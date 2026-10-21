Europos automobilių rinkoje – netikėti pokyčiai: kinų gamintojai ir „Tesla“ gerina rekordus

Preliminarūs „Dataforce“ duomenys apima 98 proc. naujų automobilių registracijų Europos Sąjungoje, Jungtinėje Karalystėje, Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje.
Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius Europos naujų automobilių rinka išaugo 6,1 proc. Tačiau rugsėjis išsiskyrė gerokai spartesniu augimu, kurį pirmiausia paskatino elektromobilių pardavimai.
Vien rugsėjį visiškai elektrinių automobilių registracijų skaičius padidėjo 60 proc., o jų rinkos dalis pasiekė rekordinį 30 proc. lygį. Tai vienu procentiniu punktu daugiau nei rugpjūtį. Nuo metų pradžios elektromobilių pardavimai Europoje išaugo 42 proc.
„Tesla“ pardavimai rekordiniai
Rugsėjis ypač sėkmingas buvo „Tesla“. Bendrovė Europoje užfiksavo geriausią visų laikų mėnesio pardavimų rezultatą.
Palyginti su praėjusių metų rugsėju, „Tesla“ automobilių registracijų skaičius padidėjo 71 proc.
Labiausiai išsiskyrė „Tesla Model 3“, kurio pardavimai išaugo net 106 proc. Per mėnesį Europoje registruoti 25 057 šio modelio automobiliai.
Pagal registracijų skaičių „Model 3“ nusileido tik „Tesla Model Y“, kurio pardavimai padidėjo 55 proc.
Tokiam rezultatui įtakos turėjo ne tik auganti elektromobilių paklausa, bet ir įprastas „Tesla“ siekis ketvirčio pabaigoje pristatyti kuo daugiau automobilių.
Kinijos gamintojai užėmė rekordinę rinkos dalį
Dar įspūdingesnį augimą rugsėjį demonstravo Kinijos automobilių gamintojai.
Jų automobilių registracijų skaičius Europoje, palyginti su praėjusių metų rugsėju, padidėjo 104 proc.
Kinijos gamintojų rinkos dalis pasiekė 14,5 proc. – tai didžiausias iki šiol užfiksuotas rodiklis.
Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius kiniškų automobilių pardavimai išaugo 102 proc., o jų rinkos dalis sudarė 10,5 proc.
„Leapmotor“, „Chery“ ir „Xpeng“ augo triženkliais tempais
Ypač išsiskyrė „Stellantis“ remiama „Leapmotor“, kurios pardavimai padidėjo net 324 proc. Per mėnesį Europoje registruoti 14 382 šios markės automobiliai.
Pagal pardavimų apimtį „Leapmotor“ pakilo į penktąją vietą tarp Kinijos automobilių gamintojų.
Kitų Kinijos bendrovių rezultatai taip pat buvo įspūdingi:
- „Chery“ – augimas 263 proc.
- „Xpeng“ – 229 proc.
- „Geely Group“ – 151 proc.
- BYD – 102 proc.
- SAIC, kuriai priklauso MG, – 21 proc.
Europos gamintojams rugsėjis buvo gerokai sunkesnis
Tarp didesnių ne Kinijos automobilių gamintojų geriausiai sekėsi „Tata“ grupei, kurios pardavimai dėl didesnės „Land Rover“ paklausos išaugo 35 proc. „Mazda“ pardavimai padidėjo 24 proc.
„Stellantis“ grupės pardavimai išaugo 5,1 proc. Prie augimo daugiausia prisidėjo „Fiat“ ir „Citroën“, tačiau „Peugeot“ bei „Opel“ pardavimų dinamika buvo prastesnė už bendrą rinkos vidurkį.
Labiausiai smuko „Ford“ pardavimai – 18 proc. „Nissan“ registracijų skaičius sumažėjo 14 proc.
Neigiamus rezultatus taip pat fiksavo „Volkswagen Group“ (–2,8 proc.), „Hyundai-Kia“ (–2,7 proc.) ir „Renault Group“ (–0,8 proc.).
Benzininių ir dyzelinių automobilių dalis toliau mažėja
Kol elektromobilių registracijų skaičius sparčiai augo, tradicinių benzininių ir dyzelinių automobilių paklausa mažėjo.
Benzininių automobilių, įskaitant modelius su 48 voltų švelniojo hibrido sistemomis, registracijų skaičius sumažėjo 10 proc. Jų rinkos dalis sudarė 35 proc.
Dyzelinių automobilių pardavimai smuko dar labiau – 19 proc., o rinkos dalis sumažėjo iki 7,1 proc.
Tuo metu įkraunamųjų hibridų registracijų skaičius išaugo 25 proc. Jie užėmė 12 proc. rinkos.
Įprastų hibridų pardavimai padidėjo 9,3 proc., o jų rinkos dalis pasiekė 13,4 proc.
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