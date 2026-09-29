Dalios gaminta obuolienė nuo stalo dingsta pirma: tokios dar nebūsite ragavę

Keletas pastebėjimų apie obuolius. Kartais obuoliai būna nelabai skanūs, tad jei iš jų virsite obuolienes, rinkitės labai kvapnius priedus prie jų. Pvz. apelsinus, ar laimą su imbieru arba mėtas. Galite taip pat obuolius maišyti su kriaušėmis, slyvomis ar nektarinais. Kai kurios obuolių rūšys net ilgai verdant nesuverda ir išlieka tvarkingais gabaliukais. Tokie obuoliai puikiai tiks virti labai saldžioms obuolienėms, kad ir su mėtomis ar laimu.
Man patinka tokie saldūs obuolių gabaliukai prie juodos arbatos be cukraus. Pabandykite taip konservuoti į mažus indelius kaip „delikatesą“, o ne obuolienę. Tik tada cukraus reikėtų dėti truputį daugiau.
Kad išvirtos obuolienės būtų tyrelės pavidalu, nelaikykite obuolių užpylę cukrumi per naktį, virkite obuolius iš karto. Gal tik kokią mažą stiklinėlę vandens įpilkite, kad būtų skysčio virimo pradžioje. Dar galima virimo pabaigoje ir su blenderiu pasidarbuoti, viską sutrinant iki vientisos masės“, – rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.
Obuolienė su šilauogėmis
Šiemet atrastas puikus obuolių ir šilauogių duetas. Vien šilauogių džemas nėra kažkuo ypatingas, jam trūksta aromato ir skonio intensyvumo, tačiau sumaišius šilauoges su obuoliais tarsi viskas ima tobulai derėti.
Reikės:
- 2 kg jau nuluptų ir supjaustytų obuolių;
- 1 kg šilauogių;
- 1.2-1.5 kg cukraus (priklausomai nuo obuolių saldumo);
- 2 cinamono lazdelės;
- 2 vanilės ankštys.
Obuolius užpilkite cukrumi ir palikite per naktį vėsiai.
Į verdamą obuolienę sumeskite cinamono lazdeles ir vanilės ankštis. Virkite, vis pamaišydami, apie 20–25 min. arba tol, kol obuoliai taps minkšti. Tuomet suberkite šilauoges ir dar obuolienę pavirkite 7–10 min.
Prieš baigdami virti išimkite cinamono lazdeles ir vanilės ankštis. Jei naudosite maltą cinamoną ir vanilinį cukrų – jų įberkite prieš obuolienei baigiant virti.
Supilstykite obuolienę į sandariai uždaromus stiklainius.
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