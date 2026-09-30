Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Naujausia informacija apie šildymo sezoną – štai kaip keisis tvarka

2026-09-30 14:01 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 14:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 1 d. Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) praneša, kad nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiro savivaldybės sprendimo. 

Šildymo sezonas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (8)

Spalio 1 d. Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) praneša, kad nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiro savivaldybės sprendimo. 

REKLAMA
0

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Namų šildymas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kada bus įjungtas šildymas? 

Kada konkrečiai šildymas bus pradėtas, priklauso nuo daugiabučio šilumos punkto ir oro sąlygų. 

REKLAMA
REKLAMA

Jei jūsų daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės orai. Tokiu atveju nereikia laukti atskiro savivaldybės sprendimo. Šiuo metu daugiau kaip 85 proc. Lietuvos šilumos punktų yra modernūs ir automatizuoti. 

REKLAMA

Jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Savivaldybės taip pat spręs dėl šildymo pradžios ir pabaigos jų nustatytose įstaigose. 

Kodėl keičiasi tvarka? 

Nauja tvarka leidžia šilumą pradėti tiekti tada, kai jos iš tikrųjų reikia. Tai reiškia, kad gyventojams pastatuose su automatizuotais šilumos punktais nereikės laukti savivaldybės sprendimo, jei orai atvės ir atsiras poreikis šildyti. 

Šildymo sezono pradžios ir pabaigos savalaikiškumas yra viena dažniausiai gyventojų įvardijamų centralizuoto šilumos tiekimo problemų. Energetikos ministerijos atliktos gyventojų apklausos duomenimis, šią problemą kaip spręstiną nurodo beveik ketvirtadalis respondentų, o kai kuriose savivaldybėse – daugiau kaip 40 proc. respondentų. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų