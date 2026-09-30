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TV3 naujienos > Verslas

Artėjant šildymo sezonui – įspėja gyventojus: atskleidė, kaip sutaupyti

2026-09-30 10:03 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-30 10:03
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Vis labiau žvarbstant orams, mintys natūraliai krypsta į artėjantį šildymo sezoną. Šis laikotarpis neišvengiamai susijęs ir su didėjančiomis išlaidomis šildymui bei elektros energijai, o praėjusio sezono duomenys rodo, kad šalčiausiais mėnesiais namų ūkių sąskaitos gali išaugti daugiau nei dvigubai, rašoma pranešime spaudai. Vis dėlto energetikos ekspertė pabrėžia, kad dalį išlaidų galima sumažinti neaukojant komforto namuose – tam dažnai pakanka kelių apgalvotų sprendimų ir kasdienių įpročių korekcijos.

Įspėja lietuvius ruoštis: štai kiek brangs šildymas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (8)

Vis labiau žvarbstant orams, mintys natūraliai krypsta į artėjantį šildymo sezoną. Šis laikotarpis neišvengiamai susijęs ir su didėjančiomis išlaidomis šildymui bei elektros energijai, o praėjusio sezono duomenys rodo, kad šalčiausiais mėnesiais namų ūkių sąskaitos gali išaugti daugiau nei dvigubai, rašoma pranešime spaudai. Vis dėlto energetikos ekspertė pabrėžia, kad dalį išlaidų galima sumažinti neaukojant komforto namuose – tam dažnai pakanka kelių apgalvotų sprendimų ir kasdienių įpročių korekcijos.

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„Šildymo sąskaitomis gyventojai dažniausiai susirūpina jau prasidėjus šildymo sezonui, tačiau apie jį verta pradėti galvoti gerokai anksčiau. Ne veltui sakoma, kad roges reikia ruošti vasarą. Taip ir namus šildymo sezonui geriausia paruošti iš anksto, o jei vasarą nespėjote, tam dar puikiai tinka ruduo. Įvertinus, kur namuose prarandama daugiausia šilumos, kaip veikia šildymo sistema ir kokius kasdienius įpročius verta pakeisti, galima sumažinti energijos suvartojimą ir išvengti nereikalingų išlaidų“, – teigia „Elektrum Lietuva“ produktų vadovė Eglė Afanasjeva.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Namų šildymas

Pradėkite nuo šilumos izoliacijos

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, vienas svarbiausių žingsnių ruošiantis šildymo sezonui – patikrinti kritines vietas, per kurias prarandama daugiausia šilumos. Pirmiausia verta atkreipti dėmesį į langus. Kasmet rekomenduojama apžiūrėti jų tarpines – jei jos sukietėjusios ar susidėvėjusios, jas reikėtų sutepti arba pakeisti, o prireikus sureguliuoti ir pačius langus. Papildomai ant stiklo galima klijuoti skaidrią šilumą izoliuojančią plėvelę, padedančią sumažinti šilumos nuostolius. Tokie darbai neužima daug laiko ir nereikalauja didelių investicijų.

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Prie šilumos taupymo prisideda ir įstiklinti balkonai, sukuriantys papildomą barjerą tarp lauko ir gyvenamųjų patalpų. Tai ypač aktualu senos statybos nerenovuotuose daugiabučiuose.

„Sutaupyti galima ir tinkamai naudojant užuolaidas bei žaliuzes. Dieną jas reikia atitraukti ar pakelti, kad į patalpas patektų kuo daugiau saulės šilumos, o vakare ir naktį – užtraukti ar nuleisti. Tik svarbu, kad užuolaidos neuždengtų radiatorių, nes priešingu atveju šilumai bus sunkiau pasklisti po patalpą“, – atkreipia dėmesį E. Afanasjeva.

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Atidenkite radiatorius

Norėdami, kad radiatorių skleidžiama šiluma namuose pasiskirstytų efektyviai, neužstatykite jų baldais ar kitais daiktais.

