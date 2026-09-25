„McDonald’s“ siunčia džiugią žinią: kreipiasi į visus

Didžiausio alkio akimirkoms sukurtą „Big Arch“ sudaro du 100 proc. jautienos paplotėliai, trys baltojo čederio sūrio riekelės, traškūs svogūnai, marinuoti agurkėliai, salotos ir firminis padažas. Visa tai patiekiama skrudintoje bandelėje su sezamų ir aguonų sėklomis.
Naujas mėsainis lietuviams
„Big Arch“ jau tapo meniu dalimi įvairiose pasaulio šalyse, o nuo spalio 1 d. jo galės paragauti ir Lietuvos lankytojai. Mėsainį jau galima užsisakyti ir programėlėje.
„Big Arch“ pasirodymas Lietuvoje buvo paminėtas restorane Vilniuje, Gedimino pr. 15, kur Lietuvos turinio kūrėjai ir kiti svečiai vieni pirmųjų šalyje turėjo progą paragauti naujojo mėsainio. Renginyje dalyvavo Alfas Ivanauskas, Ugnė Siparė, Gabrielė Dalinkevičiūtė, Deimantė Jukšaitė, Karolina Rainskė, Gabrielė Rimšaitė ir Roberta Orlauskaitė, o pagrindiniu jo akcentu tapo „Big Arch“ mėsainis.
Vakaro kulminacija tapo bendra pirmoji degustacija – po renginio vedėjo Rimvydo Ambrazevičiaus pradėto atgalinio skaičiavimo svečiai vienu metu paragavo pirmojo „Big Arch“ kąsnio.
„Būna akimirkų, kai norisi, ir būna tokių, kai norisi iš tiesų stipriai. „Big Arch“ yra mūsų atsakas būtent į tas didelio alkio akimirkas. Klausomės savo lankytojų ir nuolat tobuliname meniu, todėl norėjome pasiūlyti sotesnį mėsainį, kurį būtų galima užsisakyti taip pat patogiai, kaip ir kitus pamėgtus patiekalus“, – sako Baiba Zaķe, „Premier Restaurants Baltics“ rinkodaros direktorė.
Pasak jos, kuriant „Big Arch“ siekta gerai pažįstamus skonius papildyti naujais deriniais.
„Big Arch“ savaip interpretuoja jau pažįstamus skonius ir papildo juos kitais kokybiškais ingredientais, todėl išsiskiria iš mūsų klasikinių mėsainių asortimento. Šis naujas mėsainis atspindi mūsų siekį nuolat atnaujinti meniu ir ieškoti naujų skonių, kad lankytojams galėtume pasiūlyti kuo įvairesnį pasirinkimą“, – sako B. Zaķe.
Nuo spalio 1 d. „Big Arch“ bus galima įsigyti įmonės restoranuose visoje Lietuvoje.
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