Krosnimis namus šildantiems Lietuvos gyventojams – svarbi žinia

Netvarkingos krosnys, nevalyti dūmtraukiai ar netinkamai naudojami elektriniai bei tepaliniai šildytuvai kelia didelę grėsmę – Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistai primena svarbiausias taisykles, kurios padės namus šildyti saugiai.
Šildantiems namus krosnimis – priminimas, kaip tai daryti saugiai
Nedidelis aplaidumas gali baigtis skaudžiai, o šildymo sezonui reikia ruoštis ne pradėjus vėsti – tai darykite iš anksto. Skirkite laiko šildymo įrenginių apžiūrai, įsitikinkite, kad viskas tvarkinga ir saugu.
„Už lango dar šilta, tačiau netrukus orai taps žvarbesni ir prasidės šildymo sezonas. Ar tinkamai jam pasiruošėme? Atnaujinkime savo žinias ir pasirūpinkime, kad šildymo sezonas būtų saugus“, – „Facebook“ skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ir dalijasi svarbiausiais patarimais.
1. Dūmtraukių ir krosnių paruošimas bei priežiūra
- Valymo dažnumas. Suodžius iš dūmtraukių ir krosnių privalu išvalyti prieš šildymo sezoną. Šildymo sezono metu valymą kartokite ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
- Išorinė apžiūra. Dūmtraukiai turi būti tvarkingi ir iš išorės išbalinti, kad aiškiai matytųsi juodi aprūkę įskilimai.
- Apsauga nuo paukščių ir lietaus. Kamine įtaisykite retą tinklą, groteles arba stogelį, kad vasarą paukščiai nesusuktų lizdų, o nenaudojamas dūmtraukis nepermirktš nuo lietaus.
- Skylės dydis keičiant įrenginį. Jei vietoje senos krosnies statote židinį, atminkite, kad židiniui reikalinga kur kas didesnė kamino skylė.
- Jungimo apribojimai. Į vieną dūmtraukį draudžiama jungti daugiau kaip dvi krosnis.
2. Saugūs atstumai ir gaisro prevencija pastate
- Atstumai perdangoje. Namo perdangoje nuo išorinės kamino sienelės iki degių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 40 cm nedegios medžiagos tarpas.
- Atstumai prie stogo. Tarp kamino išorinės sienelės ir namo stogo degių konstrukcijų privalo būti ne mažesnis kaip 25 cm nedegantis intarpas.
- Apsauga prie pakuros. Jei grindys yra medinės ar iš kitų degių medžiagų, ties krosnies pakura privalo būti prikaltas ne mažesnis kaip 50x70 cm skardos lakštas.
- Apdaila ir tapetai. Griežtai draudžiama klijuoti tapetus prie pat krosnių ir dūmtraukių arba juos apklijuoti. Nuo karščio tapetai gelsta ir užsidega.
- Daiktai aplink krosnį. Baldai, malkos, skalbiniai ir kiti namų apyvokos reikmenys turi būti nutolę nuo krosnies ne mažiau kaip 1 metrą.
3. Saugus krosnies kūrenimas
- Draudžiami skysčiai. Nenaudokite krosniai pakurti benzino, žibalo, acetono ir kitų lengvai užsidegančių skysčių.
- Darbas su chemija. Kambaryje, kur kūrenosi krosnis, nedirbkite su degiais skysčiais ar dažais.
- Priežiūra ir laikas. Nepalikite besikūrenančios krosnies be priežiūros, nepatikėkite jos vaikams ir nelaikykite atvirų durelių.
- Kūrenimo pabaiga. Baikite kūrenti krosnį likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki išvykimo iš namų arba miego.
- Sklendės (kaiščio) uždarymas. Krosnies sklendę uždarykite tik tada, kai įsitikinsite, jog kuras visiškai sudegė, kad neapsinuodytumėte smalkėmis.
4. Veiksmai kilus dūmtraukio gaisrui ar gedimui
- Dūmai patalpoje. Jei po ilgo laiko nekūrenimo uždegus krosnį dūmai rūksta į vidų, nedelsdami išvalykite krosnį ir dūmtraukį.
- Gaisro kamine požymiai. Užsidegus suodžiams (dažniausiai vėjuotą dieną) girdėti ūžesys kamine, veržiasi kibirkštys ar liepsnos.
- Teisingi veiksmai gaisro metu. 1) Kuo skubiau užgesinkite ugnį pakuroje. 2) Sandariai uždarykite krosnies dureles, kad ugnis negautų oro. 3) Per dūmtraukio pravalą išimkite krentančius suodžius bei žarijas, kad sumažintumėte temperatūrą. 4) Nedelsdami skambinkite Bendrosios pagalbos telefonu 112.
- Griežtas draudimas. Nepilkite vandens į degantį dūmtraukį! Degant suodžiams temperatūra pakyla iki 1500 °C. Vanduo akimirksniu virsta garais ir gali sugriauti arba susprogdinti kaminą.
5. Elektrinių šildytuvų naudojimas
- Sertifikavimas. Naudokite tik sertifikuotus prietaisus. Savadarbius šildyuvus naudoti griežtai draudžiama.
- Neperkraukite elektros lizdo. Nejunkite šildytuvo į tą patį elektros lizdą su kitais prietaisais, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
- Skalbinių džiovinimas. Ant elektrinių ir tepalinių šildytuvų draudžiama džiauti skalbinius.
- Vieta kambaryje. Statykite šildytuvą erdvioje vietoje atokiau nuo spintų, minkštasuolių ir užuolaidų. Nepalikite jo veikiančio be priežiūros (tepaliniai šildytuvai dėl gamyklinio broko taip pat gali užsidegti).
6. Papildomos saugumo priemonės
- Dūmų jutikliai. Įsirenkite namuose autonominius dūmų jutiklius. Jų signalas greitai užfiksuoja pavojų ir leidžia suvaldyti ugnį, kol ji nepasiglemžė turto ar gyvybės.
- Atsakomybė. Už bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių nesilaikymą piliečiams gresia administracinė atsakomybė.
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