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Europos automobilių rinkoje – netikėti pokyčiai: kinų gamintojai ir „Tesla“ gerina rekordus

2026-10-21 19:54 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-21 19:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos naujų automobilių rinka rugsėjį augo sparčiausiai per pastarąjį laikotarpį. Naujų automobilių registracijų skaičius, palyginti su praėjusių metų rugsėju, padidėjo 10 proc., o didžiausią įtaką tokiam rezultatui turėjo elektromobilių paklausa ir sparčiai augantys Kinijos gamintojų pardavimai. Rinkos tyrimų bendrovės „Dataforce“ duomenimis, rugsėjį Europoje registruota net 60 proc. daugiau elektromobilių nei prieš metus.

Tesla Model 3 (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (11)

Europos naujų automobilių rinka rugsėjį augo sparčiausiai per pastarąjį laikotarpį. Naujų automobilių registracijų skaičius, palyginti su praėjusių metų rugsėju, padidėjo 10 proc., o didžiausią įtaką tokiam rezultatui turėjo elektromobilių paklausa ir sparčiai augantys Kinijos gamintojų pardavimai. Rinkos tyrimų bendrovės „Dataforce“ duomenimis, rugsėjį Europoje registruota net 60 proc. daugiau elektromobilių nei prieš metus.

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Preliminarūs „Dataforce“ duomenys apima 98 proc. naujų automobilių registracijų Europos Sąjungoje, Jungtinėje Karalystėje, Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje.

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Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius Europos naujų automobilių rinka išaugo 6,1 proc. Tačiau rugsėjis išsiskyrė gerokai spartesniu augimu, kurį pirmiausia paskatino elektromobilių pardavimai.

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Vien rugsėjį visiškai elektrinių automobilių registracijų skaičius padidėjo 60 proc., o jų rinkos dalis pasiekė rekordinį 30 proc. lygį. Tai vienu procentiniu punktu daugiau nei rugpjūtį. Nuo metų pradžios elektromobilių pardavimai Europoje išaugo 42 proc.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Gazas Dugnas“ reportažas apie „Tesla Model Y“

Tesla“ pardavimai rekordiniai

Rugsėjis ypač sėkmingas buvo „Tesla“. Bendrovė Europoje užfiksavo geriausią visų laikų mėnesio pardavimų rezultatą.

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Palyginti su praėjusių metų rugsėju, „Tesla“ automobilių registracijų skaičius padidėjo 71 proc.

Labiausiai išsiskyrė „Tesla Model 3“, kurio pardavimai išaugo net 106 proc. Per mėnesį Europoje registruoti 25 057 šio modelio automobiliai.

Pagal registracijų skaičių „Model 3“ nusileido tik „Tesla Model Y“, kurio pardavimai padidėjo 55 proc.

Tokiam rezultatui įtakos turėjo ne tik auganti elektromobilių paklausa, bet ir įprastas „Tesla“ siekis ketvirčio pabaigoje pristatyti kuo daugiau automobilių.

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Kinijos gamintojai užėmė rekordinę rinkos dalį

Dar įspūdingesnį augimą rugsėjį demonstravo Kinijos automobilių gamintojai.

Jų automobilių registracijų skaičius Europoje, palyginti su praėjusių metų rugsėju, padidėjo 104 proc.

Kinijos gamintojų rinkos dalis pasiekė 14,5 proc. – tai didžiausias iki šiol užfiksuotas rodiklis.

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Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius kiniškų automobilių pardavimai išaugo 102 proc., o jų rinkos dalis sudarė 10,5 proc.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Gazas Dugnas“ reportažas apie „Xpeng G6“

„Leapmotor“, „Chery“ ir „Xpeng“ augo triženkliais tempais

Ypač išsiskyrė „Stellantis“ remiama „Leapmotor“, kurios pardavimai padidėjo net 324 proc. Per mėnesį Europoje registruoti 14 382 šios markės automobiliai.

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Pagal pardavimų apimtį „Leapmotor“ pakilo į penktąją vietą tarp Kinijos automobilių gamintojų.

Kitų Kinijos bendrovių rezultatai taip pat buvo įspūdingi:

  • „Chery“ – augimas 263 proc.
  • „Xpeng“ – 229 proc.
  • „Geely Group“ – 151 proc.
  • BYD – 102 proc.
  • SAIC, kuriai priklauso MG, – 21 proc.

Europos gamintojams rugsėjis buvo gerokai sunkesnis

Tarp didesnių ne Kinijos automobilių gamintojų geriausiai sekėsi „Tata“ grupei, kurios pardavimai dėl didesnės „Land Rover“ paklausos išaugo 35 proc. „Mazda“ pardavimai padidėjo 24 proc.

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„Stellantis“ grupės pardavimai išaugo 5,1 proc. Prie augimo daugiausia prisidėjo „Fiat“ ir „Citroën“, tačiau „Peugeot“ bei „Opel“ pardavimų dinamika buvo prastesnė už bendrą rinkos vidurkį.

Labiausiai smuko „Ford“ pardavimai – 18 proc. „Nissan“ registracijų skaičius sumažėjo 14 proc.

Neigiamus rezultatus taip pat fiksavo „Volkswagen Group“ (–2,8 proc.), „Hyundai-Kia“ (–2,7 proc.) ir „Renault Group“ (–0,8 proc.).

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Benzininių ir dyzelinių automobilių dalis toliau mažėja

Kol elektromobilių registracijų skaičius sparčiai augo, tradicinių benzininių ir dyzelinių automobilių paklausa mažėjo.

Benzininių automobilių, įskaitant modelius su 48 voltų švelniojo hibrido sistemomis, registracijų skaičius sumažėjo 10 proc. Jų rinkos dalis sudarė 35 proc.

Dyzelinių automobilių pardavimai smuko dar labiau – 19 proc., o rinkos dalis sumažėjo iki 7,1 proc.

Tuo metu įkraunamųjų hibridų registracijų skaičius išaugo 25 proc. Jie užėmė 12 proc. rinkos.

Įprastų hibridų pardavimai padidėjo 9,3 proc., o jų rinkos dalis pasiekė 13,4 proc.

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