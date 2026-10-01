Pasakė, kiek šiemet brangs šildymas: „Turime grėsmę“

Ko galime tikėtis šį šildymo sezoną, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su šilumos tiekėjų asociacijos prezidentu Valdu Lukoševičiumi.
Šiandien prasidėjo šildymo sezonas. Ar galime tikėtis, kad šildymas šiemet bus brangesnis?
Sąskaitų dydį lems ne tik šiluminės energijos kaina, bet ir klimatinis faktorius. Tai kadangi panašu, kad bent jau spalio pradžia bus gana švelni, tai didelių sąskaitų dar nebus. Bet žiemos mėnesiais šilumos kainų didėjimas neišvengiamai susijęs su biokuro kainom, su gamtinių dujų kainom – pagal 30 proc. nupirkto biokuro, kuris mūsų yra pagrindinis kuras žiemos mėnesiais, tai galima prognozuoti 15–25 proc. didesnę šilumos kainą, negu buvo praeitais metais. O jau klimatinis faktorius, koks bus, toks bus. Ir sudauginus šituos du dydžius, gauname sąskaitą.
Dabar išaugusias kainas lemia staiga labai išaugęs biokuro kainų lygis. Tai dabar, jeigu tenka sekti, tai ir Seimas, ir Vyriausybė, ir ministerijos visos labai aktyviai rūpinasi, kaip stabilizuoti ar net sumažinti tas biokuro kainas bent jau žiemos mėnesiams. Ir kaip tik Valstybinių miškų urėdiją įpareigoja tiekti daugiau žaliavos ir dar yra eilė priemonių. Tai jeigu jos kažkiek stabilizuotų arba net sumažintų biokuro kainas tiems žiemos mėnesiams, tai tada tokio šuolio jau nebūtų.
Kiek biokuras dar gali brangti?
Kažkokio didelio augimo turbūt nebus, bet jis yra nulemtas ne tiek sąnaudų padidėjimo, kiek geopolitinių faktorių, gamtinių dujų rinkos išaugimo, naftos produktų, o biokuras – vienas iš tų alternatyvų, kuris seka iš paskos. Tai dabartinės politikos noras yra kažkaip atsieti tuos du dalykus, kad mūsų miško nacionaliniai resursai būtų parduodami sąnaudų principu – ne rinkų konjunktūros principu, o sąnaudų. Tai leistų stabilizuoti.
Apie šį šildymo sezoną turbūt sunku kalbėti, nes tiesiog jau nėra laiko, bet turbūt jeigu liktų tas kainų lygis, kurį šiandien turime, tai jau būtų neblogai.
Pasaulinės rinkos kainos ir regioninės biokuro rinkos kainos yra gana aukštos, aukštesnės negu pas mus, ir mes tada turime grėsmę, nes atsirado naujų šakų, kurios perka biokurą. Poreikis auga, o tai labai augina kainas. Jeigu atsisietume nuo tos tarptautinės prekybos ir planuosime tikslinius žaliavos ir biokuro aukcionus tik šilumos tiekimui, tai šis faktorius galėtų ne tik stabilizuoti, bet net kažkiek ir sumažinti biokuro kainą žiemos mėnesiams.
O ar gamtinių dujų kaina pasiekė ribą, ar dar gali kilti?
Aš manau, kad jau riba, nes visi faktoriai, kurie lemia jų dydį, jau veikia. Rusija, Ukraina neeksportuoja dujų beveik, arabų pusiasalis ir tiekėjai uždaryti. Čia iš esmės yra Jungtinių Valstijų dabar rinka, už kurią jie parduoda ir gali kainas diktuoti.
Aišku, žiemos mėnesiais gali lemti jų trūkumas, bet bent jau mums šitas faktorius nelabai aktualus, nes centralizuotam šildymui gamtinių dujų labai mažai naudojame. Tai čia nebent nukentėtų kelios savivaldybės arba, jeigu būtų ypatingai šalta žiema, kada trūksta biokuro katilų ir užkuriam gamtines dujas, tada tas faktorius turėtų įtakos. Šiaip gamtinių dujų ir biokuro kainų augimo neturėtume labai didelio tikėtis.
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