Tuo pačiu ekspertai perspėja, kad perkant naudotą automobilį vien techninės apžiūros statistikos nepakanka – svarbu įvertinti ir rinkos skaidrumą, automobilio istoriją bei galimas paslėptas problemas.
Taigi, kurie automobiliai TA metu pasirodo geriausiai, o kurie prasčiausiai?
Kurie automobiliai TA pasirodo geriausiai?
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transekstos“ komunikacijos vadovas Renaldas Gabartas dalijosi, kad asociacija prarengė išsamią mūsų šalies lengvųjų automobilių, per dvejus pastaruosius metus pristatytų į techninės apžiūros (TA) stotis, techninių trūkumų analizę.
T. y. įvertino daugiau nei 1,3 mln. įrašų Centralizuotoje techninės apžiūros duomenų bazėje (CTADB), sudarė vidutinio statistinio „lietuviško automobilio“ portretą bei sukūrė galimybes palyginti skirtingų segmentų, automobilių markių ir modelių, amžiaus grupių ratuočius pagal dažniausiai fiksuojamas problemas.
„Paradoksalu, tačiau nors darant Lietuvos transporto parko skerspjūvį naudojamas itin didelis kiekis išsamios informacijos, sudaryti vieną patikimiausių / mažiausiai techninės apžiūros kontrolierių pastabų sulaukiančių automobilių sąrašą yra keblu.
Tiksliau objektyvų vaizdą „kas yra kas“ galima susidaryti tik lyginant tam tikros amžiaus grupės automobilius. Todėl pateikiame lietuviškais masteliais „beveik naujų“ 3–5 metų automobilių patikimumo reitingą, sudarytą pagal vidutinį nustatytų didelių techninių trūkumų skaičių vienam automobiliui“, – aiškino jis.
„Transekstos“ duomenys rodo, kad mažiausiai trūkumų iš visų į TA „atsivežančių“ automobilių turi „Audi Q7“ ir „Audi Q8“ modeliai. Pasak R. Gabarto net 94,8 proc. šių automobilių TA praeina iš pirmo karto.
Autoplius.lt skelbimų puslapyje 3–5 metų senumo „Audi Q7“ automobilių kainos prasideda nuo 27 900 eurų. Brangiausio tokio automobilio kaina siekia 58 500 eurų.
Tuo metu 3–5 metų senumo „Audi Q8“ kainos šiuo metu svyruoja nuo 34 000 iki 74 900 eurų.
Tuo metu antras automobilis, kuriame TA stotyse randama mažiausiai trūkumų yra „Toyota RAV4“. „Transekstos“ duomenimis, 95,2 proc. šių automobilių TA praeina iš pirmo karto.
3–5 metų senumo „Toyota RAV4“ kainos autoplius.lt puslapyje svyruoja nuo 13 700 iki 38 900 eurų.
Trečioje vietoje atsiduria „Volkswagen Tiguan“, kurių net 93,2 proc. TA praeina iš pirmo karto.
3–5 metų senumo „Volkswagen Tiguan“ šiuo metu siekia nuo 13 500 iki 30 500 eurų.
Ketvirtoje vietoje vėl atsiduria „Audi“, tačiau su kitu modeliu. „Transekstos“ duomenimis, net 92,2 proc. „Audi Q5“ automobilių TA praeina iš pirmo karto.
Automobilių skelbimuose „Audi Q5“ kainos svyruoja nuo 14 500 iki 38 990 eurų.
Mažiausiai trūkumų TA turinčių automobilių penketuką užbaigia „Toyota C-HR“. 91,8 proc. šių automobilių TA praeina iš pirmo karto. 3–5 metų senumo „Toyota C-HR“ kainos šiuo metu siekia nuo 10 200 iki 36 200 eurų.
Likę iš „Transekstos“ TOP 10 mažiausiai trūkumų į TA „atsivežančių“ automobilių:
- „Škoda Octavia“ (91,6 proc. TA praeina iš pirmo karto);
- „Škoda Superb“ (90,8 proc. TA praeina iš pirmo karto);
- „Toyota Yaris“ (90,8 proc. TA paeina iš pirmo karto);
- „Mazda CX-5“ (89,7 proc. TA praeina iš pirmo karto);
- „BMW X5“ ir „BMW X6“ (87,6 proc. TA praeina iš pirmo karto).
Įvardijo, kurie automobiliai TA pasirodo prasčiausiai
Tiesa, „Transeksta“ įvardijo ir 10 blogiausiai TA pasirodančių modelių.
R. Gabartas nurodė, kad šis sąrašas sudaromas pagal didžiausią trūkumų skaičių vienam 3–5 metų automobiliui.
Duomenys rodo, kad prasčiausiai TA patikrose pasirodo „Nissan X-Trail“ ir „Nissan Rogue“ automobiliai.
3–5 metų senumo „Nissan X-Trail“ kainos automobilių skelbimuose svyruoja nuo 13 500 iki 33 250 eurų.
Neaišku, kiek gali kainuoti tokių pačių metų „Nissan Rogue“, kadangi skelbimuose tokių automobilių nėra nė vieno.
Vos 61,8 proc. jų TA praeina iš pirmo karto.
Antroje vietoje tarp prasčiausiai TA pasirodančių automobilių rikiuojasi „Ford Focus“, kurių 67,9 proc. TA praeina iš pirmo karto.
