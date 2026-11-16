Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Ar kiniški elektromobiliai iš tiesų pažangesni? Vokiečiai atliko išsamų tyrimą ir pateikė atsakymą

2026-11-16 21:41 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-16 21:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kinijos automobilių gamintojai per pastaruosius metus padarė didžiulę technologinę pažangą, o jų elektromobiliai vis dažniau tampa rimtais konkurentais Europos bendrovių modeliams. Tačiau ar kiniškuose automobiliuose montuojami elektros varikliai iš tiesų yra pažangesni?

BYD automobilių gamykla (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (10)

Kinijos automobilių gamintojai per pastaruosius metus padarė didžiulę technologinę pažangą, o jų elektromobiliai vis dažniau tampa rimtais konkurentais Europos bendrovių modeliams. Tačiau ar kiniškuose automobiliuose montuojami elektros varikliai iš tiesų yra pažangesni?

REKLAMA
0

Į šį klausimą atsakymo ieškojo Vokietijos Acheno technikos universiteto (RWTH Aachen) mokslininkai, išanalizavę 115 elektros variklių konstrukciją ir technines savybes. Tyrimo rezultatai parodė, kad skirtumai tarp Kinijos, Europos ir JAV gamintojų nėra tokie dideli, kaip būtų galima tikėtis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „e-Gazas Dugnas“ reportažas apie „BYD Dolphin Surf“

Pastaraisiais metais Kinijos automobilių pramonė ypač sparčiai tobulėjo elektromobilių baterijų, jų įkrovimo ir gamybos technologijų srityse. Tokios bendrovės kaip BYD ar NIO jau siūlo modelius, pasižyminčius įspūdingomis techninėmis charakteristikomis, o konkurencija su tradiciniais Europos gamintojais nuolat stiprėja.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto elektromobilio technines galimybes lemia ne vien baterija. Ne mažiau svarbus ir elektros variklis, nuo kurio konstrukcijos priklauso automobilio galia, energijos sąnaudos bei visos pavaros sistemos svoris.

REKLAMA

Norėdami išsiaiškinti, kokias technologijas renkasi skirtingų šalių gamintojai, RWTH Aachen universiteto mokslininkai išnagrinėjo 115 elektros variklių, kurie buvo montuojami į 80 automobilių, pagamintų 2019–2025 metais.

Esminių konstrukcijos skirtumų nerado

Vienas svarbiausių tyrimo rezultatų – Kinijos gamintojai elektromotorų konstrukcijoje nesinaudoja iš esmės kitokiomis technologijomis nei jų konkurentai Europoje ar JAV.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuolaikinių elektromobilių pavaros sistemos visose šiose rinkose kuriamos pagal panašius principus. Daugiausia skirtumų nustatyta nagrinėjant atskirus konstrukcijos elementus, naudojamas medžiagas ir gamybos sprendimus.

Iš 115 išanalizuotų elektros variklių net 95 buvo sinchroniniai varikliai su nuolatiniais magnetais. Likę 20 – asinchroniniai elektromotorai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sinchroniniai varikliai su nuolatiniais magnetais šiandien plačiai naudojami elektromobiliuose dėl didelio efektyvumo ir galimybės pasiekti didelę galią išlaikant palyginti nedidelius matmenis. Tačiau jų gamybai reikalingi nuolatiniai magnetai, kuriuose dažnai naudojami retųjų žemių elementai.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BMW radikaliai pakeitė 3 serijos sedaną: atsisakė daugelio vairuotojų pamėgto variklio

REKLAMA

Būtent šioje srityje išryškėjo vienas įdomus skirtumas. Tarp tyrime nagrinėtų Kinijos rinkos automobilių mokslininkai neaptiko nė vieno sinchroninio elektromotoro su elektriškai žadinamu rotoriumi. Tokią konstrukciją naudoja, pavyzdžiui, BMW ir „Renault“.

Šiuose varikliuose magnetinis laukas sukuriamas elektros srove, todėl galima atsisakyti nuolatinių magnetų ir sumažinti priklausomybę nuo jų gamybai reikalingų žaliavų.

REKLAMA

Tyrėjų vertinimu, skirtingus sprendimus iš dalies gali lemti žaliavų prieinamumas. Kinija užima itin stiprias pozicijas retųjų žemių elementų perdirbimo ir nuolatinių magnetų gamybos srityse, todėl vietos automobilių gamintojams mažiau aktualu ieškoti alternatyvių technologijų.

Elektromotoriai tampa vis galingesni ir lengvesni

Nors esminiai elektros variklių veikimo principai nesikeičia, jų techninės charakteristikos per pastaruosius metus gerokai pagerėjo. Tyrimo duomenimis, 2019 metais sinchroninių elektromotorų su nuolatiniais magnetais vidutinė didžiausia galios tankio reikšmė siekė 1,68 kW kilogramui variklio masės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu 2024–2025 metų modeliuose šis rodiklis jau siekė vidutiniškai 2,43 kW/kg. Tai maždaug 45 proc. padidėjimas.

Vienas svarbiausių tokios pažangos veiksnių – didėjantis variklių sukimosi greitis. Ankstesnių kartų variklių didžiausias sukimosi greitis dažniausiai siekdavo nuo 8 iki 17 tūkst. apsisukimų per minutę. Naujesni motorai vis dažniau viršija 20 tūkst. apsisukimų, o kai kurie pasiekia net 30 500 apsisukimų per minutę.

REKLAMA

Didesnis sukimosi greitis leidžia sumažinti kai kurių variklio komponentų matmenis ir pasiekti didesnę galią naudojant mažiau medžiagų, tačiau kartu kyla didesni reikalavimai gamybos tikslumui, aušinimui ir transmisijos konstrukcijai.

Mokslininkai pabrėžia, kad ši pažanga būdinga ne vien Kinijai. Panašia kryptimi variklius tobulina ir Europos bei JAV gamintojai.

REKLAMA

Mokslininkai pastebėjo dar vieną bendrą elektros variklių raidos tendenciją – gamintojai vis dažniau atsisako vien tradicinio aušinimo skysčiu. Anksčiau šiluma iš elektros variklio dažniausiai buvo šalinama per jo korpuse įrengtus aušinimo kanalus.

Naujesnėse konstrukcijose vis dažniau naudojamas tiesioginis aušinimas alyva, leidžiantis efektyviau pašalinti šilumą iš vidinių variklio komponentų. Iš trylikos tyrime nagrinėtų 2025 metų modelių tik šešiuose buvo naudojamas įprastas aušinimas vandeniu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ar Europa iš tiesų atsilieka nuo Kinijos?

RWTH Aachen mokslininkų tyrimas parodė, kad Kinijos, Europos ir JAV elektromotorų konstrukcija vystoma panašia kryptimi. Skirtumai labiausiai išryškėja pasirenkant medžiagas, atskirų komponentų konstrukciją ir gamybos technologijas.

Didelę įtaką konkurencingumui turi baterijų gamyba, jų kaina, įkrovimo technologijos ir gebėjimas dideliais kiekiais gaminti automobilius.

Šiose srityse Kinijos pramonė yra sukaupusi reikšmingų pranašumų, tačiau tyrimas rodo, kad Europos gamintojai ir toliau geba kurti techniškai pažangias pavaros sistemas, nors jų gamybos sąnaudos ir galimybės konkuruoti su Kinijos gamintojais nėra lygiavertės. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų