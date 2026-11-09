Redakcijos durys uždarytos: „Novaja Gazeta“ nutraukė veiklą

Leidinys pareiškė nusileidžiantis nuolatiniam Rusijos valdžios institucijų spaudimui, dėl kurio žurnalistinė veikla tapo neįmanoma. Vienas laikraščio įkūrėjų, Nobelio taikos premijos laureatas Dmitrijus Muratovas paragino visuomenę ginti žodžio laisvę ir žmogaus teises.
Konstitucijoje įtvirtintos politinės ir pilietinės teisės Rusijoje praktiškai nebegalioja, sakė jis žurnalistams.
„Žmonėms mūsų šalyje, kurie pasisako už taiką, atimta teisė skaityti tai, ką jie nori – kaip tai matome šiandien“, – žurnalistams kalbėjo D. Muratovas.
„Dabar esame tokioje padėtyje, kai Rusijos Konstitucijos dalis, garantuojanti politines ir pilietines teises, praktiškai nebeveikia“, – pridūrė jis.
D. Muratovas pareikalavo paleisti apie 4 tūkst. politinių kalinių Rusijoje ir paragino paskelbti visapusiškas paliaubas Ukrainoje. Kartu jis pabrėžė, kad būtina skirti Rusijos vadovybę nuo šalies gyventojų.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sumenkino laikraščio veiklos nutraukimą ir kalbėjo apie įprastą „rotacinį procesą“ itin konkurencingoje žiniasklaidos rinkoje.
Rusijos vyriausybė neigia laikanti politinius kalinius ir gina cenzūros įstatymus, vadindama juos būtinomis priemonėmis karo metu.
„Novaja gazeta“ buvo laikoma valdžią kritikuojančiu leidiniu ir vienu įtakingiausių nepriklausomų balsų Rusijoje. Prie jo steigimo prisidėjo paskutinis Sovietų Sąjungos vadovas Michailas Gorbačiovas, skirdamas dalį 1990 m. gautos Nobelio taikos premijos piniginio apdovanojimo.
Įkvėptas M. Gorbačiovo „Glasnost“ politikos, laikraštis ne kartą atskleidė korupcijos atvejus ir kritiškai nušvietė Kremliaus vadovybės veiklą.
Per daugelį metų dėl savo darbo buvo nužudyti šeši šio leidinio žurnalistai.
Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą 2022 m. vasarį, laikraštis nutraukė spausdinto leidinio leidybą, tačiau toliau skelbė publikacijas internete.
Praėjusio mėnesio pabaigoje redakcija galiausiai paskelbė apie veiklos pabaigą, kai laikraštis buvo pripažintas „užsienio agentu“, jam liepta palikti savo patalpas, o bankai blokavo skaitytojų aukas.
Kol kas neaišku, ar leidinys galės tęsti veiklą kitu formatu.
Savo interneto svetainėje, apžvelgdama pastarųjų savaičių įvykius, redakcija rašė, kad jos dvasia išliks kaip „geras virusas“.
Jos neįmanoma sunaikinti net branduoliniu sprogimu, ji gyvena toliau visuose, kurie buvo šio projekto dalis, sakė žurnalistė Irina Vorobjova.
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