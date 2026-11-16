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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estų parlamentaras pribloškė nauja šukuosena: „Politikoje reikia būti pastebėtam“

2026-11-16 09:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-16 09:19
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Nors jis priklauso atvirai konservatyviai partijai, nieko konservatyvaus jo išskirtinėje šukuosenoje nėra, interviu nacionaliniam transliuotojui ERR teigė parlamento narys Rainas Epleris. Neseniai atlikęs kardinalius savo galvos papuošalo pokyčius politikas džiaugiasi rezultatais.

R. Epleris (ERR laidos stopkadrai) (nuotr. gamintojo)
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Nors jis priklauso atvirai konservatyviai partijai, nieko konservatyvaus jo išskirtinėje šukuosenoje nėra, interviu nacionaliniam transliuotojui ERR teigė parlamento narys Rainas Epleris. Neseniai atlikęs kardinalius savo galvos papuošalo pokyčius politikas džiaugiasi rezultatais.

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Praėjusią savaitę kalbėdamas laidoje „Otse uudistemajast“, R. Epleris, kurio kirpimas jam atnešė pripažinimą toli už Estijos ribų, teigė, kad tai, kas iš pradžių prasidėjo kaip šioks toks pokštas, davė vaisių perteikiant esmines žinutes, ypač miškininkystės ir energetikos srityse, bei leidžiant rinkėjams tapti iškart atpažįstamam tarp įprastesnės išvaizdos jūros.

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Šukuosena kaip politinis koziris

R. Epleris, 2020–2021 metais buvęs aplinkos ministru, sakė, kad supratimas, jog jo šukuosena gali tapti jo koziriu, vystėsi bėgant laikui.

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Asmeniniame lygmenyje situacija šiandien yra daug nuobodesnė nes prieš dvejus metus. Tuomet vis tiek nueidavai į kokią nors televizijos studiją ir po to skaitydavai komentarus bei juokeisi iki ašarų; kai kuriems žmonėms tai buvo net neapykanta. Tačiau bėgant laikui tai tikrai išsivystė į situaciją, kai einant gatve žmonės – nesvarbu, ar rėmėjų, ar oponentų stovykloje – žino: „žiūrėk, čia Epleris“. Jei pasidarysi glotnią [Reformų partijos nario Marto] „Võrklaevo stiliaus“ šukuoseną ir vaikščiosi gatvėje, apsuptas kitų estų, tavęs niekas net nepastebės“, – sakė jis.

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R. Epleris teigė, kad jo šukuosena iš pradžių nebuvo sumanyta kaip prekės ženklo kūrimas, o iš tikrųjų buvo skirta kaip pokštas. „Manau, kad humoro, ypač politikoje, trūksta“, – tęsė jis.

Tuo pačiu metu, kadangi dėl išskirtinumo jis tampa iškart atpažįstamas ir žmonėms nereikia gaišti laiko aiškinantis, su kuo jie turi reikalą, tai turi naudingą „produkto diferenciacijos“ aspektą.

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Kita labai stipri šio „prekės ženklo“ dalis yra ta, kad sritys, kurias laikau savo pagrindinėmis sritimis – pavyzdžiui, energetika ar miškininkystė... Šukuoseną padaryti lengva, nueini pas kirpėją, po pusvalandžio šukuosena padaryta, bet norint pasiekti tokį išsilavinimą energetikos ar miškininkystės srityje, kokiame lygyje aš esu šiandien – aš mielai pasiruošęs tuo klausimu diskutuoti Estijoje su bet kuriuo – tam reikia kasdienio darbo, kasdienio skaitymo, klausymosi protingų žmonių. Kalbant apie miškininkystę – taip pat lankymąsi miške, o kalbant apie energetiką – daugybės skaičiavimų ir mąstymo. Manau, kad šiandien esminė šio prekės ženklo pusė yra stipresnė“, – teigė R. Epleris.

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R. Epleris jau praeityje buvo atkreipęs tarptautinės žiniasklaidos dėmesį dėl savo šukuosenos – apie jį rašė leidinys „POLITICO“, taip pat jis buvo trumpai paminėtas ilgai rodomoje Jungtinės Karalystės satyros laidoje „Have I Got News For You“.

(4 nuotr.)
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