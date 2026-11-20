„Nauja jungtis per Daugpilį taps jau antruoju kasdieniu maršrutu, tiesiogiai jungiančiu Vilnių ir Rygą“, – pranešime teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Nuo gruodžio vidurio – traukinys į Rygą per Daugpilį
Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas teigia, kad jungtis su Daugpiliu atvers galimybes darbo jėgos judėjimui.
„Tikiu, kad šie maršrutai ne tik suteiks progą bičiuliams latviams dažniau lankytis pas mus, o mums – pas juos, bet ir atvers galimybes darbo rinkai, bendradarbiavimui ir ryšių gilinimui tarp bendruomenių“, – pranešime teigė E. Galaguzas.
Nuo gruodžio vidurio keleiviai kasdien galės keliauti maršrutu Vilnius–Daugpilis–Ryga. Traukiniai stos Pabradėje, Švenčionėliuose, Ignalinoje, Dūkšte, Visagine ir Turmante.
Iš Vilniaus 17.40 val. išvykstantis traukinys Daugpilį pasieks 20.04 val., o Rygą – 22.50 val.
Naujojo maršruto tvarkaraštį planuojama derinti ir su tarptautiniu traukiniu Vilnius–Varšuva–Krokuva.
Be to, nuo gruodžio 26 dienos bus pasiūlyti papildomi savaitgalio reisai tarp Vilniaus ir Daugpilio: šeštadieniais ir sekmadieniais kursuotų du reisai per dieną – rytinis ir popietinis.
Tai bus jau antrasis kasdienis „LTG Link“ maršrutas, jungiantis Lietuvos ir Latvijos sostines. Rytinis maršrutas Vilnius–Ryga ir toliau išliks tvarkaraštyje – juo traukiniai važiuoja per Kaišiadoris, Kėdainius, Radviliškį, Šiaulius ir Joniškį.
LTG į antrą didžiausią Latvijos miestą Daugpilį savaitgaliais veždavo 2018 metais. Bendrovė dar pernai pavasarį planavo atnaujinti maršrutą tarp Vilniaus ir Daugpilio, vėliau sprendimą žadėjo artimiausiais mėnesiais, tačiau jis taip ir nebuvo atnaujintas.
Dabar „LTG Link“ veža iki pasienyje esančio Turmanto, maždaug 15 kilometrų nuo Daugpilio.