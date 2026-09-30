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Šildymo sezonas prasidės spalio 1 d.: kada radiatoriai iš tikrųjų sušils?

2026-09-30 15:08 / šaltinis: ELTA
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2026-09-30 15:08
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Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas, skelbia Energetikos ministerija.

Šildymas, šildymo kaina, kainos, šildymo kompensacija (123rf.com nuotr.)
GALERIJA (8)

Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas, skelbia Energetikos ministerija.

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Anot jos, iki spalio 1 dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. 

Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiro savivaldybės sprendimo. 

„Tai reiškia, kad gyventojams pastatuose su automatizuotais šilumos punktais nereikės laukti savivaldybės sprendimo, jei orai atvės ir atsiras poreikis šildyti“, – pranešime nurodė ministerija.

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Kada šildymas bus pradėtas?

Anot jos, kada konkrečiai šildymas bus pradėtas, priklausys nuo daugiabučio šilumos punkto ir oro sąlygų. 

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Jei daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, atvėsus orams, šildymas įsijungs automatiškai. Tokiu atveju gyventojams nereikės laukti atskiro savivaldybės sprendimo. 

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Ministerijos duomenimis, šiuo metu daugiau kaip 85 proc. Lietuvos šilumos punktų yra modernūs ir automatizuoti. 

Visgi, jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. 

Šildymo sezono pradžios ir pabaigos savalaikiškumas yra viena dažniausiai gyventojų įvardijamų centralizuoto šilumos tiekimo problemų. Ministerijos atliktos gyventojų apklausos duomenimis, šią problemą kaip spręstiną nurodo beveik ketvirtadalis respondentų, o kai kuriose savivaldybėse – daugiau kaip 40 proc. respondentų. 

ELTA primena, kad birželį Seimas pritarė šilumos sezono pradžią ir pabaigą įtvirtinti įstatymu – turintiems automatizuotus šilumos punktus jis truks nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d., o dėl tokių punktų neįsirengusių pastatų šildymo sprendimą kaip ir anksčiau galės priims savivaldybės.

indeliai.lt

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