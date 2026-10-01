Nors šildymo sezonas prasidėjo, šiltų radiatorių nesitikėkite: štai kada jie ims šilti

Nors šilumininkai šildymui pasiruošę, namų administratoriai žada šildymą įjungti per kelias dienas. O net ir pajungus, radiatoriai pradės šilti tik tuomet, kai atvės iki 10 laipsnių – veikiausiai tik naktimis.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Daugumos radiatoriai dar šaltutėliai
Vilnietė Gima grįždama iš parduotuvės prisėdo ant suoliuko. Sako, lauke šilta, o namuose – ne visuomet.
„Dabar kai šiltos dienos nieko. Bet kai buvo šalta, oi, jau megztinių daugiau susivelki. Tikrai vėsu kambary“, – tikino vilnietė Gima.
Nors dieną termometro stulpėlis perkopia dvidešimties laipsnių padalą, Gima pasvajoja, kad įjungtų šildymą.
„Aš tai norėčiau, kažkaip vis tiek jaukiau“, – tikino Gima.
Nuo spalio šalyje pradedamas šildymo sezonas, bet ryte Gimos radiatoriai dar buvo šalti, moteris eina patikrinti, gal jau dabar sušilę. Kompensaciją už šildymą gaunanti senjorė didesnių sąskaitų už šildymą nebijo, sako kad tik šilta būtų. Tačiau palietusi virtuvės radiatorių nusivilia:
„Ne, šalčiausias.“
O gal radiatoriai šyla pas kitus tautiečius? Deja, dar šalti:
„Šaltutėliai.“
„Dar ne.“
„Nežinau, dar net netikrinau.“
„Vakar žiūrėjome, dar nebuvo šildymo. Dar per anksti truputį.“
Pradės šildyti, kai atvės iki 10 laipsnių
Anot namus administruojančios įmonės atstovo, radiatoriai pradės šilti, tik kai atvės iki 10 laipsnių.
„Dienomis, kada matome puikus oras, saulė šviečia, daugiau negu 20 laipsnių, net ir miestui įjungus šildymą, klientų namuose radiatoriai bus šalti, nebus eikvojama šiluma, nereikės atidarinėti langų“, – teigė „Mano būsto“ atstovas Paulius Ugianskis.
Tačiau nemažai kalbintų gyventojų sako, kad dar mielai kurį laiką pagyventų be šildymo:
„Nelaukiu. – Kodėl? – Kainos manęs nedžiugina.“
„Dabar saulė šviečia, kam tas šildymas. Aš ant balkono dar deginuosi.“
„Kai toks oras, kam jis reikalingas. Dar ne.“
Vis dėlto, žmonių radiatoriai daugelyje vietovių greičiausiai pradės šilti šiąnakt, jei tik atvės žemiau 10 laipsnių.
„Sistema iškart pagauna, kada yra vėsus oras, ji pradeda šildyti butus, ir, aišku, automatiškai atsiranda komfortas. Nebelieka drėgmės, mažiau pelėsio, žmonėms komfortiškiau, galų gale nereikia dviejų kojinių, trijų megztinių“, – sakė „Mano būsto“ atstovas P. Ugianskis.
Gyventojai, jei tik nusprendžia daugiau nei pusė gyventojų, gali prašyti mano administratoriaus šildymo pradžią atidėti. Vilniuje į namus administruojantį „Mano būstas“ su tokiu prašymu kreipėsi dešimties namų gyventojai. Tačiau dauguma pamažu jungia šildymo sistemą.
„Iki vakar vakaro skaičiuojame, kad 8 procentai visų šilumos punktų Vilniuje jau buvo aktyvavęsi ir prisijungę prie centralizuoto šilumos tiekimo. Stebime, kad ir šiandiena gana aktyviai šilumos punktai jungiasi“, – tikino „Miesto gijos“ atstovas Titas Atraškevičius.
Pernai sostinė šildymo sezoną pradėjo rugsėjo 30 dieną.
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