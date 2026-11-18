Nuo gruodžio 13 dienos Balstogę bus galima pasiekti tris kartus per dieną, o Varšuvą, kaip ir dabar – du kartus – trečiadienį pranešė „LTG Link“, pristačiusi naują metų tvarkaraštį.
Vietoje jungties su Ščecinu Lenkijoje traukiniai kursuos į Zelioną Gurą netoli Vokietijos sienos. Šiuo maršrutu keleiviai galės pasiekti Balstogę, Varšuvą ir Poznanę. Taip pat išlieka galimybė iš Lietuvos traukiniu pasiekti Krokuvą.
Nauji traukinių tvarkaraščiai: daugiau reisų ir kelionė iki Balstogės
Tarp Vilniaus ir Kauno bus taikomas vadinamasi taktinis tvarkaraštis: traukiniai iš Vilniaus išvyks kiekvienos valandos 50-tą minutę. Be to, numatyti ir papildomi vėlyvieji savaitgalio reisai, kad žmonės pasiektų sostinę po koncertų ar kitų renginių.
Maršrutu tarp Vilniaus ir Klaipėdos, kur daugiausia kursuos naujieji elektriniai „Stadler“ traukiniai, nuo gruodžio vidurio savaitgaliais bus daugiau reisų – apie 300 papildomų reisų per metus. Augant paklausai daugiau traukinių stos Plungėje ir Kretingoje.
Tarp Vilniaus ir Turmanto kasdien kursuos papildomas traukinys: iš Turmanto jis išvyks ryte, o iš Vilniaus – vakare. Šiame maršrute bus atnaujinami ir riedmenys.
„LTG Link“ spalio viduryje jau pradėjo keleivius vežti „Stadler Flirt“ traukiniais. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15-kos užsakytų naujų elektrinių traukinių – septyni elektriniai ir šeši bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotuose ruožuose.