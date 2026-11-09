Vokiečių ministras perspėja: derybos Abu Dabyje parodys, ar Rusija iš tiesų pasirengusi derėtis

„Tai esminis klausimas, į kurį atsakymą turime gauti per artimiausiomis dienomis vyksiančias diskusijas: ar Rusija iš tiesų pasirengusi derėtis?“ – Paryžiuje kalbėdamas G7 šalių užsienio reikalų ministrų susitikime sakė J. Wadephulas. Jis paragino Maskvą „atsisakyti maksimalistinių reikalavimų“ ir perspėjo, kad Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje neturėtų vykti vien „derybų spektaklis“.
Po pokalbio su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio J. Wadephulas sakė, kad jie „sutarė, jog derybomis įmanoma užbaigti Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą“.
„Būtina sąlyga – kad Rusija pagaliau atsisakytų savo maksimalistinių reikalavimų“, – visgi pridūrė jis.
J. Wadephulas perspėjo, kad Rusijai toliau atakuojant Ukrainos civilinę infrastruktūrą, „nematome jokių reikšmingų Maskvos pastangų suteikti deryboms rimtesnį postūmį“.
„Jeigu tokių pastangų būtų imtasi, visi būtų pasirengę konstruktyviai įsitraukti į derybas“, – sakė jis.
„Tačiau kol kas Rusija tokio noro neparodė, ir tai yra mūsų bendra pozicija“, – pridūrė vokiečių ministras.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.