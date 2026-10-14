Įspėja namus krosnimis šildančius lietuvius: to nežinant gali baigtis liūdnai

Beveik 10 metų patirtį savo amate sukaupęs kaminkrėtys Tadas Lagunovičius naujienų portalui tv3.lt sako praktikoje matantis įvairiausius atvejus – kartą teko surinkti net 18 kibirų suodžių iš vieno kamino.
Kaip pastebi pašnekovas, tokį stiprų užsinešimą lemia pačių žmonių daromos klaidos, kurių galima paprastai išvengti užtikrinant teisingą namų kūrenimą.
Prieš sezoną pataria pasikviesti specialistą
T. Lagunovičiaus teigimu, geriausias pasiruošimas intensyviam šildymo sezonui šaltuoju metu ir prevencija yra reguliari profilaktinė kamino patikra dar prieš pradedant šildytis.
„Aš visą laiką, kiek su žmonėmis kalbu, sakau, kad geriausia yra darytis profilaktikas. Prieš kūrenimo sezoną išsivalyti, kad specialistas atvažiavęs sužiūrėtų, ar viskas tvarkoje, ir ramiai kūrentis.
Kiekvienais metais būna vis kitoks užsinešimas, žmonės pasirenka skirtingą kurą, todėl atsiranda įvairių problemų“, – sakė jis.
Pasak pašnekovo, jei krosnis tinkamai prižiūrima ir teisingai kūrenama, daugeliu atvejų pakanka vieno kokybiško kamino valymo per metus.
„Priešgaisrinė tarnyba rekomenduoja valyti du kartus per sezoną, tačiau aš šį darbą dirbu devynerius metus ir iš praktikos galiu pasakyti, kad vieno gero valymo per metus tikrai užtenka, jei kūrenama teisingai.
Nebent žmogus nereaguoja į pastabas, kūrena šlapiomis malkomis ar per žema temperatūra. Tada kaminas užsineša greičiau ir valyti tenka dažniau“, – aiškino specialistas.
Svarbu tikrinti ne tik kamino vidų
Pasitikrinti reikia ne tik kamino vidų, bet ir konstrukcijas. Jis pasakoja dirbantis namuose, kurie yra ir 50, ir 100 metų senumo, kuriuose kaminai neretai būna aptrupėję ar sutrūkinėję.
Pats T. Lagunovičius atvykęs pas klientus visada prašo įsileisti į palėpę, jei tokia yra, ir patikrinti, ar kamine nėra įtrūkimų, nes ši erdvė sausa ir viskas gali lengvai užsidegti:
„Labai dažnai būna, kad reikia jau remonto, bet remontas užtinkuojant irgi toks laikinas, jeigu jau būna įtrūkimų, nes būna pabėgęs kondensatas – labai ryškiai matosi, kad kaminas jau yra nesandarus, kelia pavojų.“
Tokiu atveju nutinkavimas yra trumpalaikis sprendimas. Kaminkrėčio teigimu, jei kaminas „kiauras“, geriausias pasirinkimas yra dėti metalinį įdėklą į kaminą – tai ir patvariau, ir saugiau.
O paklaustas, ar kaminui būtinas uždengimas, T. Lagunovičius pažymi, kad čia yra dvi medalio pusės. Viena vertus, stogelis padeda apsaugoti kaminą nuo lietaus ir sumažinti drėgmę.
„Bet jeigu kaminas bus užsinešęs ir užsidegs, tada kyla didesnis pavojus, kad užsidegs stogas. Liepsna, jeigu kamine daug suodžių, gali net ir du metrus virš kamino būti, o jeigu bus stogelis, tada liepsna atsimuš į jį ir visos kibirkštys eis į patį stogą“, – aiškino kaminkrėtys.
Be to, netinkamai pritaisytas stogelis gali turėti neigiamą įtaką traukai, todėl turi būti įrengtas taisyklingai.
Pavojingiausias priešas – ne suodžiai, o dervos
Kūrenant krosnis natūraliai kamino vidus pasidengia suodžiais, tačiau kaminkrėtys sako, kad suodžiai suodžiams nelygūs ir ne visi jie yra vienodai pavojingi.
„Geras suodis yra purus, lengvas, jo visą laiką būna nedaug, nors jis yra – normalu, kad ką bekūrensi, vis tiek užsineš, tiesiog arba daugiau, arba mažiau, arba bus geras suodis, arba bus blogas suodis.
„Geras“ suodis susidaro, kai kūrenama aukšta temperatūra, jeigu malkomis, tai sausomis. Ir labai mažas procentas, kad jis gali užsidegti“, – teigė T. Lagunovičius.
