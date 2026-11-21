Automobilių duomenų įmonės „carVertical“ komunikacijos atstovas ir automobilių ekspertas Ramūnas Pletkus naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“ paaiškino, kada remontuoti automobilio nebeapsimoka ir ką įvertinti prieš perkant kitą.
Kada verta remontuoti seną automobilį?
Svarstant dėl remonto, R. Pletkus pirmiausia siūlo įvertinti automobilio būklę ir tai, kiek kainuotų jį sutvarkyti.
„Lietuviai kai kuriuos automobilius tiesiog myli iki grabo lentos, kaip sakoma, ir remontuosi, ir važinės toliau. Nesvarbu, kiek reikėtų, kiek tas pinigų kainuotų vien dėl to, kad patinka automobilis“, – sakė pašnekovas.
„Autoplius“ 2026 metų trečiojo ketvirčio apžvalgos duomenimis, vidutinis Lietuvos automobilių parko amžius – 17 metų ir 2 mėnesiai.
„Realiai vertinant, tai iš esmės visi automobiliai yra tikrai pataisomi, išskyrus tuos atvejus, kur sugadinamos labai brangios detalės“, – neslėpė R. Pletkus.
Vokietijos automobilių klubas ADAC siūlo įvertinti ir ankstesnę automobilio priežiūrą. Gerai prižiūrėtą automobilį gali būti verta pasilikti net ir tada, kai jis senas ar daug nuvažiavęs.
Kiek verta mokėti už automobilio remontą?
ADAC siūlo tokį paprastą orientyrą – remontuoti automobilį dar apsimoka, jeigu kainuoja ne daugiau nei pusę tvarkingo automobilio vertės.
Tarkime, tvarkingas automobilis vertas 3 tūkst. eurų, o sankabos keitimas, įskaitant darbą, kainuotų 1 tūkst. eurų.
Automobilio vertę padės įvertinti panašių automobilių skelbimai. Lyginkite tų pačių metų ir modelio automobilius, atsižvelkite į ridą ir būklę. Skelbime prašoma suma dar negarantuoja, kad už tiek automobilį parduosite.
Tačiau svarbu, ar netrukus neprireiks ir kitų brangių remontų. Su mechaniku verta aptarti, ką būtina sutvarkyti dabar, kokių darbų dar gali prireikti ir kiek jie kainuotų.
Dėl brangaus remonto verta pasitarti ir su kitu servisu. Paprašykite išvardyti darbus, dalis ir atskirai jų kainas, kad galėtumėte palyginti pasiūlymus.
R. Pletkus siūlė apie netikėtas išlaidas pagalvoti iš anksto.
„Reikia suvokti, jeigu man dabar atsitiks toks ir toks atvejis, ar aš galėsiu, pavyzdžiui, skirti tam automobiliui 1 000, 2 000 eurų ir panašiai“, – aiškino R. Pletkus.
Sugedo variklis ar elektromobilio baterija – ar verta remontuoti?
R. Pletkus kaip pavyzdį pateikė variklį, sugadintą užliejus automobilį.
„Jeigu vanduo patenka į ten, kur turėtų būti paimtas oras į variklį, tai gali jį sugadinti nepataisomai“, – tikino pašnekovas.
Jo vertinimu, vanduo gali pakenkti ir kitai automobilio įrangai. Variklis gali smarkiai sugesti ir laiku neatlikus reikalingų priežiūros darbų.
Elektromobilių savininkams ekspertas priminė apie bateriją.
„Baterija yra jų brangiausia dalis ir jeigu jai kažkas atsitiktų, gali būti, kad vėlgi kils tas pats klausimas, ar apsimoka“, – svarstė jis.
ADAC nurodo, kad kai kuriais atvejais pakanka pakeisti atskiras baterijos dalis – modulius. Ar toks remontas įmanomas jūsų automobiliui ir kiek kainuotų, verta pasiteirauti servise. Taip pat verta patikrinti, ar dar galioja baterijos garantija ir ką ji apima.
Kiek kainuos pakeisti automobilį kitu?
Palyginkite remonto kainą ir sumą, kurios reikėtų kitam automobiliui nusipirkti.
Tarkime, turimą automobilį suremontuoti kainuotų 1 tūkst. eurų. Kitą išsirinkote už 5 tūkst. eurų, o už sugedusį gautumėte 2 tūkst. eurų. Tuomet vien kitam automobiliui nusipirkti reikėtų papildomų 3 tūkst. eurų. Dar reikėtų numatyti jo patikros ir pirmųjų priežiūros darbų išlaidas.
R. Pletkus priminė, kad prie pirkimo kainos prisideda ir išlaidos degalams, draudimui, priežiūrai bei remontui.
„Galima suskaičiuoti visą sumą ir paprasčiausiai tiesiog sau išsidėlioti, ir matyti, kiek per metus ar net per mėnesį, arba per vieną nuvažiuotą kilometrą tas automobilis jums realiai kainuos“, – patarė ekspertas.
Prieš perkant verta peržiūrėti automobilio priežiūros dokumentus – kas ir kada jau buvo keista. Su mechaniku galima aptarti, kiek kainuotų artimiausi priežiūros darbai.
„Naudotojo vadove turi būti parašyta, kas kiek kilometrų būtina keisti tam tikras automobilio dalis“, – pridūrė R. Pletkus.
Ką patikrinti prieš perkant kitą naudotą automobilį?
R. Pletkus rekomendavo tris dalykus – patikrinti automobilio istoriją, pačiam juo pasivažinėti ir nuvežti apžiūrėti į patikimą servisą.
Važiuodami įvertinkite, ar automobilis jums tinka, ar viskas veikia ir ar nesigirdi neįprastų garsų. Taip pat svarbu, ar jo būklė atitinka pardavėjo pažadus.
Tokia patikra servise, pašnekovo vertinimu, gali kainuoti apie 100–200 eurų. Kaina priklauso nuo dirbtuvių.
„Ten yra patikrinami patys svarbiausi jo mazgai. Duodama ir potencialiam pirkėjui pakankamai išsami ataskaita, ir jam iš esmės jau viskas aišku. Jis arba žino, kad automobilis yra tvarkoje, arba tiesiog mato sąrašą, ką jam reikės padaryti.
Automatiškai tai jam yra įrankis derėtis su pardavėju, kad galbūt reikėtų nuleisti kainą arba tiesiog žinoti, ko tikėtis iš to automobilio“, – paaiškino pašnekovas.
Ką sutarti su servisu prieš automobilio remontą?
Jeigu automobilį remontuosite, susitarimą su servisu verta užfiksuoti raštu. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) primena, kad prieš remontą pildoma užsakymo paraiška. Joje nurodomi darbai, preliminari kaina ir jų atlikimo terminas. Kai kuriems smulkiems darbams, pavyzdžiui, keičiant ratus, ši paraiška neprivaloma.
Paraiškoje taip pat turėtų būti nurodyta, kokios dalys bus naudojamos – naujos ar naudotos – ir kokios garantijos sąlygos. Paprašykite savo dokumento kopijos.
Rašytinis susitarimas svarbus ir vairuotojui, ir servisui – jo gali prireikti kilus ginčui dėl sutartų darbų ar jų kokybės.
Jei remontuojant prireikia papildomų darbų ar dalių, servisas turi juos suderinti su jumis taip, kad liktų susitarimo įrodymas. Pavyzdžiui, darbus ir jų kainą galite patvirtinti žinute ar el. paštu.
Jeigu dėl atliktų darbų ar sąskaitos kyla ginčas, pirmiausia raštu kreipkitės į servisą ir nurodykite, ko prašote. Jei susitarti nepavyksta, dėl ginčo nagrinėjimo galima kreiptis į VVTAT.
O svarstantiems apie kitą automobilį R. Pletkus priminė įvertinti ir savo kasdienius poreikius.
„Patarčiau visada galvoti apie tai, kaip viską padaryti, kad jis kasdien džiugintų, o ne liūdintų“, – šypsojosi pašnekovas.
Daugiau apie automobilio pasirinkimą, jo išlaikymo išlaidas, draudimą ir užliejimo pavojus sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
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