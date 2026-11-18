„Žmogus vengė bendradarbiauti. Sutartyje su kreditoriumi numatytos 115 proc. palūkanos per tą laiką augino skolą“, – prisimena antstolė ir pabrėžia, kad gavus antstolio pranešimą svarbiausias žingsnis yra jo neignoruoti.
Pirmieji žingsniai yra išsiaiškinti, kokiu pagrindu vykdomas išieškojimas, kokią sumą reikia mokėti ir kokie veiksmai galimi konkrečiu atveju. S. Pivoriūnė teigia, kad kuo anksčiau skolininkas pradeda bendradarbiavimą su antstoliu, tuo procesas yra sklandesnis ir daugėja galimybių išvengti papildomų išlaidų ar kitų neigiamų pasekmių.
Kada skola perduodama antstoliams ir kokios skolos išieškomos?
Antstolė S. Pivoriūnė naujienų portalui tv3.lt plačiau papasakojo apie skolų išieškojimo procesą ir atsakė į aktualius klausimus, ką reikia žinoti sulaukusiems antstolių pranešimų apie įsiskolinimus.
S. Pivoriūnė pateikia duomenis apie situaciją šalyje: per aštuonis šių metų mėnesius, t. y. nuo sausio 1 iki rugsėjo 1 dienos, antstoliams pateikta 149,9 tūkst. naujų reikalavimų išieškoti skolas.
Antstolė vardija, kad daugiausiai – net 69,3 tūkst. – jų sudaro reikalavimai išieškoti administracines baudas. Antstolius jau pasiekė ir 2,2 tūkst. reikalavimų išieškoti alimentus ir 701 reikalavimas išieškoti darbo užmokestį.
„2026 m. pirmąjį pusmetį antstolių padedami skolas atgavo 17 tūkst. fizinių asmenų, 3,8 tūkst. juridinių asmenų ir 290 valstybės įstaigų“, – prideda pašnekovė.
Ji pabrėžia, kad viena laiku, suėjus mokėjimo terminui, neapmokėta sąskaita, paskolos įmoka ar nepadengtas kitas finansinis įsipareigojimas automatiškai nereiškia, kad skolą nedelsiant pradės išieškoti antstoliai.
„Iki priverstinio išieškojimo pradžios žmogus paprastai sulaukia priminimų, siūlymų atsiskaityti. Vėliau, kai skola priteisiama, ir teismo dokumentų“, – pažymi pašnekovė.
S. Pivoriūnė aiškina, kad įsiteisėjus teismo sprendimui dėl skolos sumokėjimo, jis turi būti įvykdytas nedelsiant, tačiau jei žmogus geranoriškai nesumoka skolos, neįvykdo kitos prievolės per terminus, kurie numatyti įstatyme, kreditorius gali kreiptis į antstolį dėl priverstinių išieškojimo priemonių taikymo.
Pasiteiravus, kokios skolos pasiekia antstolius, pašnekovė neslepia – pačios įvairiausios. „Nesumokėti mokesčiai ir baudos, bankų ar kitų įmonių reikalavimai, išlaikymo vaikams skolos (vadinamieji alimentai), žalos atlyginimas, reikalavimai išieškoti darbo užmokestį, taip pat vartojimo ginčų skolos, kurias sumokėti įpareigoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba“, – vardija antstolė.
Ji primena, kad priverstinio išieškojimo procesą gali inicijuoti ir institucija ar įmonė, ir privatus asmuo, tačiau tam būtina viena sąlyga – teismo ar kitos institucijos išduotas vykdomasis dokumentas.
„Toks dokumentas neperduodamas antstoliams automatiškai. Jį turi pateikti pats kreditorius ar jo įgaliotas asmuo“, – prideda specialistė.
Gavus antstolio pranešimą svarbiausia jo neignoruoti
Pradėjus išieškojimą per antstolius, visais atvejais skolininkui apie tai pranešama – registruotu paštu atsiunčiamas pirminis antstolio dokumentas.