Kur kas daugiau rūpesčių sukelia vadinamasis „blogasis“ suodis, arba dervos. Jos kaupiasi kūrenant šlapiomis malkomis ar palaikant per žemą temperatūrą.
Anot jo, kritine riba laikoma maždaug 60 laipsnių kūrenimo temperatūra – nukritus žemiau jos pradeda formuotis dervų sankaupos.
„Tokie suodžiai yra kieti ir labai degūs. Jeigu jų yra daugiau, užsidegus kaminui jie labai ilgai dega, ko pasekoje gali būti labai didelių problemų“, – perspėjo pašnekovas.
Kai kurie žmonės į krosnį meta viską, ką randa
Sėkmingam ir saugiam kūrenimui svarbūs du aspektai: ką kūrename ir kaip tai darome. Kalbant apie „ką“, kaminkrėtys pripažįsta, kad per daugybę darbo metų teko matyti pačių įvairiausių situacijų.
Gyventojai, jo teigimu, į pakuras krauna kone viską, ką tik sugalvoja – nuo buityje susidarančių šiukšlių iki stambių atliekų.
„Tikrai esu turėjęs situacijų, kad žmonės į šiukšlių dėžę ką meta, tą šiukšlių maišą deda kūrenimui. Čia yra tragedijų tragedija, taip žmonės sau blogina situaciją, nes tada labai užneša vadinama derva“, – sako T. Lagunovičius.
Jis sako, kad žmonės kūrena net padangas – jų likučių tenka rasti pakurose. „Reiškia, žmonės kūrena viską“, – aiškiai apibendrina jis.
Kaminkrėtys sako, kad baisiausia, ką žmonės kūrena, yra plastikas ar darbužiai – šias atliekas primena utilizuoti kaip priklauso, o ne sudeginti ne tik dėl galiojančių reikalavimų, bet ir dėl to, kad jie stipriai apneša kaminą dervomis.
Jis atkreipia dėmesį ir į pačių baldinių plokščių kūrenimą, ir iš jų pagamintas granules: „Ypač dabar populiarios labai yra granulės iš baldinių plokščių, ko pasekoje granulinio katilo degiklis nebetarnaus tiek, kiek kūrenant normaliomis granulėmis.“
Koks kuras kūrenimui geriausias?
Paklaustas, ką pats rinktųsi iš malkų, briketų ir granulių, kaminkrėtys sako pats pasirinkęs granulinį katilą ir kūrena granulėmis.
„Tuo tikrai labai džiaugiuosi, bet tiktai kad yra brangu, kita vertus, dėl patogumo yra tikrai patogu, labai mažai priežiūros, tiesiog reikia pasirinkti geras granules“, – teigė pašnekovas.
Kaminkrėtys prideda, kad šildymas granulėmis paprastas ir patogus, kas ypač aktualu vyresnio amžiaus žmonėms.
„Mama irgi yra pasistačiusi granulinį katilą – jau trys metai ir labai džiaugiasi, sakė, kad tikrai turbūt niekada negrįš prie malkų.
Toks variantas tikrai palengvina gyvenimą, ypač vyresniems žmonėms ar tiems, kas neturi laiko būti pečkuriu“, – pridėjo jis.
Be to, pašnekovas pažymi, kad granulinį katilą galima kūrenti ir malkomis išėmus degiklį, kas itin pasiteisino žiemą, kai granulių kainos buvo aukštos. Kaminkrėtys primena dar vieną svarbų dalyką: valstybės skiriamą paramą granulinio katilo įsirengimui.
Nors granules T. Lagunovičius vadina geriausiu pasirinkimu, vis dėlto kaip ekonomiškiausią variantą jis įvardija briketus:
„Briketai finansiškai turbūt geriausias pasirinkimas. Lengviausia juos sandėliuoti, nereikia nei pjaustyti, nei skaldyti. Po granulių, sakyčiau, eina briketai ir tik paskui malkos.“
Netinkamą kuro pasirinkimą pašnekovas įvardija kaip vieną dažniausiai kartojamų klaidų. Kaminkrėtys pripažįsta dažnai sulaukiantis klausimų, kokias malkas rinktis geriausia, tačiau į tai turi vieną vienintelį atsakymą – sausas.
„Ypatingai dabar, kai kuro kainos yra didelės, žmonės perkasi malkas, dažnas dalykas, kad jos būna šlapios paskutinę minutę perkamos ir nespėja išdžiūti“, – kalbėjo jis.
