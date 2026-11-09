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Po nelaimės Kaišiadorių rajone – naujausia žinia: prie važiuojančio traukinio buvo prisikabinę keturi jaunuoliai

2026-11-09 14:13 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 14:13
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Keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ patvirtino, kad sekmadienį Kaišiadorių rajone prie važiuojančio traukinio vagono buvo prisikabinę keturi jaunuoliai. Vienas iš jų nukrito ir susižalojo.

Lietuvos geležinkeliai Juliaus Kalinsko nuotr./Fotobankas.
GALERIJA (5)

Keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ patvirtino, kad sekmadienį Kaišiadorių rajone prie važiuojančio traukinio vagono buvo prisikabinę keturi jaunuoliai. Vienas iš jų nukrito ir susižalojo.

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Kaip Eltai nurodė laikinai „LTG Link“ verslo atsparumo vadovės pareigas einanti Neringa Bladaitė, Kaišiadorių rajone traukiniui ėmus važiuoti, iš pradžių prie jo prisikabino keturi jaunuoliai.

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„LTG, detaliai peržiūrėjus vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, pavyko atkurti įvykių seką. Matyti, kad trys jaunuoliai elektriniu traukiniu Vilnius–Kaunas atvyko į Žaslių stotelę, kur išlipę susitiko su ketvirtu vaikinu. Visi keturi kurį laiką stovėjo perone, o traukiniui pradėjus važiuoti, staiga puolė bėgti paskui jį ir užšoko ant galinėje traukinio dalyje esančios sukabinimo įrangos. Vaizdo įrašuose taip pat matyti, kad Kaišiadorių stotyje nuo traukinio nušoko ir pasišalino tik trys jaunuoliai“, – teigiama Eltai atsiųstame komentare.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LTG, traukiniai

Policija pranešė apie nelaimę

Policija pranešė, kad vienas jaunuolių – 14-metis – prisikabino prie važiuojančio traukinio, po kurio laiko nuo jo nukrito ant geležinkelio bėgių.

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„LTG Link“ atstovė N. Bladaitė akcentavo, kad mėginimai prisikabinti prie pradedančių judėti traukinių yra itin pavojingi.

„Norime atkreipti dėmesį, kad elektriniai traukiniai labai greitai įsibėgėja, o šiame ruože jų greitis siekia iki 120 km/val. Bet koks bandymas užšokti ant judančio traukinio ar laikytis už jo išorinių konstrukcijų kelia tiesioginį pavojų gyvybei“, – nurodė bendrovės atstovė.

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„LTG Link“ nurodė apgailestaujanti dėl įvykio Kaišiadorių rajone.

„Šis skaudus įvykis dar kartą primena, kokios pavojingos gali būti rizikingos situacijos. Labai prašome tėvų kalbėtis su vaikais ir paaugliais apie saugų elgesį geležinkelyje“, – Eltai atsiųstame komentare cituojama N. Bladaitė.

Anot bendrovės atstovės, panašus atvejis, kai jaunuoliai bando prisikabinti prie važiuojančių traukinių, buvo fiksuotas ir praėjusią savaitę. 

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„Panašus įvykis, tikėtina, paauglių bandymas atkartoti internete plintančius iššūkius, buvo užfiksuotas ir praėjusią savaitę. Informacija apie jį buvo perduota policijai, asmenys identifikuoti“, – teigė N. Bladaitė.

„LTG Link“ akcentavo, kad įmonė daug dėmesio skiria saugai, nuo 2021 m. vykdo socialinę-edukacinę saugaus elgesio skatinimo programą „Saugūs bėgiai“. Šios programos tikslas – didinti visuomenės sąmoningumą apie atsakingą ir saugų elgesį geležinkelyje. 

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Susižalojo nepilnametis

ELTA primena, kad Kaišiadorių rajone prie važiuojančio keleivinio traukinio vagono galo prisikabino ir vėliau nukritęs susižalojo 14-kos metų paauglys.

Anot policijos, nelaimė įvyko sekmadienį, apie 10 val., ties Guronių kaimu, tarpstočio Žasliai – Kaišiadorys 58-ajame kilometre.

Nepilnametis (gim. 2012 m.) prisikabino prie važiuojančio keleivinio traukinio vagono galo ir po kurio laiko, neišsilaikęs, nuo jo nukrito ant geležinkelio bėgių. 

Dėl patirtų daugybinių sužalojimų vaikas paguldytas į ligoninę. 

Surinkta medžiaga dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. 

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