacionalinės televizijos eteryje tvirtino, kad jo armija nuo metų pradžios užėmė 6,5 tūkst. kv. km Ukrainos teritorijos. Iš tikrųjų, remiantis atvirų šaltinių analitikų vertinimais, Rusijos kontroliuojama teritorija geriausiu atveju padidėjo tik 1,5 tūkst. kv. km.

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BL!
BL!
2026-11-15 16:35
Rusija turi tik du graugus - tai jos armija ir laivynas
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