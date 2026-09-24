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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Ši rudens mišrainė tobulai tiks ant duonos riekelės: skonis vertas 10 balų

2026-09-24 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kartais vakarais norisi nesunkiai pagaminamo užkandžio, kuris pripildytų skrandį ir leistų pasisemti jėgų. Dalijamės su jumis tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorės Ingridos tuno užtepėlės su avokadu receptu.

Tuno užtepėlė su avokadu (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

Kartais vakarais norisi nesunkiai pagaminamo užkandžio, kuris pripildytų skrandį ir leistų pasisemti jėgų. Dalijamės su jumis tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorės Ingridos tuno užtepėlės su avokadu receptu.

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Porcijos 2. Užtruksite iki 10 min.

Reikės:

  • 1 skardinė tuno;
  • 2 virti kiaušiniai;
  • 1 agurkas;
  • 0,5 mėlyno svogūno;
  • 1 avokadas;
  • Žiupsnis druskos;
  • Žiupsnis pipirų;
  • Šlakelis citrinos sulčių;
  • 1 – 2 v. š. majonezo;
  • Duonos / duoniukų, patiekti.

Kiaušinius ir avokadą sutriname šakute, pabarstome druska, pipirais, apšlakstome citrinų sultimis ir gerai išmaišome. Sudedame tuną, smulkiais gabalėliais pjaustytą agurką ir svogūną, majonezą.

Masę gerai išmaišome. Tepame užtepėlę ant mėgiamos duonos riekelių ar duoniukų pasirinktinai.

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