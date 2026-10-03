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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Pamatęs, kaip patiektą guliašą atnešė vienoje Lietuvos kavinėje, išsprogdino akis: „Kodėl..?“

Riebus Katinas
2026-10-03 17:00 / šaltinis: Riebus Katinas / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Riebus Katinas / Publikavo:
2026-10-03 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šios apžvalgos neturėjo būti. Parašęs šią frazę prisimenu, kad kažkada panašią frazę apžvalgoje jau esu minėjęs, bet kartais taip nutinka, kad kažkur važiuodami pakeliui sustojame trumpam užkąsti.

„Lano“ kavinė (nuotr. Riebus katinas)
GALERIJA (19)

Šios apžvalgos neturėjo būti. Parašęs šią frazę prisimenu, kad kažkada panašią frazę apžvalgoje jau esu minėjęs, bet kartais taip nutinka, kad kažkur važiuodami pakeliui sustojame trumpam užkąsti.

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Taip jau nutiko, kad šį kartą kelias vedė per Švėkšnos miestelį, kuris gali pasigirti turintis greičiausiai gražiausią bažnyčią Lietuvoje, na, jei ne Lietuvoje, tai Žemaitijoje tai tikrai.

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Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lano“ kavinė

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Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į kavinę „Lano“ dėl komentaro apie bulvių košės nepatiekimą. Į dukart siųstą užklausą jie neatsakė.

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„Lano“ kavinės apžvalga

Bet ne šiai bažnyčiai ši mano apžvalga, juolab kad ji šiuo metu restauruojama.

Šios apžvalgos kaltininkė – „Lano“, maitinimo įstaiga, įsikūrusi miestelio centre.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lano“ kavinė

Būtent į šią įstaigą trumpam stabtelėję Švėkšnoje mes ir užsukome su Katiniene pietų.

Tai, kad po pirmos valandos daugiau nei pusės pagrindinių patiekalų ir dienos sriubos virtuvė jau nebeturėjo, taip pat nebuvo priežastis šiam tekstui.

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Normalu, kad dienos pietų patiekalai tokią valandą jau būna beveik visi išparduoti.

Meniu apžvalga

Tad užsisakome „Čili“ sriubą iš pagrindinio meniu ir porą patiekalų iš dienos pietų meniu.

Čili sriuba – 4,50 €

Kalbant apie „Čili“ sriubą, puikiai tiktų posakis: „kokybės ir kainos santykis“. Čia, sakyčiau, pagal sriubos kainą, buvo ženkliai viršyti mūsų lūkesčiai.

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Tiršta, su sodriu poskoniu ir lengvu aštrumu „Čili“ sriuba paliko gerą įspūdį.

Šnicelis – 5,50 €

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šnicelis – 5,50 €

Jei „Čili“ sriuba ir padarė gerą įspūdį, tai pagrindiniai patiekalai kiek nuliūdino ir to priežastis ne patiekalų kaina ar mėsos skonis.

Problema buvo abiejų patiekalų garnyras.

Guliašas – 5,50 €

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Guliašas – 5,50 €

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O tiksliau, prie jų patiektos gruzdintų bulvių puselės.

Niekas darant užsakymą mūsų neinformavo, kad garnyre vietoje įprastos bulvių košės, su kuria yra tradiciškai patiekiamas tiek šnicelis, tiek guliašas, bus gruzdintos bulvytės.

Apie tai, kad pasibaigė bulvių košė, sužinojau tik atsiskaitant, kai už baro stovėjusi mergina ramiu veidu informavo, kad bulvių košė buvo pasibaigusi.

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Kodėl apie tai neinformuojami klientai darant užsakymą?

Namie, kai gaminate šeimynai pietus, galite jų neinformuoti, koks bus patiektas prie mėsos garnyras, bet maitinimo įstaigoje manau tai yra privaloma, juolab, kad bulvių košė buvo pasibaigusi.

Ar aš būčiau norėjęs valgyti guliašą, su jo padaže pramirkusiomis gruzdintomis bulvytėmis, jei apie garnyrą mane būtų informavę iš anksto?

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Tikrai, kad ne.

Įvertinimas

Reziumuoju. Maistas „Lano“ skanus ir jei ne tas nesusipratimas su garnyru, būčiau šią maitinimo įstaigą įvertinęs – 5/5. Bet dabar tik silpnas 4/5.

Ir jei jau neatsiklausę kliento sau leidžiate patiekti guliašą su gruzdintomis bulvytėmis, tai bent pažadėkite, kad pasibaigus gruzdintoms bulvytėms nepatieksite mėsainio su bulvių koše.

Video apžvalga:

Lano

Liepų a., Švėkšna

Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt

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