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Vien užsegti saugos diržą nebepakaks: automobiliai išmoks atpažinti vieną vairuotojų gudrybę

2026-10-16 13:47 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-16 13:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiuolaikiniai automobiliai jau seniai perspėja apie neužsegtus saugos diržus, tačiau jų sistemas galima gana lengvai apgauti. Pakanka užsegti diržą ir užkišti jį už nugaros, kad automobilis nustotų siųsti įspėjamuosius pranešimus. 

Saugos diržas (nuotr. 123rf.com)

Šiuolaikiniai automobiliai jau seniai perspėja apie neužsegtus saugos diržus, tačiau jų sistemas galima gana lengvai apgauti. Pakanka užsegti diržą ir užkišti jį už nugaros, kad automobilis nustotų siųsti įspėjamuosius pranešimus. 

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Tuo tarpu Vokietijos bendrovė „ZF Lifetec“ sukūrė technologiją, kuri turėtų išspręsti šią problemą. Naujasis saugos diržas leis automobilio kameroms nustatyti ne tik tai, ar jis užsegtas, bet ir ar naudojamas taisyklingai.

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Iš pirmo žvilgsnio „Infrared Belt“ beveik nesiskiria nuo įprasto automobilio saugos diržo. Tačiau jo juostoje naudojami specialūs siūlai, turintys skirtingas infraraudonosios spinduliuotės atspindėjimo ir sugerties savybes.

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Dėl to diržas infraraudonųjų spindulių kameros vaizde išsiskiria iš aplinkos ir tampa lengviau atpažįstamas.

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Tai leidžia nustatyti, kaip diržas eina per žmogaus kūną, net jei jo spalva beveik sutampa su drabužių spalva arba salone yra tamsu.

Kamerai užfiksavus diržo padėtį, automobilio programinė įranga gali nustatyti, ar jis taisyklingai eina per petį ir krūtinę.

Saugumas – prioritetas

„ZF Lifetec“ tyrimų ir plėtros viceprezidentas Haraldas Lutzas pabrėžia, kad saugos diržas yra viena svarbiausių automobilio keleivių apsaugos priemonių, tačiau maksimaliai veiksmingas jis gali būti tik naudojamas taisyklingai.

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Pasak jo, naujoji technologija suteikia gamintojams galimybę geriau įvertinti, ar vairuotojas ir keleiviai tinkamai apsaugoti.

Šiuolaikiniuose automobiliuose vis daugiau saugos sistemų veikia kartu. Pavyzdžiui, saugos diržų įtempikliai ir oro pagalvės turi veikti kartu, kad susidūrimo metu kuo geriau apsaugotų žmogų.

Tikslesnė informacija apie keleivio padėtį ir saugos diržo naudojimą gali padėti tokioms sistemoms geriau prisitaikyti prie konkrečios situacijos.

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Automobilių saugumo reikalavimai griežtėja

Naujoji technologija pristatyta tuo metu, kai Europos Sąjungoje vis daugiau dėmesio skiriama vairuotojų ir keleivių stebėjimo sistemoms.

Nuo 2026 metų liepos 7 dienos visiems naujiems lengviesiems automobiliams ir lengviesiems komerciniams automobiliams ES taikomi papildomi saugumo reikalavimai. Tarp jų – pažangesnės sistemos, perspėjančios apie išblaškytą vairuotojo dėmesį.

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