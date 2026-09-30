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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pokyčiai vienoje Lietuvos gydymo įstaigoje – štai kas jai vadovaus

2026-09-30 10:09 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 10:09
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Medicinos diagnostikos ir gydymo centrų tinklui „Hila“ nuo spalio 1 dienos vadovaus buvęs jo finansų direktorius, su „Hila“ susijusio odontologijos klinikų tinklo „Denticija“ vadovas Evaldas Misiūnas.

Ligoninę užplūdo šie pacientai: vos per vieną užpildė visą ligoninės skyrių (nuotr. pranešimo spaudai)

Medicinos diagnostikos ir gydymo centrų tinklui „Hila“ nuo spalio 1 dienos vadovaus buvęs jo finansų direktorius, su „Hila“ susijusio odontologijos klinikų tinklo „Denticija“ vadovas Evaldas Misiūnas.

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Jis pakeis nuo 2020 metų bendrovei vadovavusį Deividą Praspaliauską, trečiadienį pranešė „Hila“.

„Ir toliau stiprinsime „Hila“ modelį, kuriame diagnostika, gydymas, chirurgija ir reabilitacija veikia kaip viena sistema. Todėl investuojame ne į pavienius sprendimus, o į nuoseklų paciento kelią, paslaugų prieinamumą ir infrastruktūrą“, – pranešime teigė E. Misiūnas.

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Dirbo įstaigos finansų direktoriumi

E. Misiūnas „Hila“ finansų direktoriumi dirbo 2020–2025 metais, toliau tęsė darbą bendrovės valdyboje. „Denticijai“ jis vadovauja nuo 2025 metų birželio.

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Anksčiau jis buvo bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) finansų kontrolierius, dirbo konsultacijų bendrovėje „Ernst & Young“, rodo jo „LinkedIn“ paskyra.

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Kaip rašė BNS, „Hila“ 2025 metais į įrangos modernizavimą investavo 1 mln. eurų, atidarė dvi klinikas Vilniuje, o šiemet sostinėje duris atveria dar du centrai, plėtra planuojama ir kituose didžiuosiuose miestuose.

Po 100 proc. abiejų įmonių akcijų valdo Liuksemburgo kapitalo įmonė „Maden Holding“, jų galutinis naudos gavėjas – Konstantinas Karosas.

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