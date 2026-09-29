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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Teisininkai nepritaria siūlymui grąžinti PVM šildymui: įvardijo priežastį

2026-09-29 09:15 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 09:15
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Konservatoriui Arvydui Anušauskui siūlant grąžinti 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą šildymui Seimo Teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų ES nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik du lengvatinius PVM tarifus.

Šildymas, šildymo kaina, kainos, šildymo kompensacija (123rf.com nuotr.)
GALERIJA (8)

Konservatoriui Arvydui Anušauskui siūlant grąžinti 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą šildymui Seimo Teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų ES nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik du lengvatinius PVM tarifus.

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Kaip teigiama Seimo teisininkų pateiktoje išvadoje, siūlomi pokyčiai neatitinka 2006 metų lapkričio Europos Tarybos direktyvos dėl PVM sistemos.

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„Ši direktyva nustato, kad valstybės gali taikyti vieną arba du lengvatinius tarifus. Šiuo metu PVM įstatyme nustatyti 5 ir 12 proc. lengvatiniai PVM tarifai. Atsižvelgiant į tai, projektu siūlomas 9 procentų PVM tarifas būtų trečiasis lengvatinis PVM tarifas ir neatitiktų direktyvos“, – sakoma išvadoje.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Namų šildymas

Teisininkai taip pat pabrėžia, kad toks tarifas nuo kitų metų sausio negalėtų įsigalioti, nes mokesčių pokyčiai turi įsigalioti mažiausiai po pusės metų nuo jų priėmimo.

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A. Anušauskas pataisą dėl lengvatinio PVM šildymui registravo rugsėjo 17-ąją.

Kaip rašė BNS, ekspertams įspėjant apie aukštesnes šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o kai kuriems politikams siūlant grąžinti PVM lengvatą, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas yra kritiškai įvertinęs tokius siūlymus.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę taip pat pareiškė, kad lengvatos grąžinti neplanuojama, o kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė.

Seimui pernai panaikinus 9 proc. PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12 procentų.

indeliai.lt

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