Dar vienas pigus būdas sumažinti šilumos nuostolius – už radiatorių pritvirtinti šilumą atspindinčią plėvelę. Tai į foliją panaši medžiaga, montuojama tarp radiatoriaus ir sienos. Ji padeda dalį į sieną sklindančios šilumos nukreipti atgal į patalpą, todėl daugiau jos lieka kambaryje, o ne prarandama per išorinę sieną, rašoma pranešime spaudai.

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Kontroliuokite drėgmės lygį

Komfortui namuose svarbi ne tik temperatūra, bet ir drėgmės lygis. Kai patalpose per drėgna, jose dažnai jaučiamės vėsiau, todėl norisi labiau šildyti. Palaikant tinkamą drėgmę, komfortą galima išlaikyti ir nedidinant šildymo.

„Naujos statybos daugiabučiuose tinkamą oro apykaitą padeda užtikrinti rekuperacinės sistemos, tačiau ten, kur jų nėra, svarbu reguliariai vėdinti patalpas. Geriausia trumpai, bet intensyviai, plačiai atvėrus langus. Taip pat patikrinkite ir išvalykite ventiliacijos groteles, o jei drėgmės problema išlieka – naudokite drėgmės surinkėją“, – pranešime žiniasklaidai pasakoja „Elektrum Lietuva“ produktų vadovė.

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Gyvenamosiose patalpose rekomenduojama palaikyti maždaug 20–22 laipsnių temperatūrą, nors komforto poreikis kiekvienam žmogui gali skirtis. Miegamajame temperatūra turėtų būti šiek tiek žemesnė nei kitose patalpose – vėsesnė aplinka padeda užtikrinti kokybiškesnį poilsį.

Reguliuokite buto temperatūrą

Dar vienas paprastas būdas sumažinti šildymo sąnaudas – neperšildyti patalpų ir reguliuoti jų temperatūrą. Vos vienu laipsniu žemesnė temperatūra gali padėti sutaupyti apie 5 proc. šildymui sunaudojamos energijos.

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„Išeidami į darbą, išvykdami ilgesniam laikui ar eidami miegoti, temperatūrą sumažinkite keliais laipsniais. Jei šildymo sistema leidžia atskirai reguliuoti skirtingas patalpas, mažiau šildykite tas, kuriomis tuo metu nesinaudojate. Pavyzdžiui, ilgesniam laikui išvykus iš namų galima palaikyti maždaug 16–18 laipsnių temperatūrą. Kasdien temperatūrą reguliuoti padeda programuojami arba išmanieji termostatai – juose galima iš anksto nustatyti skirtingą šildymo režimą pagal paros laiką“, – pataria ekspertė.

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Vis dėlto persistengti taip pat nereikėtų. Sumažinus temperatūrą iki minimumo, atvėsta ne tik oras, bet ir sienos, grindys bei kiti paviršiai, todėl komfortiškai temperatūrai atkurti prireikia intensyvesnio šildymo. Be to, per vėsiose patalpose lengviau kaupiasi drėgmė, o tai didina pelėsio atsiradimo riziką.

Stebėkite elektros suvartojimą

Dėl trumpesnių dienų ir vėsesnių orų šaltuoju sezonu elektros suvartojimas taip pat gali gerokai išaugti. Kiek tai padidina sąskaitą, nesunku įsivertinti stebint savo vartojimo duomenis. „Elektrum Lietuva“ programėlėje turintiems išmaniuosius skaitiklius praėjusios paros elektros suvartojimas pateikiamas 15 minučių intervalais, todėl, pavyzdžiui, įjungus elektrinį šildytuvą jau kitą dieną matyti, kiek išaugo įprastas vartojimas ir kiek papildomai kainavo jo naudojimas.

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Taupyti padeda ir kasdieniai įpročiai. Nenaudojamus prietaisus išjunkite iš elektros lizdo, ypač tuos, kurie budėjimo režimu veikia nuolat. Daugiau elektros sunaudojančius prietaisus – skalbyklę, indaplovę ar džiovyklę – naudokite tik kai jos visiškai pilnos, o jei turite nuo paros laiko priklausantį elektros planą, jų darbą planuokite pigesnėmis valandomis. Taip pat stenkitės rečiau naudoti elektrinę džiovyklę, o elektrinį vandens šildytuvą nustatykite taip, kad vanduo nebūtų be reikalo kaitinamas visą parą.

indeliai.lt

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