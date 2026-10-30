Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Mia Pilibaitytė atsivėrė apie buvusio vyro elgesį: „Sulaukiau jo žinutės dar šią vasarą“

2026-10-30 13:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 13:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinoma dainininkė Mia Pilibaitytė, apsilankiusi „Klajumo kanalo“ „YouTube“ tinklalaidėje, atvirai papasakojo apie vieną sudėtingiausių savo gyvenimo etapų.

Žinoma dainininkė Mia Pilibaitytė, apsilankiusi „Klajumo kanalo“ „YouTube“ tinklalaidėje, atvirai papasakojo apie vieną sudėtingiausių savo gyvenimo etapų.

REKLAMA
0

Atlikėja pasidalijo dramatiškomis detalėmis apie užsidariusį restoraną „Pepe“ Druskininkuose ir atskleidė tikrąjį santykių su buvusiu vyru veidą, kuriame netrūko finansinio manipuliavimo ir emocinio spaudimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mia Pilibaitytė

„Buvau nukryžiuota“

Prisimindama restorano „Pepe“ kūrimo etapą 2016 metais, Mia teigė tuo metu buvusi itin užsiėmusi – intensyviai ruošėsi projekto filmavimams. Pasak atlikėjos, tuometinis jos vyras, dirbęs barmenu, faktiškai gyveno iš jos lėšų ir nemokėjo savarankiškai siekti savo tikslų.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš buvau nukryžiuota ant kryžiaus. Bet prisikėliau, – tinklalaidėje atviravo Mia. – Istorija tokia, kad aš ruošiausi projekto filmavimui. Mano tuometinis vyras gyveno iš manęs. Aš jau dabar, kai pagalvoju, kad vyras atsisėdęs ant sofos verkia, kad duočiau jam 3–5 tūkstančius eurų, nes jam reikia restoranui, nes jis labai jo nori... Jau tada man turėjo užsidegti visos įmanomos lemputės.“

REKLAMA

Dainininkė prisipažino, kad buvęs partneris puikiai mokėdavo pasinaudoti jos skuba: „Jis visada mane pagaudavo tokioj vietoj, kur aš kažkur skubu ir turiu labai greitai priimti sprendimą. Tiek zyzė... Tai aš jam padaviau 3 tūkst. eurų ir jis išvažiavo laimingas.“

Finansinė našta net per povestuvinę kelionę

Mios teigimu, panašios situacijos kartodavosi nuolat – buvęs vyras nevengė permesti finansinių įsipareigojimų ant jos pečių net ir asmeninių švenčių metu.

REKLAMA
REKLAMA

„Prisimenu, jis mane išsivežė į povestuvinę kelionę į Palangą. Mes jau išsikraustėme iš viešbučio, aš jau kraunu daiktus į bagažinę ir jis ateina... Sakau: „Kaip suprantu, man nueit sumokėt?“ O jis: „Žinai, jeigu gali... Aš tau vėliau paduosiu“, – kartėlio neslėpė dainininkė.

Atlikėja neslėpė, kad šis žmogus jos atmintyje paliko tik neigiamus prisiminimus: „Čia yra vienintelis vyras žemėje, apie kurį aš negaliu nieko gero pasakyti.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žinutė praėjusią vasarą ir pasikeitęs požiūris į vyrus

Nepaisant praeityje likusių skaudulių, buvęs sutuoktinis apie save priminė ir visai neseniai. Mia atskleidė, kad praėjusią vasarą sulaukė iš jo netikėto kontaktavimo.

„Sulaukiau jo žinutės dar šią vasarą – sena meilė nerūdija. Aš nieko neatrašiau, bet pagalvojau: jaučiu, pinigų nori“, – juokėsi dainininkė.

Laidos vedėjams pradėjus juokauti apie jos buvusį vyrą ir svarstyti apie atlikėjos „vyro tipažą“, Mia atsakė su humoru bei optimizmu: „Turėjau tipažą. Dabar neturiu nieko. Joks tipas dabar. Dabar ieškau gražesnio!“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų