Laimėjote loterijoje? Štai kada teks kaip reikiant paploninti piniginę

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Teisės departamento vadovė Rasa Virvilienė teigė, kad loterijų laimėjimų apmokestinimas/neapmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu bei deklaravimas mokesčių administratoriui, priklauso nuo to, ar laimėjimą išmokantis asmuo yra mokesčio nuo loterijų apyvartos mokėtojas, kokia forma (pinigais ar natūra) išmokėtas laimėjimas, kokia jo vertė, kiek laimėjimų per mokestinį laikotarpį gyventojas gavo iš to paties asmens.
Gyventojo pajamomis pripažįstami didesni nei 100 Eur vertės nepiniginiai laimėjimai ir visi piniginiai laimėjimai (neatsižvelgiant į jų vertę).
Kada laimėjimai yra nepamokestinami?
Pasak R. Virvilienės, tie loterijų laimėjimai, kurie yra gauti iš loterijų organizavimo licencijas turinčių įmonių ir jie įstatymų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos, yra neapmokestinami pajamų mokesčiu, neatsižvelgiant į laimėjimo vertę, taip pat į tai, ar laimėjimas yra piniginis, ar daiktinis.
Pavyzdžiui, neapmokestinami akcinių bendrovių „Olifėja“, „Žalgirio loto“ gyventojams išmokėti (pinigais ar natūra) loterijų laimėjimai.
Pajamų mokesčiu neapmokestinami ir gyventojų gauti loterijų laimėjimai, kurie yra gauti iš kitų Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių loterijų organizatorių, jei pastarieji šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka taip pat moka mokestį nuo loterijų apyvartos.
VMI atstovė toliau pažymėjo, kad laimėjimams, gautiems iš kitų loterijas organizuojančių įmonių, kurios nemoka mokesčio nuo loterijų apyvartos, kai laimėjimo suma (vertė) ne didesnė kaip 200 Eur ir jie iš to paties asmens gauti ne daugiau kaip 6 kartus per kalendorinius metus, yra taikoma lengvata ir jie taip pat neapmokestinami.
Ši lengvata nėra taikoma, jeigu loterijų laimėjimai yra gauti iš tikslinėje teritorijoje įsteigto organizatoriaus ir visa loterijų laimėjimų suma (vertė) tokiu atveju priskiriama gyventojo apmokestinamosioms pajamoms.
Laimėjimai, kurie yra apmokestinami
Anot (VMI) Teisės departamento vadovės, loterijų laimėjimai apmokestinami, kai jie yra gauti iš Lietuvos ar kitų EEE valstybių organizatorių, kurie nėra mokesčio nuo loterijų apyvartos mokėtojai, o laimėjimo suma (vertė) yra didesnė nei 200 eurų, taip pat iš to paties asmens gautas septintas ir paskesnis laimėjimas, nesvarbu, ar kiekvieno vertė yra didesnė nei 200 eurų, ar ne.
Taip pat, pagal VMI informaciją, jie yra apmokestinami, kai ne iš EEE valstybių loterijų organizatorių gaunami didesni nei 200 Eur loterijų laimėjimai, septintas ir paskesni laimėjimai.
VMI duomenimis, apskaičiuojant gautų laimėjimų skaičių, neįskaitomi iš to paties asmens gauti ne didesnės nei 100 eurų vertės nepiniginiai laimėjimai, nes jie pajamų mokesčio tikslu nelaikomi gyventojo pajamomis, gautomis natūra.
Pajamų iš loterijų laimėjimų deklaravimas
R. Virvilienė pabrėžia, kad loterijų laimėjimai apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu, taikant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 15, 20, 25 ir 32 proc. pajamų mokesčio tarifą, jeigu gautos pajamos nepriskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms:
· 15 proc. pajamų mokesčio tarifas taikomas metinei pajamų daliai, neviršijančiai 12 vidutinių darbo užmokesčių (toliau VDU) dydžio (2026 m. — 27 745,80 Eur per metus) sumos;
· 20 proc. pajamų mokesčio tarifas taikomas metinei pajamų daliai, viršijančiai 12 VDU, bet neviršijančiai 36 VDU dydžio (2026 m. — 83 237,40 Eur per metus) sumos;
· 25 proc. pajamų mokesčio tarifu bus apmokestinama metinė pajamų dalis nuo 36 VDU iki 60 VDU dydžio (2026 m. — nuo 83 237,40 Eur iki 138 729 Eur per metus);
· 32 proc. pajamų mokesčio tarifas bus taikomas gyventojo metinei pajamų daliai, kuri viršija 60 VDU dydžio (2026 m. — nuo 138 729 Eur per metus) sumą.
