Pasakė, kiek Lietuvoje brangs maisto prekės ir šildymas: „Tikiuosi, visi sėdi, kas klausosi“

Ekspertų teigimu, maisto prekių – pavyzdžiui, kepinių ar daržovių sektoriuose – kainos gali stiebtis 5–7 procentais.
Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu.
Kokie kepiniai gali brangti ir kada labiausiai? Ar duona irgi pabrangs?
Aš manau, kad kepiniai bus ne vienintelė prekė, kuri brangs. Aš manau, kad sekanti tema ir kategorija yra daržovės, nes energetika nuo vasaros pabrango. Tiek nafta, tiek dujos, dujų kaina Europoje pasiekė aukščiausią lygį nuo 2023 metų sausio mėnesio. Ir akivaizdu, kad tai veiks ir elektros kainas, ir apskritai transportavimo kainą per kuro kainą, tai gal maisto bendrai tos tokios didelės infliacijos nematysime, bet tuose segmentuose, kurie yra jautrūs energetikai, tai ten pamatysime kainų augimą.
Kiek gali brangti jūsų išvardytos maisto prekės?
Drąsiai galime kalbėti apie 5–7 procentus. Įmonės maksimaliai dabar stengiasi nekelti kainų, kadangi maisto vartojimas yra pakankamai pasėdęs ir nėra labai stiprus, bet akivaizdu, kad įmonėms kyla ir atlyginimai, ir dar ant viršaus pakankamai stipriai pabrango energetika. Ir aš manau, kad čia dar ne riba, nes jeigu Europoje bus šalta žiema, tai labai realu, kad sausį, vasarį, kovą dujos nuo dabartinių rekordų gali dar pakilti apie 20 procentų.
Sakote, kad dujų kaina kils tik nuo kitų metų, o šiuos mėnesius mes dar išsilaikysime?
Čia iš dalies yra kazino. Šiuo metu dujos vėl pradėjo kilti, nes Europoje atėjo tokie kaip ir šaltukai, jau ta vadinama bobų vasara pasibaigė. Dujų kainos pastebimai pakilo, bet manau, kad čia dar tikrai ne riba, bet, kaip minėjau, tai yra kazino, nes priklausys nuo orų. Kodėl kazino? Todėl, kad Europa į šį šildymo sezoną ateina su rekordiškai žemu dujų lygiu saugyklose, kas reiškia, kad grynai nuo klimato labai stipriai priklausys, kaip atrodys dujų kaina.
Kol kas modeliai rodo, kad iki gruodžio pabaigos tikriausiai Europoje bus pakankamai šilta, bet vėjuota ir šlapia. O nuo sausio, vasario, kovo jau tikriausiai bus šalčio. Tai tikėtina, kad dujų kaina labiau pakils nuo šių metų galo arba nuo kitų metų pradžios.
O kaip dėl degalų prognozių?
Aš įsivaizduoju, kad daugiau arba mažiau tokiame lygyje laikysis, bet tikrai ir ateityje bus svyravimų, nes manau, kad mūsų laukia dar viena didelė karo eskalacija, kur tik klausimas, kada ji vyks – ar iki Amerikos rinkimų, ar po vidurinio laikotarpio rinkimų. Bet manau, kad ta situacija tikrai bus ir dėl to naftos kaina gali tikrai šiek tiek pakilti. Bet yra ir gerų naujienų.
O gera naujiena yra ta, kad Vidurio Rytų valstybės atstato gamybą ir kažkokiu paslaptingu būdu tie laivai su nafta juda per Hormuzo sąsiaurį. Tik, aišku, geriausiai mažiau negu iki konflikto pradžios, bet rinkos gandai tokie, kad įmonės moka apie 20 procc nuo krovinio dalies Iranui ir tada Iranas tuos laivus iš esmės praleidžia. Tai iš esmės situacija yra įtempta, bet ji nėra dramatiškai įtempta.
Kiek Lietuvoje pakils šildymo kainos?
Šildymas Lietuvoje – tai yra biokuro ir dujų kainų dedamoji. Jeigu labai grubiai: jeigu dujų kaina Europoje pakyla 10 procentų, šildymas Lietuvoje pabrangsta 1,5 proc. Jeigu biokuro kaina pakyla 10 procentų, šildymas Lietuvoje pakyla beveik 4 procentais. Biokuras per metus pabrango 60 procentų, o dujų kaina – tikiuosi, visi sėdi, kas klausosi – pakilo 180 procentų. Tai jeigu mes visą tai sudėsime į vieną lygtį, gaunasi iš esmės trys variantai. Geriausiu atveju šildymas pabrangs 20 procentų, realiai bus apie 30, o blogiausiu atveju – 40 procentų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
Dabar, žiūrint į mūsų Lietuvos ekonomiką, infliacija iki 6 procentų jau kopia. Ko toliau dar galime tikėtis?
Dėl Lietuvos ekonomikos kol kas nieko blogo neprognozuočiau, nes matome, kad atsigauna Europos ekonomika nepaisant energetikos problemų, ir panašu, kad gynybos finansavimas daro labai didelę įtaką. Lietuvoje visi pagrindiniai sektoriai visai neblogai važiuoja į viršų, tai kol kas ekonomika lieka stipri. Aišku, yra dar tas pensijų reformos aspektas, bet kol kas tikrai nebūčiau linkęs prognozuoti kažkokių armagedonų arba problemų Lietuvos ekonomikai. Mes nematome dabar indikacijų, dėl kurių reikėtų skelbti kažkokį pavojų.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.