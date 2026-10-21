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Ragina kuo greičiau padaryti tai savo namuose: perduokite ir kitiems

2026-10-21 15:07 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-10-21 15:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vis labiau vėstant orams ir prasidėjus šildymo sezonui ugniagesiai gelbėtojai pastebi, kad išauga dėl netvarkingų krosnių, iš dūmtraukių neišvalytų suodžių, neatsargaus gyventojų elgesio su šildymo įrenginiais kylančių gaisrų skaičius.

Vis labiau vėstant orams ir prasidėjus šildymo sezonui ugniagesiai gelbėtojai pastebi, kad išauga dėl netvarkingų krosnių, iš dūmtraukių neišvalytų suodžių, neatsargaus gyventojų elgesio su šildymo įrenginiais kylančių gaisrų skaičius.

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Praėjusį šildymo sezoną gaisrų gyvenamuosiuose pastatuose Lietuvoje padaugėjo beveik penktadaliu, o juose žuvo 50 žmonių.

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Varėnos rajone dėl krosnių bei dūmtraukių gedimų, jų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimų kilo 18 gaisrų. Gaisrų skaičius padidėjo net 80 procentų ir pareikalavo vieno žmogaus gyvybės, rašoma Varėnos rajono savivaldybės pranešime.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ugniagesiai gelbėtojai įspėja, ką būtina atlikti prasidedant šildymo sezonui

Ragina pasirūpinti šildymo įrenginių ir artimųjų saugumu

Šiais metais Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, vykdydami prevencines akcijas „Saugūs namai“, „Padėk artimui“, „Daugiabučiai namai be gaisrų“, jau aplankė 170 gyvenamųjų būstų Varėnos rajone.

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Nors apie gaisrų pavojų pareigūnai gyventojus įspėja ir gaisrinės saugos klausimais konsultuoja kasmet, dalis gyventojų vis dar aplaidžiai ruošia krosnis ir dūmtraukius šildymo sezonui ir netinkamai juos eksploatuoja, nėra įsirengę apie patalpoje atsiradusius dūmus garsiniu signalu įspėjančių gyvybes saugančių autonominių dūmų detektorių.

Primenama gyventojams neatidėliojant pasirūpinti šildymo įrenginių ir savo namų bei artimųjų saugumu. Dar turime laiko išvengti nelaimių!

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Svarbiausios ugniagesių gelbėtojų rekomendacijos gyventojams:

  • Patikrinkite šildymo įrenginius ir išvalykite dūmtraukius. Dūmtraukius būtina valyti prieš šildymo sezoną, o kūrenimo metu – ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
  • Neperkaitinkite krosnių ir saugiai tvarkykite pelenus. Nepalikite kūrenamų įrenginių be priežiūros, o pelenus laikykite nedegiose talpose.
  • Saugiai naudokite elektrinius šildytuvus. Junkite juos tiesiai į sieninį elektros lizdą, neuždenkite ir nepalikite be priežiūros.
  • Pasirūpinkite dūmų detektoriais. Patikrinkite, ar jie veikia. Būstuose, kuriuose naudojami kurą deginantys įrenginiai, rekomenduojama įsirengti ir smalkių detektorius.
  • Nepamirškite vyresnio amžiaus artimųjų ir kaimynų. Padėkite jiems pasirūpinti šildymo įrenginių priežiūra ir patikrinkite, ar jų namuose veikia dūmų detektoriai.

Šaltinis: Varėnos rajono savivaldybė, Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inf.

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