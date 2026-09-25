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TV3 naujienos > Lietuva

Kauno klinikose – medicinos proveržis: vėžį pirmąkart operavo tokiu būdu

2026-09-25 14:50 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-09-25 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo viduryje Kauno klinikose atliktos pirmosios operacijos pasitelkiant robotinę chirurginę sistemą „da Vinci“, kurią ligoninė pirmoji Baltijos šalyse įdiegė šių metų liepą. Pirmosios operacijos žymi naują robotinės chirurgijos plėtros etapą Kauno klinikose – technologija bus taikoma skirtingose chirurgijos srityse, kartu plėtojamos specialistų kompetencijos ir mokslinė veikla bei vertinami pacientų gydymo rezultatai.

Kauno klinikose – medicinos proveržis: vėžį pirmąkart operavo tokiu būdu Kauno klinikų nuotr.
GALERIJA (9)

Rugsėjo viduryje Kauno klinikose atliktos pirmosios operacijos pasitelkiant robotinę chirurginę sistemą „da Vinci“, kurią ligoninė pirmoji Baltijos šalyse įdiegė šių metų liepą. Pirmosios operacijos žymi naują robotinės chirurgijos plėtros etapą Kauno klinikose – technologija bus taikoma skirtingose chirurgijos srityse, kartu plėtojamos specialistų kompetencijos ir mokslinė veikla bei vertinami pacientų gydymo rezultatai.

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Kauno klinikų generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus teigimu, pirmosios operacijos su „da Vinci“ sistema žymi naują robotinės chirurgijos plėtros etapą Kauno klinikose ir kartu atspindi platesnę ligoninės technologinės raidos kryptį.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kauno klinikose – medicinos proveržis: vėžį pirmąkart operavo tokiu būdu

„Pirmosios operacijos su „da Vinci“ sistema – dar vienas svarbus žingsnis plėtojant robotinę chirurgiją Kauno klinikose. Tačiau žvelgiame gerokai plačiau. Robotizacija, dirbtinis intelektas ir kitos pažangios technologijos vis labiau keičia šiuolaikinę mediciną, todėl siekiame būti tarp universitetinių ligoninių, kurios šias galimybes ne tik diegia, bet ir aktyviai išbando, vertina jų kuriamą naudą pacientams ir prisideda prie tolesnės jų raidos. „Da Vinci“ robotinė chirurginė sistema yra vienas iš šios krypties žingsnių, o ateityje tokių technologijų Kauno klinikose, tikimės, matyti vis daugiau“, – sako prof. habil. dr. R. Jurkevičius.

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Chirurgo judesius tiksliai atkartoja robotinė sistema

Robotinės chirurgijos metu operaciją atlieka gydytojas chirurgas, o „da Vinci“ robotinė sistema tampa jo valdomu itin tiksliu instrumentu. Prie specialios konsolės dirbantis gydytojas didelės raiškos trimačiame vaizde stebi operacinį lauką ir valdo robotinės sistemos instrumentus. Sistema savarankiškai neatlieka jokių operacijos veiksmų ir nepriima sprendimų – visą operacijos eigą kontroliuoja gydytojas.

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„Technologija leidžia itin tiksliai perkelti chirurgo rankų judesius į operacinį lauką, o instrumentų konstrukcija suteikia galimybę preciziškai dirbti anatomiškai sudėtingose ir ribotos erdvės srityse. Gydytojui tai suteikia geresnę operacinio lauko vizualizaciją, didelį instrumentų judesių tikslumą ir ergonomiškesnes darbo sąlygas“, – paaiškina prof. Evaldas Padervinskis, Kauno klinikų Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas.

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Naujam robotinės chirurgijos etapui Kauno klinikose ruoštasi gerokai anksčiau, nei buvo atlikta pirmoji operacija. Darbui su naująja sistema jau nuo liepos mėnesio rengėsi 16 gydytojų chirurgų, sudarančių 8 daugiadalykes komandas, ir iki 10 kitų operacinių komandų specialistų. Vyko komandų mokymai, buvo pritaikoma infrastruktūra, kuriami nauji darbo ir pacientų saugos procesai.

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„Pirmoji robotinė operacija prasideda ne operacinėje. Jai pasirengti reiškia ne tik išmokti valdyti naują technologiją – turi būti pasiruošusi visa komanda ir sustyguotas visas procesas. Todėl mūsų tikslas nuo pat pradžių buvo ne atlikti pirmąją operaciją, o kurti „da Vinci“ robotinės chirurgijos ekosistemą, kurioje skirtingos chirurgijos sritys galės nuosekliai plėtoti savo robotinės chirurgijos kryptis“, – akcentuoja prof. E. Padervinskis.

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Naujos galimybės gydant prostatos vėžiu sergančius pacientus

Kauno klinikų Urologijos klinikoje „da Vinci“ robotinė sistema pradėta naudoti prostatos vėžio gydymui – atlikta pirmoji radikali prostatektomija, kurios metu pašalinama vėžio pažeista prostata. Pirmąją operaciją su „da Vinci“ sistema Kauno klinikose atliko gydytojas urologas doc. dr. Povilas Aniulis kartu su Urologijos klinikos vadovu prof. dr. Mindaugu Jievaltu.

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Pasak prof. dr. M. Jievalto, Kauno klinikose sutelktos šiuolaikinės prostatos vėžio diagnostikos ir gydymo galimybės – prostatos vėžiui diagnozuoti atliekami magnetinio rezonanso tomografijos (MRT), kompiuterinės tomografijos (KT), pozitronų emisijos tomografijos (PET) tyrimas su prostatos specifiniu membranos antigenu (PSMA) ir kiti reikalingi tyrimai bei biopsijos. Nustačius ligą, gydymas parenkamas individualiai – pacientai operuojami, jiems taikomas spindulinis gydymas arba aktyvus stebėjimas. „Da Vinci“ robotinė chirurginė sistema šias galimybes papildo dar vienu chirurginio gydymo metodu.

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„Pirmiausia kalbame apie pacientą ir jo gydymo kokybę. Naujoji robotinė sistema gydytojui chirurgui leidžia tiksliai ir patogiai dirbti, o mažesnė audinių trauma gali lemti lengvesnį pooperacinį laikotarpį pacientui ir trumpesnį gydymą ligoninėje. Kartu ši technologija suteikia galimybę efektyviau organizuoti darbą ir per tą patį laiką suteikti chirurginį gydymą didesniam skaičiui pacientų bei stiprinti Kauno klinikų, kaip radikalų prostatos vėžio gydymą teikiančio centro, vaidmenį“, – sako prof. dr. M. Jievaltas.

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„Radikalios prostatektomijos metu dirbame labai ribotoje mažojo dubens erdvėje, kur milimetrai gali būti itin svarbūs. Dėl „da Vinci“ robotinės chirurginės sistemos instrumentai tampa chirurgo pirštų tęsiniu paciento kūne, todėl galime labai tiksliai pasiekti ir operuoti sunkiai prieinamas anatomines struktūras. Tai ypač svarbu siekiant preciziškai pašalinti prostatą su naviku ir kartu maksimaliai išsaugoti šalia esančias funkciniu požiūriu svarbias struktūras“, – sako pirmąją operaciją Kauno klinikose atlikęs gydytojas doc. dr. P. Aniulis.

Prostatos vėžio chirurginis gydymas – pirmoji Urologijos klinikos robotinės chirurgijos kryptis. Sukaupus patirties, „da Vinci“ technologiją planuojama pasitelkti gydant inkstų ir šlapimo pūslės vėžį bei kitose urologinės onkologijos srityse.

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