Dažniausia klaida – per žema temperatūra
Pakalbėjus apie „kuo kūrenti“, pereikime prie klausimo: kaip saugiai kūrenti? Kaminkrėtys T. Lagunovičius primena, kokia turėtų būti ideali kūrenimo temperatūra.
„Tinkamiausia temperatūra yra 70 laipsnių, bet svarbu, kad būtų pastovi temperatūra. Žmonės, būna, sako: „Aš ir 80, ir 90 laipsnių kūrenu“, bet jeigu užkūreni ir paskui „pridusini“, kad apie 50–60 laipsnių kūrentųsi, tai jau yra tragedija“, – sakė T. Lagunovičius.
Jis pabrėžia, kad dažnai tokios problemos kyla netinkamai pasirinkus katilą ir tai jis išskiria kaip vieną žmonių daromų klaidų.
Pašnekovas pataria visada pasitarti su specialistais, kad jie parinktų tinkamą katilą pagal jūsų namus: įvertintų šiluminę varžą, namo kvadratūrą ir kitus parametrus.
„Būna, jeigu parenka per galingą katilą, žmogui yra per karšta kūrenti 70 laipsnių, nes namuose jau per karšta, todėl jis kūrena žemesne temperatūra, kad būtų adekvati šiluma kambaryje, bet tada labiau užsineša kaminas ir pats pečius“, – dėstė kaminkrėtys.
Naujesni katilai yra automatizuoti ir turi termometrus, tačiau kaip palaikyti optimalią temperatūrą kūrenant, pavyzdžiui, sena kokline krosnimi? T. Lagunovičius pripažįsta, kad tai – sudėtinga ir tiksliai išlaikyti temperatūrą kažin ar pavyks, bet turi naudingų patarimų:
„Reikia neprikrauti labai daug malkų, kad vyktų ne smilkimas, o degimas. Geriau dažniau po vieną pliauską dėti, jeigu nedidelė pakura, po kelias, kad vyktų normalus degimas, o tada jau su durelėmis žmogus pasireguliuoja temperatūrą.“
Kada kaminą galime valyti patys, o kada be specialisto neišsiversime?
Paklaustas, ar žmogus pats gali išsivalyti kaminą be kaminkrėčio pagalbos, T. Lagunovičius nedvejodamas sako: visais atvejais galima bandyti tai daryti, tačiau ne visais atvejais pavyks.
„Tarkim, kai yra derva, tas blogas suodis vadinamas, jau su paprastu šepetuku, kurį gali prekybos centruose nusipirkti, neišvalysi. Paprastą gerą suodį gali išvalyti be problemų, o dervai reikia specialių įrankių“, – aiškino pašnekovas.
Kaminkrėtys sako, kad kamine susikaupus dervoms pagalba gali tapti nebrangūs kamino valymo milteliai. Juos panaudojus suodžiai „skrunda“, pasidaro panašūs į morengą, tada juos galima lengviau išvalyti paprastu šepečiu, be specialios įrangos.
„Milteliai kainuoja apie penkis eurus, tad iš finansinės pusės nebrangiai gaunasi pačiam pasidaryti. Aišku, ne visose situacijose tai gali padaryti, bet jie gelbėja ir žmogus pats gali prasivalyti“, – sakė specialistas.
Vis tik kartais tokie bandymai patiems valyti kaminą gali baigtis papildomomis problemomis. Pavyzdžiui, iš apačios valant kaminą gali būti pažeidžiami metalinio įdėklo sujungimai. Tokiu atveju kamine susidaro susiaurėjimas, kuriame suodžiai kaupiasi greičiau.
Norintiems pasitikrinti kamino vidaus būklę, T. Lagunovičius išduoda paprastą būdą, kaip tai daro pats.
„Aš pats paprasčiausiai darau: kai atvažiuoju pas žmogų, su prožektoriumi šviečiuosi, su telefonu nuotrauką pasidarau ir pakankamai aiškiai matosi visas užsinešimas.
Jeigu nėra galimybės užlipti ant stogo žmogui, jis pats gali su telefonu pasidaryti nuotrauką, ją prisiartinti ir net pasianalizuoti, kaip ten viskas užsinešę“, – patarė jis.
Prasidedant dar vienam šildymo sezonui atminkite, kad saugaus šildymo formulė išlieka paprasta: kokybiškas kuras, tinkama kūrenimo temperatūra ir reguliariai atsakingai prižiūrimas kaminas. Išpildžius visas formulės dedamąsias žiemą galima pasitikti ramiai ir be nemalonių staigmenų.
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