3–5 metų senumo „Ford Focus“ kainos šiuo metu svyruoja nuo 6 500 iki 14 800 eurų.
Toliau, „Transekstos“ duomenimis, rikiuojasi „Ford Mondeo“, kurių TA iš pirmo karto praeinaapie 68,3 proc.
3–5 metų „Ford Mondeo“ kainos šiuo metu siekia 7 600–17 500 eurų.
Ketvirtoje vietoje tarp prasčiausiai TA pasirodančių automobilių atsidūrė „Peugeot 3008“ ir „Peugeot 5008“.
3–5 metų senumo „Peugeot 3008“ kainos šiuo metu siekia 8 200–22 500 eurų.
Tokių pačių metų „Peugeot 5008“ kainuoja nuo 8 900 iki 23 900 eurų.
68,9 proc. šių automobilių TA praeina iš pirmo karto.
Galiausiai, prasčiausiai TA pasirodančių penketuką užbaigia „Nissan Leaf“, kurių iš pirmo karto TA praeina apie 69,1 proc.
3–5 metų senumo „Nissan Leaf“ kainuos svyruoja nuo 5 999 iki 18 500 eurų.
Likę iš „Transekstos“ TOP 10 daugiausiai trūkumų į TA „atsivežančių“ automobilių:
- „BMW 3 serija“ ir „BMW 4 serija“ (73,2 proc. TA praeina iš pirmo karto);
- „BMW X1“ ir BMW X2“ (73,6 proc. TA praeina iš pirmo karto);
- „Hyundai ix35“ ir „Hyundai Tucson“ (76,6 proc. TA paeina iš pirmo karto);
- „Mazda CX-5“ (77,7 proc. TA praeina iš pirmo karto);
- „BMW X3“ ir „BMW X4“ (80,1 proc. TA praeina iš pirmo karto).
Pirkti naudotą automobilį Lietuvoje rizikinga?
Naudoto automobilio pirkimas kartais prilygsta loterijai. „Carvertical“ 2025 m. atliko tyrimą, kurio metu aiškinosi, koks yra naudotų automobilių rinkos skaidrumo indeksas 25 Europos valstybėse.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad Lietuva kartu su Ukraina, Latvija, Rumunija ir Estija yra valstybės, kuriose automobilių rinka yra mažiausiai skaidri.
Paprastai tariant, Lietuvoje ir kitose įvardytose šalyse dažnai pasitaiko suklastotos ridos, paslėpti apgadinimai, o senesnių transporto priemonių ir aukšto importo lygio rinkinys lemia tai, kad šios rinkos yra vienos rizikingiausių perkant naudotą transporto priemonę.
„Carvertical“ įvardija, kad mažesnė perkamoji galia Rytų Europoje lemia didelę pigesnių naudotų transporto priemonių paklausą.
Importuotojai ir pardavėjai visada pasiruošę atliepti šį poreikį – dažniausiai rinkai pasiūlydami senesnius arba apgadintus automobilius iš turtingesnių Vakarų valstybių žemesne kaina. Pardavėjams tai puiki verslo galimybė, tačiau pirkėjai gali skaudžiai nudegti.
Daugiausia automobilių importuoja Bulgarija – net 81,6 proc., toliau rikiuojasi Ukraina (78,4 proc.), Lietuva (76,7 proc.), Serbija (76,6 proc.) ir Estija (74,7 proc.).
Koks yra idealus naudotas automobilis?
Nepaisant to, kad skonių ir biudžetų yra įvairių, naudotų automobilių rinkoje egzistuoja viena aiški sėkmės formulė. Jeigu reikėtų sukurti patį idealiausią naudotą automobilį, naudotais automobiliais prekiaujančios įmonės „Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas nupiešė ganėtinai aiškų ir tikslų paveikslą.
„Jeigu reikėtų nupiešti vieną tipinį variantą, sakyčiau: apie 12–16 tūkst. eurų kainuojantis, 5–8 metų, maždaug 120–180 tūkst. kilometrų nuvažiavęs kompaktiškas arba vidutinio dydžio krosoveris, automatinė pavarų dėžė, 1,5–2,0 litro variklis, normali komplektacija, neutrali spalva ir aiški serviso istorija“, – idealaus pirkinio formulę sudeda P. Valiukėnas.
Pasak eksperto, pirkėjai šiame segmente yra gana pragmatiški: „Nebūtinai turi būti keturi varantys ratai ar maksimali komplektacija. Daug svarbiau, kad automobilis būtų racionalus ir neturėtų akivaizdaus trūkumo.“
O sunkiausiai parduodami modeliai yra lyg visiška racionalumo priešingybė.
„Priešingame spektro gale būtų gana brangus, 8–12 metų „premium“ klasės sedanas su 250–300 tūkst. km rida, didelio tūrio varikliu, aukštais eksploatacijos kaštais, vidutine komplektacija ir neaiškia istorija“, – teigia P. Valiukėnas.
Ekspertas pastebi, kad skelbimų portaluose tokie automobiliai dažnai būna patys populiariausi: „Toks automobilis gali sulaukti daug dėmesio, nes žmonėms jis patinka, tačiau realių pirkėjų, kurie pasirengę už jį sumokėti ir prisiimti būsimas išlaidas, yra gerokai mažiau.“