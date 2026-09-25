Biržuose iš vandens telkinio ištrauktas žmogaus kūnas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 10.45 val. gautas pranešimas, kad Vilniaus gatvėje, Dauguviečio parke, rastas vandens telkinyje plūduriuojantis žmogaus kūnas.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, vandens telkinyje, 2 metrų atstumu nuo kranto, 0,5 metro gylyje, rastas vyriškos lyties kūnas.
Pareigūnai žmogaus kūną ištraukė į krantą.
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