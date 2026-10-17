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Lietuvoje ruošiamas naujas paskatinimas elektriniams sunkvežimiams: suma – milijoninė

2026-10-17 08:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 08:33
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Lietuvos vežėjams ruošiamas naujas finansinis paskatinimas pereiti prie elektrinio sunkiojo transporto.

Įkraunamas elektrinis sunkvežimis (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (10)

Lietuvos vežėjams ruošiamas naujas finansinis paskatinimas pereiti prie elektrinio sunkiojo transporto.

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Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė paskelbė, kad Europos investicijų bankas (EIB) numatė papildomus 16 mln. eurų šiai sričiai skatinti. Tačiau naujo kvietimo sąlygos, paramos dydis vienai transporto priemonei ir paraiškų teikimo pradžia kol kas nepaskelbti.

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Apie naują finansavimo galimybę pranešta spalio 14–15 dienomis Vilniuje vykusiame Transporto inovacijų forume.

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„Praėjusią savaitę Europos investicijų bankas patvirtino ir numatė skirti papildomai 16 mln. eurų sunkiojo transporto elektrinių priemonių skatinimui“, – renginyje sakė D. Sujetaitė.

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Viceministrė taip pat teigė, kad valstybė elektromobilumo plėtrą ketina skatinti ir toliau – tiek finansinėmis, tiek kitomis priemonėmis.

Kol kas tai reiškia ne jau paskelbtą paramos kvietimą, o numatomą finansavimą. Dar nėra viešai paskelbta, kokių kategorijų sunkiosioms transporto priemonėms jis bus skirtas, kokio dydžio kompensacijos galės tikėtis įmonės ir kada prasidės paraiškų priėmimas.

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(10 nuotr.)
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Ankstesniam kvietimui buvo skirta 11,6 mln. eurų

Papildomas finansavimas vežėjams aktualus ir dėl to, kad ankstesnis tiesioginės paramos kvietimas jau pasibaigęs.

2024 metų spalį Lietuvoje buvo paskelbta 11,6 mln. eurų vertės priemonė, skirta naujoms visiškai netaršioms N3 kategorijos sunkiasvorėms transporto priemonėms – elektriniams arba vandeniliu varomiems sunkvežimiams – įsigyti.

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Vienai transporto priemonei buvo galima gauti iki 50 tūkst. eurų paramą.

Finansavimo intensyvumas priklausė nuo įmonės dydžio: didelėms įmonėms buvo kompensuojama iki 30 proc., vidutinėms – iki 50 proc., o mažoms – iki 60 proc. tinkamų išlaidų. Vienas pareiškėjas galėjo pretenduoti į ne didesnę kaip 1 mln. eurų bendrą paramą.

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Paraiškos buvo priimamos iki 2025 metų spalio 21 dienos arba tol, kol pakako kvietimui skirtų lėšų.

Nuo tada analogiškas kvietimas naujiems elektriniams sunkvežimiams nebuvo paskelbtas.

Todėl naujai numatomi 16 mln. eurų galėtų tapti reikšmingu postūmiu bendrovėms, svarstančioms atnaujinti transporto parkus, tačiau konkrečias sąlygas bus galima vertinti tik jas paskelbus.

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Transporto elektrifikaciją sieja ir su energetiniu saugumu

Transporto inovacijų forume elektrifikacija buvo aptariama ne tik kaip klimato politikos dalis.

Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad transporto sistemos atsparumas vis labiau siejamas ir su valstybės saugumu.

Pasak jo, „Rail Baltica“, „Via Baltica“ ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtra yra svarbūs ne tik ekonomikai, bet ir kariniam mobilumui bei patikimoms jungtims su kitomis Europos valstybėmis.

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Premjeras taip pat pažymėjo, kad laipsniškas priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas turi platesnę geopolitinę reikšmę – padeda mažinti priklausomybę nuo valstybių, kurios energetinius išteklius gali naudoti kaip politinio spaudimo priemonę.

D. Sujetaitės teigimu, Susisiekimo ministerija transporto sistemos plėtrą ketina grįsti trimis kryptimis: atsparesne infrastruktūra, konkurencingu transporto ir logistikos sektoriumi bei technologijomis ir duomenimis paremtu sistemos valdymu.

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Europa praranda ankstesnį pranašumą

Apie transporto elektrifikacijos poveikį Europos automobilių pramonei forume kalbėjo ir Europos Centrinio Banko Sisteminės rizikos ir finansų institucijų skyriaus patarėjas Maciejus Grodzickis.

Jo teigimu, Europos automobilių pramonės padėtis keičiasi, nes elektrifikacijos srityje vis stipresnes pozicijas užima Kinijos gamintojai.

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Anksčiau Europa buvo viena svarbiausių automobilių eksportuotojų, tačiau dabar jos eksporto reikšmė mažėja, o į Europą atkeliaujančių elektrifikuotų automobilių dalis didėja.

Daug jų importuojama būtent iš Kinijos.

Todėl investicijos į vietinio transporto elektrifikaciją, įkrovimo infrastruktūrą ir naujas technologijas tampa svarbios ne tik siekiant mažesnės taršos, bet ir norint išlaikyti Europos transporto sektoriaus konkurencingumą.

Vežėjams šiuo metu svarbiausia laukti konkrečių naujosios finansavimo priemonės sąlygų. Kol jos nepaskelbtos, 16 mln. eurų suma rodo numatomą paramos kryptį, tačiau dar neatsako į klausimą, kiek realiai galės gauti konkrečią elektrinę sunkiasvorę transporto priemonę perkanti įmonė.

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