Pajamų mokestį nuo loterijų laimėjimų, kurie yra apmokestinami pajamų mokesčiu, apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti į biudžetą privalo pats gyventojas. Deklaruoti metines praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir pajamų mokestį sumokėti gyventojai turi iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.
Toliau kaip pasakojo VMI atstovė, nėra privalu deklaruoti tų piniginių ar natūra gautų loterijų laimėjimų, kurie yra gauti iš Lietuvos ar kitos EEE valstybės organizatorių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos. Tokie laimėjimai priskiriami nedeklaruojamoms neapmokestinamosioms pajamoms.
Galiausia, į ką atkreipė dėmesį VMI Teisės departamento vadovė, kai yra gauti loterijų laimėjimai, kurių tam tikra dalis apmokestinama, o dalis neapmokestinama pajamų mokesčiu, privalu deklaruoti juos visus.
Pavyzdžiui, gavus 7 ar daugiau loterijų laimėjimų iš loterijų organizatorių, kurie nėra mokesčio nuo loterijų laimėjimų apyvartos mokėtojai, reikia deklaruoti juos visus.
Ekonomistas apie loterijos laimėjimus
„Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas teigė, kad loterijų laimėjimai gali būti apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu, išskyrus tam tikrus mažesnius laimėjimus, kurie nėra apmokestinami.
„Mačiau, kad tam tikri mažesni laimėjimai nėra apmokestinami, o didesniems gali būti taikomi mokesčiai“, – sakė jis.
Anot Ž. Maurico, oficialių loterijų iš Europos ekonominės erdvės organizatorių laimėjimams Lietuvoje gali būti netaikomas gyventojų pajamų mokestis, ir jam pačiam ši informacija buvo nauja.
„Kol kalbėjome, pasižiūrėjau informaciją ir radau įdomų dalyką – jeigu loteriją organizuoja Europos ekonominėje erdvėje registruotas organizatorius ir tai yra oficiali loterija, tokiu atveju laimėjimui gyventojų pajamų mokestis gali būti netaikomas.
Prisipažinsiu, man pačiam tai buvo naujiena“, – komentavo pašnekovas.
Taisyklės gali skirtis ir priklausyti nuo padėties
Anot Ž. Maurico, jis pats anksčiau manė, jog visi loterijų laimėjimai turi būti deklaruojami ir apmokestinami, tačiau dabar supranta, kad oficialių loterijų atveju taisyklės gali skirtis.
„Iki šiol būčiau galvojęs, kad laimėjimą reikėtų deklaruoti ir nuo jo sumokėti mokesčius, tačiau, panašu, oficialių loterijų atveju situacija yra kitokia.
Tuo metu užsienio loterijų laimėjimams gali būti taikomos kitos taisyklės“, – pabrėžė jis.
Pašnekovas pastebėjo, kad gavus didelę pinigų sumą svarbiausia yra ne mokesčiai, o tai, kaip žmogus tuos pinigus panaudos – ar juos išleis, investuos, ar sieks ilgalaikio turto augimo.
„Iš esmės svarbiausias klausimas laimėjus didelę sumą nėra vien mokesčiai. Daug svarbiau tampa tai, ką žmogus su tais pinigais darys toliau – ar juos išleis, ar investuos, ar sieks ilgalaikėje perspektyvoje auginti turtą“, – įvertino jis.
Ekonomisto teigimu, nors mokesčiai daugeliui rūpi, problema ta, jog žmonės gali išleisti laimėtus pinigus dar nesusitvarkę mokestinių prievolių, todėl vėliau deklaruojant pajamas gali tekti sumokėti didelę sumą ir patirti finansinį stresą.
„Vis dėlto logiška, kad žmonėms rūpi ir mokestinė pusė. Įsivaizduokime situaciją: žmogus laimi loterijoje, išleidžia didžiąją dalį pinigų, o po kelių mėnesių deklaruodamas pajamas sužino, kad turi sumokėti didelę mokesčių sumą. Tai sukeltų nemažai streso.
Todėl gerai, kad oficialių loterijų atveju tokios rizikos dažniausiai nekyla, tačiau prieš priimant finansinius sprendimus visada verta pasitikslinti konkrečias taisykles“, – dalijosi Ž. Mauricas.
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