S. Pivoriūnė pabrėžia, kad gavus dokumentą svarbiausia jo neignoruoti ir kuo greičiau susisiekti su antstoliu, išsiaiškinti esminius dalykus:
- kokia skola išieškoma;
- kokia jos suma;
- kokios galimybės ją sumokėti.
„Skolininkas gali prašyti leisti skolą mokėti dalimis ir pasiūlyti realų mokėjimo grafiką. Dėl tokio susitarimo sprendžiama kartu su kreditoriumi, o teismo sprendimo vykdymą oficialiai išdėstyti dalimis gali teismas“, – dėsto pašnekovė ir priduria: „Svarbu žinoti, kad vien prašymo antstoliui pateikimas išieškojimo savaime nesustabdo.“
Vis tik S. Pivoriūnė sako, kad daugiausia galimybių susitarti – kol skola dar nėra pasiekusi teismo ar antstolių, nes daugeliu atvejų susitarti dėl mokėjimo dalimis ar kitokio atsiskaitymo grafiko galima tiesiogiai su kreditoriumi, taip išvengiant papildomų išlaidų bylinėjimuisi ir vykdymui.
Kokios lėšos ir kiek jų gali būti paimta skoloms dengti?
Vienas esminių klausimų, kylančių skolų turintiems žmonėms, kurių skolos yra išieškomos – kokie pinigai gali būti paimami ir kiek jų gali būti išskaičiuojama. Antstolė aiškina, kad, vykdant skolų išieškojimą, jis gali būti nukreipiamas į sąskaitose esančias lėšas, darbo užmokestį, kitas pajamas, o prireikus ir į asmens turimą turtą.
„Pagal įstatymą iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų pajamų skoloms dengti paprastai išskaičiuojama taip: 10 proc. iš pajamų dalies iki vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA), 30 proc. – iš dalies, viršijančios vieną, bet neviršijančios dviejų MMA, ir 50 proc. – iš dalies, viršijančios dvi MMA“, – aiškino S. Pivoriūnė.
Ji primena, kad išskaitos išskaičiuojamos nuo skolininko pajamų, kurios lieka sumokėjus mokesčius.
Tačiau tam tikrais atvejais gali būti taikomos didesnės išskaitos. Antstolė pažymi, kad tai daroma išieškant periodinį išlaikymą arba žalą, padarytą sužalojus sveikatą ar atėmus maitintojo gyvybę:
„Iš pajamų dalies iki MMA paprastai išskaičiuojama 30 proc., o iš MMA viršijančios dalies – 50 proc.“
Vis dėlto nedarbingus šeimos narius išlaikantis skolininkas gali raštu pateikti prašymą, kad iš MMA viršijančios pajamų dalies atliekamos išskaitos būtų sumažintos.
Išieškant skolas tiesiogiai iš skolininko sąskaitoje esančių lėšų, S. Pivoriūnė primena, kad asmeniui paliekama galimybė per mėnesį laisvai disponuoti minimalių vartojimo poreikių dydžio suma.
„2026 m. ji siekia 468 eurus. Ši suma netaikoma, kai išskaitas iš pajamų jų išmokėjimo metu atlieka trečioji šalis (darbdavys, „Sodra“ ar kita institucija)“, – paaiškino ji.
Pajamos, apsaugotos nuo išieškojimo
Ne visi žino, kad ne visos skolininko gaunamos pajamos gali būti išieškomos. Antstolė primena, kad išieškoti negalima iš:
- motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų;
- išmokų vaikams;
- laidojimo pašalpos;
- šalpos pensijų;
- tikslinių socialinių išmokų;
- našlių ir našlaičių pensijų;
- vienišo asmens išmokų;
- komandiruotėms ir tam tikroms su darbu susijusioms išlaidoms kompensuoti mokamų sumų.
„Išeitinės išmokos paprastai taip pat yra apsaugotos, išskyrus periodinio išlaikymo ir žalos, padarytos sužalojus sveikatą ar atėmus maitintojo gyvybę, atveju.
