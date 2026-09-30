Naujausia informacija apie šildymo sezoną – štai kaip keisis tvarka

Kada bus įjungtas šildymas?
Kada konkrečiai šildymas bus pradėtas, priklauso nuo daugiabučio šilumos punkto ir oro sąlygų.
Jei jūsų daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės orai. Tokiu atveju nereikia laukti atskiro savivaldybės sprendimo. Šiuo metu daugiau kaip 85 proc. Lietuvos šilumos punktų yra modernūs ir automatizuoti.
Jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Savivaldybės taip pat spręs dėl šildymo pradžios ir pabaigos jų nustatytose įstaigose.
Kodėl keičiasi tvarka?
Nauja tvarka leidžia šilumą pradėti tiekti tada, kai jos iš tikrųjų reikia. Tai reiškia, kad gyventojams pastatuose su automatizuotais šilumos punktais nereikės laukti savivaldybės sprendimo, jei orai atvės ir atsiras poreikis šildyti.
Šildymo sezono pradžios ir pabaigos savalaikiškumas yra viena dažniausiai gyventojų įvardijamų centralizuoto šilumos tiekimo problemų. Energetikos ministerijos atliktos gyventojų apklausos duomenimis, šią problemą kaip spręstiną nurodo beveik ketvirtadalis respondentų, o kai kuriose savivaldybėse – daugiau kaip 40 proc. respondentų.