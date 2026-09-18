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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Gydymo įstaigoje sumokėjote už paslaugas, nors neturėjote? Štai ką turite žinoti

2026-09-18 07:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-18 07:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia, kad kartais apsilankius gydymo įstaigoje gyventojams kyla klausimų ar abejonių – dėl suteiktų paslaugų, jų apmokėjimo ar bendravimo. Tokiose situacijose ne visada aišku, kur kreiptis ir kaip tinkamai išspręsti kilusius neaiškumus. Specialistai primena, kad pirmiausia dėl kilusios problemos rekomenduojama kreiptis į gydymo įstaigos administraciją, nes dalį situacijų galima išsiaiškinti ir išspręsti vietoje.

Poliklinika (BNS/JP nuotr.)
GALERIJA (7)

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia, kad kartais apsilankius gydymo įstaigoje gyventojams kyla klausimų ar abejonių – dėl suteiktų paslaugų, jų apmokėjimo ar bendravimo. Tokiose situacijose ne visada aišku, kur kreiptis ir kaip tinkamai išspręsti kilusius neaiškumus. Specialistai primena, kad pirmiausia dėl kilusios problemos rekomenduojama kreiptis į gydymo įstaigos administraciją, nes dalį situacijų galima išsiaiškinti ir išspręsti vietoje.

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Vis dėlto, jei įstaigos atsakymas netenkina arba jo nesulaukiama per nustatytą terminą, gyventojai gali kreiptis į atsakingas institucijas.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, gydytojai, ligoninė

Primena, kur kreiptis dėl suteiktų paslaugų ir apmokėjimo

VLK paaiškina, kada reikėtų kreiptis į ligonių kasą, kada – į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą, o kada klausimą patikėti Lietuvos bioetikos komitetui.

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„Kartais nutinka taip, kad apsilankius gydymo įstaigoje kyla klausimų ar abejonių – dėl suteiktų paslaugų, jų apmokėjimo ar bendravimo.

Tokiose situacijose svarbu žinoti, kur kreiptis ir kokia tvarka geriausia spręsti kilusius neaiškumus.

Pirmiausia visada rekomenduojame kreiptis į gydymo įstaigos administraciją – dažnai situaciją galima išsiaiškinti ir išspręsti vietoje.

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Jeigu gydymo įstaigos atsakymas jūsų netenkina arba atsakymo negaunate per nustatytą laiką (20 darbo dienų), galite kreiptis į atsakingas institucijas:

  • į ligonių kasą – jei kyla klausimų dėl neteisėtai apmokestintų paslaugų;
  • į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie SAM – jei skundas susijęs su paslaugų prieinamumu ar kokybe;
  • į Lietuvos bioetikos komitetą – jei kyla klausimų dėl neetiško sveikatos priežiūros darbuotojų elgesio.

Kreipiantis svarbu pridėti ir gydymo įstaigos atsakymą, o jei jo negavote – pateikti rašto, kuriuo kreipėtės į įstaigą, kopiją“, – rašoma įraše.

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