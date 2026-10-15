Kepdami blynus su obuoliais įdėkite 1 slaptą ingredientą: rezultatas nustebins

Tradiciniai obuolių blyneliai dažniausiai gaminami iš miltų, pieno, kiaušinių ir obuolių. Nors toks derinys yra skanus, jis nebūtinai turi daug baltymų. Ypač jei blyneliai gausiai gardinami cukraus pudra, sirupu ar saldžia uogiene.
Laimei, mėgstamo patiekalo atsisakyti nereikia. Nedidelis recepto pakeitimas leidžia gerokai pagerinti jo maistinę vertę, rašoma fakt.pl.
Ką įdėti į obuolių blynelius, kad juose būtų daugiau baltymų?
Norint padidinti baltymų kiekį, į tešlą verta įmaišyti varškės. Geriausiai tinka pusriebė varškė, kuri pasižymi švelniu skoniu ir puikiai dera su kitais ingredientais. Prieš dedant į tešlą ją pakanka sutrupinti šakute arba pirštais.
Varškė ne tik praturtina blynelius baltymais, bet ir pagerina jų tekstūrą. Dėl jos blynelių vidus tampa drėgnesnis, minkštesnis, o smulkūs varškės gabalėliai maloniai kontrastuoja su sultingais obuoliais.
Svarbu ir tai, kad varškė neužgožia skonio – blynuose vis tiek aiškiai juntami obuoliai, vanilė ir prieskoniai.
Didžiausias šio ingrediento privalumas – didelis baltymų kiekis. Pusriebėje varškėje jų gali būti apie 18-20 g 100 gramų produkto.
Baltymai yra būtini raumenų formavimuisi ir atsistatymui, dalyvauja hormonų bei fermentų gamyboje, palaiko normalią imuninės sistemos veiklą ir padeda ilgiau išlaikyti sotumo jausmą.
Be to, varškė organizmą aprūpina kalciu ir fosforu, kurie svarbūs kaulų bei dantų sveikatai.
Jeigu norite dar daugiau baltymų, blynelius galite patiekti su natūraliu graikišku jogurtu arba baltymais praturtintu tirštu jogurtu. Toks priedas puikiai dera su obuolių saldumu ir cinamono aromatu, o paprastas naminis patiekalas tampa maistingais pusryčiais ar pietumis.
Obuolių blynelių su varške receptas
Ingredientai:
- 1 stiklinė kvietinių miltų;
- 125 g pusriebės varškės;
- 2 kiaušiniai;
- 250 ml pieno;
- 2 obuoliai;
- 1-2 valg. š. cukraus;
- 1 nubrauktas arbatinis šaukštelis kepimo miltelių;
- 1/2 arbatinio šaukštelio malto cinamono;
- žiupsnelis malto kardamono;
- 1/2 arbatinio šaukštelio vanilės ekstrakto;
- žiupsnelis druskos;
- rapsų aliejaus kepimui.
Gaminimas:
- Dubenyje išplakite kiaušinius su pienu, cukrumi ir vanilės ekstraktu.
- Suberkite miltus, kepimo miltelius, cinamoną, kardamoną ir druską. Išmaišykite iki vientisos masės.
- Sudėkite sutrupintą varškę.
- Obuolius nulupkite arba gerai nuplaukite, sutarkuokite stambia tarka arba supjaustykite smulkiais kubeliais ir įmaišykite į tešlą.
- Keptuvėje įkaitinkite šiek tiek aliejaus.
- Šaukštu dėkite tešlą ir kepkite blynelius po 2-3 minutes iš kiekvienos pusės, kol jie gražiai apskrus.
- Patiekite su natūraliu jogurtu arba lengvai pabarstę cukraus pudra.
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