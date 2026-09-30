Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno klinikose buvo uždūmintos patalpos – paaiškino, kas nutiko

2026-09-30 10:14 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 10:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno klinikose savaitės pradžioje dėl izoliacinės medžiagos svilimo buvo uždūmintos įrengiamo Infekcinių ligų korpuso patalpos, komentare BNS nurodė gydymo įstaiga.

Kauno klinikos (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
GALERIJA (20)

Kauno klinikose savaitės pradžioje dėl izoliacinės medžiagos svilimo buvo uždūmintos įrengiamo Infekcinių ligų korpuso patalpos, komentare BNS nurodė gydymo įstaiga.

REKLAMA
0

„Šiuo metu pastatas dar nėra eksploatuojamas – jame vyksta vidaus įrengimo darbai, todėl pacientams paslaugos čia dar neteikiamos. Incidento metu žmonės nenukentėjo“, – informavo Kauno klinikos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svilo izoliacinė medžiaga

Įstaiga akcentavo, kad tinkamai suveikė pastate įrengtos priešgaisrinės ir dūmų šalinimo sistemos.

REKLAMA
REKLAMA

„Nustačius tikslią incidento priežastį, ji bus pašalinta ir bus imtasi kitų reikiamų priemonių, kad tokia situacija nepasikartotų“, – pažymėjo klinikos.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, pirmadienį priešpiet uždūminimas fiksuotas nebaigto penkių aukštų pastato antrame aukšte, buvo suveikusi priešgaisrinė sistema.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, oro tiekimo sistemoje aplink stipriai įkaitusį ortakį svilo izoliacinė medžiaga. Buvo atjungta elektra, dūmai pašalinti įjungus pastate sumontuotą sistemą.

REKLAMA
REKLAMA

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) organizuojamos praktinės civilinės saugos pratybos

Klinikos šių metų balandį skelbė, kad Infekcinių ligų korpusas baigiamas statyti. Jame numatyta įkurti skubios pagalbos, intensyviosios terapijos ir infekcinių ligų skyrius suaugusiems ir vaikams, atskiras operacines.

Bendra 15 tūkst. kv. m ploto pastato statybų ir įrengimo vertė siekia 53,4 mln. eurų. Iš jų 44,1 mln. eurų finansuojama Europos Sąjungos ir 9,2 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšomis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų