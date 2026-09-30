Pokyčiai vienoje Lietuvos gydymo įstaigoje – štai kas jai vadovaus

Jis pakeis nuo 2020 metų bendrovei vadovavusį Deividą Praspaliauską, trečiadienį pranešė „Hila“.
„Ir toliau stiprinsime „Hila“ modelį, kuriame diagnostika, gydymas, chirurgija ir reabilitacija veikia kaip viena sistema. Todėl investuojame ne į pavienius sprendimus, o į nuoseklų paciento kelią, paslaugų prieinamumą ir infrastruktūrą“, – pranešime teigė E. Misiūnas.
Dirbo įstaigos finansų direktoriumi
E. Misiūnas „Hila“ finansų direktoriumi dirbo 2020–2025 metais, toliau tęsė darbą bendrovės valdyboje. „Denticijai“ jis vadovauja nuo 2025 metų birželio.
Anksčiau jis buvo bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) finansų kontrolierius, dirbo konsultacijų bendrovėje „Ernst & Young“, rodo jo „LinkedIn“ paskyra.
Kaip rašė BNS, „Hila“ 2025 metais į įrangos modernizavimą investavo 1 mln. eurų, atidarė dvi klinikas Vilniuje, o šiemet sostinėje duris atveria dar du centrai, plėtra planuojama ir kituose didžiuosiuose miestuose.
Po 100 proc. abiejų įmonių akcijų valdo Liuksemburgo kapitalo įmonė „Maden Holding“, jų galutinis naudos gavėjas – Konstantinas Karosas.
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