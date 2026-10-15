Automobilių gamintojams – naujas iššūkis: nusitaikė į technologijas, kuriomis iki šiol buvo didžiuojamasi

Šalyje rengiami nauji reikalavimai, kurie gali priversti gamintojus peržiūrėti ne tik automobilių valdymo sistemas, bet ir sėdynių bei apšvietimo įrangą. Pokyčių poveikį ilgainiui gali pajusti ir Europos vairuotojai.
Šių metų pradžioje patvirtinusi naują standartą, kuris nuo 2027-ųjų apribos paslėptų durų rankenų naudojimą, šalies valdžia ėmėsi ir kitų pastaraisiais metais išpopuliarėjusių technologijų.
Spalio 10 dieną Kinijos pramonės ir informacinių technologijų ministerija (MIIT) kartu su dar trimis valstybės institucijomis paskelbė naujų reikalavimų projektą. Juo siekiama užtikrinti, kad automobiliuose naudojamos technologijos būtų ne tik patogios ar išvaizdžios, bet ir tinkamai išbandytos.
Pasak britų leidinio „Auto Express“, vienas svarbiausių siūlomų pakeitimų susijęs su dideliais jutikliniais ekranais, į kuriuos automobilių gamintojai perkėlė vis daugiau kasdienių valdymo funkcijų.
Didžiuliams ekranams – papildomi saugumo bandymai
Pastaraisiais metais daugelis automobilių gamintojų atsisakė įprastų mygtukų ir jungiklių. Jų funkcijos buvo perkeltos į centrinius multimedijos ekranus, todėl vairuotojams net paprastus veiksmus, pavyzdžiui, pakeisti klimato kontrolės nustatymus, kartais tenka atlikti naršant meniu.
Kinijos institucijos siūlo nustatyti papildomus saugumo reikalavimus automobiliams su dideliais centriniais ekranais ir sudėtingomis projekcinėmis sistemomis, kurios svarbiausią informaciją rodo ant priekinio stiklo.
Gamintojai turėtų įrodyti, kad tokia įranga pernelyg neblaško vairuotojų dėmesio, patikimai veikia sudėtingomis aplinkos sąlygomis ir nekelia papildomo pavojaus susidūrimo metu.
Tai nereiškia, kad Kinijoje ketinama visiškai uždrausti didelius jutiklinius ekranus. Tačiau automobiliai, kurių valdymo ar informacijos pateikimo sistemos neatitiktų nustatytų saugumo reikalavimų, galėtų negauti leidimo patekti į rinką.
Tuo metu sulankstomus ir lanksčius ekranus, kuriuos galima fiziškai išlenkti ar pakeisti jų formą, siūloma apskritai uždrausti.
Svarbiausios funkcijos turės išlikti lengvai pasiekiamos
Dar vienas siūlomų taisyklių pakeitimas gali būti ypač aktualus vairuotojams, kuriems nepatinka valdyti automobilį vien per jutiklinį ekraną.
Kinijos institucijos nori, kad svarbiausioms automobilio funkcijoms būtų išsaugoti fiziniai valdikliai.
Tai apimtų išorinių žibintų, valytuvų, priekinio stiklo šildymo ar aprasojimo šalinimo sistemas. Šias funkcijas ir toliau būtų galima valdyti per ekraną, tačiau vairuotojui turėtų būti prieinama ir įprasta fizinė valdymo priemonė.
Toks sprendimas grindžiamas saugumo argumentais. Naudojantis fiziniu mygtuku ar jungikliu, vairuotojui paprastai nereikia taip ilgai nukreipti žvilgsnio nuo kelio, kaip ieškant reikiamos funkcijos jutikliniame ekrane.
Panašia kryptimi jau juda ir Europos automobilių saugumo vertinimo organizacija „Euro NCAP“.
Pagal 2026 metais atnaujintą vertinimo metodiką daugiau dėmesio skiriama tam, kaip lengvai vairuotojas gali pasiekti svarbiausius valdiklius. Vertinama, ar posūkių signalus, valytuvus, avarinę šviesos signalizaciją ir kitas pagrindines funkcijas galima įjungti tiesiogiai, nenaršant jutiklinio ekrano meniu.
Organizacija atkreipė dėmesį, kad tokie sprendimai gali blaškyti vairuotojus, todėl gamintojai skatinami pagrindines funkcijas valdyti paprastesniais būdais.
Dėmesio sulaukė ir automobilių žibintai
Dar viena sritis, kurią Kinijos institucijos ketina atidžiau kontroliuoti, – automobilio išorinis apšvietimas.
Šiuolaikiniai LED ir matriciniai žibintai leidžia keisti šviesos elementų veikimą, kurti įvairias apšvietimo animacijas ar net rodyti simbolius.
Kai kurie gamintojai suteikia vairuotojams galimybę rinktis skirtingus iš anksto parengtus žibintų dizainus, o pažangesnės sistemos leidžia kurti ir individualius šviesos piešinius.
Kinijos institucijos nuogąstauja, kad tokie sprendimai gali blaškyti kitus eismo dalyvius ar būti netinkamai naudojami.
Dėl šios priežasties siūloma griežčiau kontroliuoti naudotojų kuriamus šviesos efektus ir jų turinį.
Pokyčius gali pajusti ir Europos vairuotojai
Nors naujieji reikalavimai rengiami Kinijos rinkai, jų poveikis gali būti gerokai platesnis.
Kinija yra viena svarbiausių automobilių rinkų pasaulyje, todėl daugelis tarptautinių gamintojų kuria modelius, kurie parduodami tiek Azijoje, tiek Europoje.
Jeigu bendrovėms teks keisti automobilių valdymo sistemas ar kitus techninius sprendimus, dalį šių pakeitimų gali būti paprasčiau pritaikyti visoms rinkoms skirtuose modeliuose.
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