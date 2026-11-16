Zacharova sureagavo į Estijos pareiškimą

„Patikrinsime visą tai dėl patikimumo. Tačiau jei tai yra realūs jų planai, jie įsilieja į eilinį agresyvios ir nežabotos rusofobijos priepuolį“, – pareiškė Kremliaus propagandos ruporė.
Estijos sprendimas po išpuolio prieš gynybos įmonę
Lapkričio 15 dieną Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna pareiškė, kad šalis nuo gruodžio 1 dienos uždarys visus kontrolės punktus pasienyje su Rusija. Pasak jo, sprendimas priimtas po diversinės atakos prieš Estijos gynybos pramonės įmonę. M. Tsahkna teigia, kad už jos esą stovėjo Rusijos karinė žvalgyba.
„Paaiškėjus aiškiems įrodymams, kad Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU nurodė įvykdyti sabotažo išpuolį prieš vieną Estijos gynybos pramonės įmonę, Estija nuo gruodžio 1-osios uždarys visus Estijos ir Rusijos pasienio kontrolės punktus“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė ministras.
„Rusija privalo suprasti, kad priešiški veiksmai prieš Estiją sukelia pasekmes. Bandymai bauginti, destabilizuoti ar kenkti mūsų saugumui neliks be atsako. Pasienio kontrolės punktų uždarymas sumažins Rusijos galimybes vykdyti priešišką veiklą Estijoje ir sustiprins mūsų pastangas užkirsti kelią sankcijų apeidinėjimui“, – pridūrė jis.
M. Tsahkna sakė apie šį sprendimą informavęs savo kolegas iš Suomijos, Latvijos ir Lietuvos.
Kaip rašė BNS, Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas paskelbė, kad šeštadienio vakarą GRU surengė „sabotažo bandymą“ Estijos gynybos pramonės įmonėje „Threod Systems“, kuri gamina žvalgybinius ir kovinius dronus.
„Didelės žalos pavyko išvengti dėl sustiprintų saugumo priemonių ir operatyvios teisėsaugos reakcijos“, – sakė premjeras.
Šis bandymas įvykdyti išpuolį užfiksuotas Vymsyje, į šiaurę nuo sostinės Talino.
Sekmadienį vyriausioji prokurorė Astrid Asi paskelbė, kad saugumo pajėgos šioje byloje sulaikė aštuonis Latvijos gyventojus.
Anksčiau tą pačią dieną Estijos valdžios institucijos pranešė, kad naktį į lapkričio 14 dieną buvo bandoma pulti gynybos įmonės „Threod Systems“ pastatą, siekiant sukelti sprogimą ir padegimą. Nukentėjusiųjų nėra. Sulaikyti aštuoni įtariamieji – Latvijos gyventojai.
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