Įstatymas taip pat numato apsaugą tam tikroms nuteistųjų sąskaitose esančioms lėšoms ir įstatyme nustatytais atvejais iš pensijų fondų išmokamam sukauptam turtui“, – pridėjo S. Pivoriūnė.
Ar skola „dingsta“, jei žmogus neturi pajamų ir turto?
Vykdomoji byla dėl skolos išieškojimo įprastu atveju baigiama, kai skola ir vykdymo išlaidos yra sumokamos, tačiau įstatyme numatyti ir kiti bylų užbaigimo pagrindai. Pavyzdžiui, kai žmogus neturi pajamų ar turto, iš kurių gali būti išieškoma skola – tokiu atveju vykdomasis dokumentas gali būti grąžintas kreditoriui.
„Tačiau tai dar nereiškia, kad pati skola panaikinama. Vykdomąjį dokumentą galima pateikti vykdyti dar kartą, kol nėra pasibaigęs įstatyme nustatytas terminas“, – aiškina antstolė.
Ji detalizuoja, kad „pagal teismo sprendimą išduotas vykdomasis dokumentas paprastai gali būti pateiktas antstoliams per penkerius metus nuo sprendimo įsiteisėjimo“.
Kai dokumentas pateikiamas vykdymui, terminas nutrūksta. Tai reiškia, kad dokumentą grąžinus kreditoriui dėl neišieškotos skolos, skaičiuojamas naujas penkerių metų terminas – kreditorius gali pakartotinai kreiptis į antstolį, jei naujai skaičiuojamas terminas nebuvo praleistas.
„Jeigu pagal teismo sprendimą išieškomos periodinės išmokos (alimentai), vykdomieji dokumentai galioja per visą laikotarpį, kuriam yra priteistos išmokos. Šiam laikotarpiui pasibaigus, nesumokėti alimentai arba jų dalis išieškomi kaip bet kuri kita skola“, – priduria pašnekovė.
Visa tai reiškia, kad jei žmogus neturi turto ar oficialių pajamų, skolos nėra „atsikratoma“ ir ji nėra panaikinama. Tai reiškia tik tai, kad konkrečiu metu jos išieškoti nėra galimybės.
S. Pivoriūnė pažymi, kad išieškojimas kartais trunka ne vienerius metus, o per šį laiką skolininko turtinė padėtis gali keistis – dėl šios priežasties net tais atvejais, jei šiandien prievolės įvykdyti nepavyksta, skola gali būti išieškota ateityje, pasikeitus skolininko turtinei padėčiai.
Antstolių darbas – ne vien skolos ir konfliktinės situacijos
Vis dėlto, kalbėdama apie savo darbą, antstolė šypteli, kad tai nėra vien skolos ir konfliktinės situacijos. Dar ilgam jos atmintyje išliks sulauktas išieškotojos skambutis, kurio metu nuskambėjo nuoširdi padėka.
Tąkart baudžiamojoje byloje nukentėjusiai moteriai pavyko išieškoti priteistą žalos atlyginimą. Atgavusi pinigus ji paskambino ir pasidžiaugė, kad dabar galės tęsti reabilitaciją bei daugiau dėmesio skirti savo sveikatai.
Antstolė sako, kad tokios istorijos tik dar kartą primena, kad išieškojimas nėra tik formali procedūra, bet ir reali pagalba žmogui, kuris ilgai laukia teisėtai jam priklausančių lėšų.
„Ypač prasmingi ir tie atvejai, kai po daugelio metų pavyksta išieškoti ilgai nemokėtą vaiko išlaikymą. Viena išieškotoja, atgavusi didelę susikaupusio išlaikymo dalį, neslėpė nuostabos ir džiaugsmo, nes šios lėšos padėjo pasirūpinti prasidedančiomis vaiko studijomis“, – teigia ji.
Tokie atvejai, kaip pastebi pašnekovė, svarbūs ne tik išieškotojams, bet ir patiems antstoliams, ypač kai galiausiai pavyksta išieškoti piktybiškai nemokėtą išlaikymą, darbo užmokestį ar nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą.
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