Ši rudens mišrainė tobulai tiks ant duonos riekelės: skonis vertas 10 balų

Porcijos 2. Užtruksite iki 10 min.
Reikės:
- 1 skardinė tuno;
- 2 virti kiaušiniai;
- 1 agurkas;
- 0,5 mėlyno svogūno;
- 1 avokadas;
- Žiupsnis druskos;
- Žiupsnis pipirų;
- Šlakelis citrinos sulčių;
- 1 – 2 v. š. majonezo;
- Duonos / duoniukų, patiekti.
Kiaušinius ir avokadą sutriname šakute, pabarstome druska, pipirais, apšlakstome citrinų sultimis ir gerai išmaišome. Sudedame tuną, smulkiais gabalėliais pjaustytą agurką ir svogūną, majonezą.
Masę gerai išmaišome. Tepame užtepėlę ant mėgiamos duonos riekelių ar duoniukų pasirinktinai.
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